سوق الأسهم السعودية يخسر 56 نقطة بسيولة تجاوزت 5 مليارات

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأحد باللون الأحمر خاسرا 56 نقطة عند مستويات 12060 نقطة وبتداولات تجاوزت 5 مليارات ريال.
وسجلت أسهم 64 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 168 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والباحة، والعقارية، والإعادة السعودية، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسترا الصناعية، وتهامة، وبوان، ووفرة، والدواء،الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.19% و6.36% .
فيما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، وأمريكانا، وشمس، والباحة، وصدر هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وأرامكو السعودية، والراجحي، وتوبي، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 110.98 نقاط ليقفل عند مستوى 24721.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 14.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم.
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