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سوق الأسهم السعودية يخسر 56 نقطة بسيولة تجاوزت 5 مليارات

1/14/2024 2:24:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأحد باللون الأحمر خاسرا 56 نقطة عند مستويات 12060 نقطة وبتداولات تجاوزت 5 مليارات ريال.
وسجلت أسهم 64 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 168 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والباحة، والعقارية، والإعادة السعودية، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسترا الصناعية، وتهامة، وبوان، ووفرة، والدواء،الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.19% و6.36% .
فيما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، وأمريكانا، وشمس، والباحة، وصدر هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وأرامكو السعودية، والراجحي، وتوبي، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 110.98 نقاط ليقفل عند مستوى 24721.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 14.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم.

MENAFN14012024000089011017ID1107719436

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