دي إم جي إيفنتس تطلق حدثين بارزين في السعودية للمرة الأولى

(MENAFN
- Al Watan) من المقرر أن تطلق شركة "دي إم جي إيفنتس"، الشركة الدولية الرائدة في تنظيم الفعاليات والأحداث في المملكة العربية السعودية، المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية (SSLF) ومعرض البناء الرياضي في عام 2024 كجزء من خطتها التوسعية لتوسيع محفظتها حتى تشمل كافة قطاعات الرياضة والترفيه في المملكة.
وتتجسد رؤية المملكة العربية السعودية للقطاع الرياضي في بناء مشاريع ضخمة وعملاقة، مثل المسار الرياضي الذي يبلغ طوله 135 كيلومترًا، ومشروع تروجينا في نيوم (الذي سيستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029) والقدية، عاصمة الترفيه والرياضة والثقافة التي تعود للحياة في المملكة. ومن المتوقع أن تساعد أحدث الفعاليات، المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية ومعرض البناء الرياضي، على تعزيز قطاعات الرياضة والترفيه سريعة التوسع في المملكة من خلال توفير منصة للموردين العالميين والمحليين للقيام بأعمال تجارية مع توفر أكثر من 7000 مشتر رئيسي.
تشهد المملكة العربية السعودية طفرة تحويلية هائلة حيث تتطلع بقوة إلى أن تصبح وجهة عالمية للرياضة والترفيه، مع تخصيص حوالي 10 مليارات ريال سعودي لإنشاء مرافق رياضية جديدة إلى جانب هدف المملكة المتمثل في استضافة ما يقرب من 400 حدث رياضي سنويًا. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي من الرياضة من 2.4 مليار ريال سعودي في عام 2016 إلى 6.5 مليار ريال سعودي في عام 2019، وتتوقع وزارة الرياضة أن ينمو هذا الرقم على الأرجح إلى 18 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030 حيث تبدأ الرياضة في تشكيل جزء من رؤية المملكة 2030.
ومن المقرر عقد المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية ومعرض البناء الرياضي في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2024 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، والذي سيسعى إلى تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار وخطط المملكة في الصناعة بدءًا من التخطيط والبناء للإدارة وإضافة المرافق الأخرى. معرض البناء الرياضي
يتماشى افتتاح معرض البناء الرياضي الذي يقام بالتزامن مع معرض المرافق الرياضية والترفيهية السعودي مع التزام رؤية 2030 بالتميز في القطاع الرياضي واستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034 داخل المملكة. كما يأتي ذلك في الوقت الذي توقعت فيه وزارة الاستثمار أن تصل القيمة السوقية لصناعة الرياضة إلى 84 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030.
“وقد أعرب السيد محمد كازي، نائب الرئيس لشؤون الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس، قائلًا: "ترتبط التوقعات بشكل مباشر بالزخم الناتج عن هذه الأحداث الجديدة في المملكة العربية السعودية. حيث ستساعد المعارض الشركات على الاستفادة من الفرص التي توفرها صناعة البنية التحتية الرياضية المزدهرة وتسمح للعارضين المحليين والدوليين بمقابلة المشترين المحتملين لتوسيع نطاق أعمالهم".
وستشمل بعض قطاعات المنتجات الرئيسية في معرض البناء الرياضي خدمات التصميم والبناء المتخصصة؛ وأنظمة ووحدات مواقف السيارات؛ والتحكم في الوصول والبوابات الدوارة؛ ومنتجات كاميرات المراقبة وإدارة الحشود؛ والأسوار؛ وأنظمة التذاكر؛ والشاشات الصوتية والمرئية ولوحات التسجيل ووحدات العرض وغيرها الكثير.
كما أضاف كازي: "بالاعتماد على خبرتنا الواسعة في صناعة الأحداث، والتي تجسدت في تنظيمنا الناجح لفعاليات البناء الخمسة الكبرى، فإن هذا سيساعدنا الآن على فتح آفاق جديدة مع معرض البناء الرياضي. كما سيعبر هذا المشروع عن التزامنا بالابتكار والتنويع، أثناء تعمقنا في قطاع البناء الرياضي لاكتشاف كل كبيرة وصغيرة فيه". معرض المرافق الرياضية والترفيهية السعودي
كما قال آندي وايت، نائب الرئيس الأول للتصميم والضيافة في شركة دي إم جي إيفنتس: "في فترة قصيرة فقط، شهدت قطاع الرياضة في المملكة العربية السعودية تحولًا سريعًا، ما جعلها تصبح لاعبًا عالميًا هامًا في هذا القطاع".
"ولهذا السبب يعد إطلاقنا لهذين الحدثين إلى جانب توسيع محفظتنا في العام المقبل أمرًا في غاية الأهمية؛ ويمثل فصلاً مهمًا بالنسبة لنا في دي إم جي إيفنتس حيث سنوجه اهتمامنا نحو تنمية فرص جديدة في قطاع الرياضة والترفيه في البلاد، مع تسليط الضوء أيضًا على آفاق الاستثمار لشركائنا الدوليين.
في معرض المرافق الرياضية والترفيهية السعودي، سيتمكن زوار المعرض من استكشاف المنتجات التي تلبي احتياجات الملاعب والساحات، والمرافق الرياضية الجاهزة، ومعدات الملاعب، والأسطح والمعدات الرياضية، وصيانة الملاعب الرياضية، والطب الرياضي وإعادة التأهيل، والأماكن العامة، ومرافق الشوارع/الخارجية.
كما أضاف وايت: "ومع وجود 8 ملاعب عالمية المستوى و91 ناديًا لكرة القدم، فإننا نشهد فرصًا استثمارية مربحة مع إمكانية الارتقاء بالصناعة، بقيادة شركة SRJ Sports Investments الجديدة في البلاد".
"يتم إطلاق معرض المرافق الرياضية والترفيهية السعودية ومعرض البناء الرياضي في خضم هذه الفرص المستجدة. وتنضم هذه الفعاليات إلى المعارض المستهدفة الأخرى التي تقيمها شركة دي إم جي إيفنتس في المملكة، والتي منها معرض Big 5 Construct Saudi، ومعرض البنية التحتية السعودي، ومعرض المدن الذكية السعودي، ومعرض الفنادق والضيافة بالمملكة العربية السعودية، ومعرض الترفيه والتسلية السعودي (SEA). موقع مشترك يجمع المنشآت الرياضية بالكامل معًا
سيعمل معرض المرافق الرياضية والترفيهية السعودية ومعرض البناء الرياضي، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، كمنصة لربط المستثمرين والمصممين والموردين والمصنعين والمقاولين والبنائين بمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. كما سيعمل الموقع المشترك للأحداث على تسهيل فرص التواصل والتوفيق، وتعزيز الاتصالات والروابط القيمة داخل الصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من برنامج المحتوى، ستتضمن الأحداث مؤتمرات قمة وورش عمل تسلط الضوء على الخطط ومعالجة التحديات ومناقشة التوقعات والاتجاهات المستقبلية وتسليط الضوء على الفرص التي يقدمها أبرز الخبراء وقادة الفكر في المملكة.
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