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مؤتمر التعدين الدولي يشهد أول منافسة حزام تعديني

1/14/2024 2:24:49 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت النسخة الثالثة لمؤتمر التعدين الدولي، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين عددٍ من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المشاركة في المؤتمر، وإعلان مواقع استكشافية جديدة، وحوافز أخرى من أجل تعزيز الاستكشاف التعديني.
وبلغ عدد المشاركين في المؤتمر أكثر من 14 ألف مشارك من قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال من 133 دولة، بالإضافة إلى 100 راعٍ وعارض. بينما شارك في جلسات المؤتمر، التي بلغت 70 جلسة، 250 متحدثا من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر.
مذكرات تفاهم
ووقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة مذكرة تفاهم، للتعاون في مجالات التعدين والموارد المعدنية، مع التركيز بشكل خاص على إمدادات المعادن الحيوية، التي تلعب دورا مهما في تحولات الطاقة العالمية.
كما وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار مع شركة ((جيانغشي)) للنحاس المحدودة مذكرات تفاهم، للتعاون في تقييم واستكشاف الفرص الاستثمارية في سلسلة قيمة النحاس بالمملكة، التي تغطي المراحل الأولية والوسطى والنهائية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة واحة الابتكار التعدينية بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة معادن.
ثروات غير مكتشفة
وشهد اليوم الأول من المؤتمر أيضا إعلان التقديرات المعدنية غير المستكشفة، المرتفعة من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، وكشف حوافز جديدة لتعزيز الاستكشاف التعديني بقرابة 685 مليون ريال (182 مليون دولار)، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
وقد شهد المؤتمر إطلاق منافسة تراخيص الكشف لحزام جبل صائد المتمعدن، الذي يحتوي على ثروة كبيرة من خامات معادن الأساس والمعادن الثمينة، بمساحة تزيد على 4 آلاف كيلو متر مربع، إلى جانب طرح 33 رخصة كشف جديدة من خلال المنافسة ضمن جولات التراخيص القادمة لعام 2024.
أبرز ما شهده المؤتمر:
2.5 تريليون دولار التقديرات الجديدة للإمكانات المعدنية بالمملكة
75 اتفاقية ومذكرة تفاهم بـ75 مليار ريال
إعلان الفائزين في منافسات رخص الكشف عن المعادن
أول منافسة حزام تعديني

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