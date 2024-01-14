مؤتمر التعدين الدولي يشهد أول منافسة حزام تعديني

(MENAFN
- Al Watan) شهدت النسخة الثالثة لمؤتمر التعدين الدولي، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين عددٍ من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المشاركة في المؤتمر، وإعلان مواقع استكشافية جديدة، وحوافز أخرى من أجل تعزيز الاستكشاف التعديني.
وبلغ عدد المشاركين في المؤتمر أكثر من 14 ألف مشارك من قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال من 133 دولة، بالإضافة إلى 100 راعٍ وعارض. بينما شارك في جلسات المؤتمر، التي بلغت 70 جلسة، 250 متحدثا من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر. مذكرات تفاهم
ووقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة مذكرة تفاهم، للتعاون في مجالات التعدين والموارد المعدنية، مع التركيز بشكل خاص على إمدادات المعادن الحيوية، التي تلعب دورا مهما في تحولات الطاقة العالمية.
كما وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار مع شركة ((جيانغشي)) للنحاس المحدودة مذكرات تفاهم، للتعاون في تقييم واستكشاف الفرص الاستثمارية في سلسلة قيمة النحاس بالمملكة، التي تغطي المراحل الأولية والوسطى والنهائية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة واحة الابتكار التعدينية بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة معادن. ثروات غير مكتشفة
وشهد اليوم الأول من المؤتمر أيضا إعلان التقديرات المعدنية غير المستكشفة، المرتفعة من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، وكشف حوافز جديدة لتعزيز الاستكشاف التعديني بقرابة 685 مليون ريال (182 مليون دولار)، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
وقد شهد المؤتمر إطلاق منافسة تراخيص الكشف لحزام جبل صائد المتمعدن، الذي يحتوي على ثروة كبيرة من خامات معادن الأساس والمعادن الثمينة، بمساحة تزيد على 4 آلاف كيلو متر مربع، إلى جانب طرح 33 رخصة كشف جديدة من خلال المنافسة ضمن جولات التراخيص القادمة لعام 2024. أبرز ما شهده المؤتمر:
2.5 تريليون دولار التقديرات الجديدة للإمكانات المعدنية بالمملكة
75 اتفاقية ومذكرة تفاهم بـ75 مليار ريال
إعلان الفائزين في منافسات رخص الكشف عن المعادن
أول منافسة حزام تعديني
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