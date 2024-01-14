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دي إم جي إيفنتس تطلق حدثين بارزين في السعودية للمرة الأولى

1/14/2024 2:24:49 PM
(MENAFN- Al Watan) من المقرر أن تطلق شركة "دي إم جي إيفنتس"، الشركة الدولية الرائدة في تنظيم الفعاليات والأحداث في المملكة العربية السعودية، المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية (SSLF) ومعرض البناء الرياضي في عام 2024 كجزء من خطتها التوسعية لتوسيع محفظتها حتى تشمل كافة قطاعات الرياضة والترفيه في المملكة.
وتتجسد رؤية المملكة العربية السعودية للقطاع الرياضي في بناء مشاريع ضخمة وعملاقة، مثل المسار الرياضي الذي يبلغ طوله 135 كيلومترًا، ومشروع تروجينا في نيوم (الذي سيستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029) والقدية، عاصمة الترفيه والرياضة والثقافة التي تعود للحياة في المملكة. ومن المتوقع أن تساعد أحدث الفعاليات، المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية ومعرض البناء الرياضي، على تعزيز قطاعات الرياضة والترفيه سريعة التوسع في المملكة من خلال توفير منصة للموردين العالميين والمحليين للقيام بأعمال تجارية مع توفر أكثر من 7000 مشتر رئيسي.
تشهد المملكة العربية السعودية طفرة تحويلية هائلة حيث تتطلع بقوة إلى أن تصبح وجهة عالمية للرياضة والترفيه، مع تخصيص حوالي 10 مليارات ريال سعودي لإنشاء مرافق رياضية جديدة إلى جانب هدف المملكة المتمثل في استضافة ما يقرب من 400 حدث رياضي سنويًا. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي من الرياضة من 2.4 مليار ريال سعودي في عام 2016 إلى 6.5 مليار ريال سعودي في عام 2019، وتتوقع وزارة الرياضة أن ينمو هذا الرقم على الأرجح إلى 18 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030 حيث تبدأ الرياضة في تشكيل جزء من رؤية المملكة 2030.
ومن المقرر عقد المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية ومعرض البناء الرياضي في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2024 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، والذي سيسعى إلى تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار وخطط المملكة في الصناعة بدءًا من التخطيط والبناء للإدارة وإضافة المرافق الأخرى.
معرض البناء الرياضي
يتماشى افتتاح معرض البناء الرياضي الذي يقام بالتزامن مع معرض المرافق الرياضية والترفيهية السعودي مع التزام رؤية 2030 بالتميز في القطاع الرياضي واستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034 داخل المملكة. كما يأتي ذلك في الوقت الذي توقعت فيه وزارة الاستثمار أن تصل القيمة السوقية لصناعة الرياضة إلى 84 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030.
“وقد أعرب السيد محمد كازي، نائب الرئيس لشؤون الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس، قائلًا: "ترتبط التوقعات بشكل مباشر بالزخم الناتج عن هذه الأحداث الجديدة في المملكة العربية السعودية. حيث ستساعد المعارض الشركات على الاستفادة من الفرص التي توفرها صناعة البنية التحتية الرياضية المزدهرة وتسمح للعارضين المحليين والدوليين بمقابلة المشترين المحتملين لتوسيع نطاق أعمالهم".
وستشمل بعض قطاعات المنتجات الرئيسية في معرض البناء الرياضي خدمات التصميم والبناء المتخصصة؛ وأنظمة ووحدات مواقف السيارات؛ والتحكم في الوصول والبوابات الدوارة؛ ومنتجات كاميرات المراقبة وإدارة الحشود؛ والأسوار؛ وأنظمة التذاكر؛ والشاشات الصوتية والمرئية ولوحات التسجيل ووحدات العرض وغيرها الكثير.
كما أضاف كازي: "بالاعتماد على خبرتنا الواسعة في صناعة الأحداث، والتي تجسدت في تنظيمنا الناجح لفعاليات البناء الخمسة الكبرى، فإن هذا سيساعدنا الآن على فتح آفاق جديدة مع معرض البناء الرياضي. كما سيعبر هذا المشروع عن التزامنا بالابتكار والتنويع، أثناء تعمقنا في قطاع البناء الرياضي لاكتشاف كل كبيرة وصغيرة فيه".
معرض المرافق الرياضية والترفيهية السعودي
كما قال آندي وايت، نائب الرئيس الأول للتصميم والضيافة في شركة دي إم جي إيفنتس: "في فترة قصيرة فقط، شهدت قطاع الرياضة في المملكة العربية السعودية تحولًا سريعًا، ما جعلها تصبح لاعبًا عالميًا هامًا في هذا القطاع".
"ولهذا السبب يعد إطلاقنا لهذين الحدثين إلى جانب توسيع محفظتنا في العام المقبل أمرًا في غاية الأهمية؛ ويمثل فصلاً مهمًا بالنسبة لنا في دي إم جي إيفنتس حيث سنوجه اهتمامنا نحو تنمية فرص جديدة في قطاع الرياضة والترفيه في البلاد، مع تسليط الضوء أيضًا على آفاق الاستثمار لشركائنا الدوليين.
في معرض المرافق الرياضية والترفيهية السعودي، سيتمكن زوار المعرض من استكشاف المنتجات التي تلبي احتياجات الملاعب والساحات، والمرافق الرياضية الجاهزة، ومعدات الملاعب، والأسطح والمعدات الرياضية، وصيانة الملاعب الرياضية، والطب الرياضي وإعادة التأهيل، والأماكن العامة، ومرافق الشوارع/الخارجية.
كما أضاف وايت: "ومع وجود 8 ملاعب عالمية المستوى و91 ناديًا لكرة القدم، فإننا نشهد فرصًا استثمارية مربحة مع إمكانية الارتقاء بالصناعة، بقيادة شركة SRJ Sports Investments الجديدة في البلاد".
"يتم إطلاق معرض المرافق الرياضية والترفيهية السعودية ومعرض البناء الرياضي في خضم هذه الفرص المستجدة. وتنضم هذه الفعاليات إلى المعارض المستهدفة الأخرى التي تقيمها شركة دي إم جي إيفنتس في المملكة، والتي منها معرض Big 5 Construct Saudi، ومعرض البنية التحتية السعودي، ومعرض المدن الذكية السعودي، ومعرض الفنادق والضيافة بالمملكة العربية السعودية، ومعرض الترفيه والتسلية السعودي (SEA).
موقع مشترك يجمع المنشآت الرياضية بالكامل معًا
سيعمل معرض المرافق الرياضية والترفيهية السعودية ومعرض البناء الرياضي، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، كمنصة لربط المستثمرين والمصممين والموردين والمصنعين والمقاولين والبنائين بمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. كما سيعمل الموقع المشترك للأحداث على تسهيل فرص التواصل والتوفيق، وتعزيز الاتصالات والروابط القيمة داخل الصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من برنامج المحتوى، ستتضمن الأحداث مؤتمرات قمة وورش عمل تسلط الضوء على الخطط ومعالجة التحديات ومناقشة التوقعات والاتجاهات المستقبلية وتسليط الضوء على الفرص التي يقدمها أبرز الخبراء وقادة الفكر في المملكة.
لمزيد من المعلومات حول الأحداث، قم بزيارة و

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