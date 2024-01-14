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سقوط مصرية من فندق شهير.. هل كان انتحارا أم تصويرا لمغامرة؟

1/14/2024 2:24:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تحقق النيابة العامة بمصر في واقعة سقوط فتاة من أعلى فندق شهير على كورنيش النيل في نطاق وسط القاهرة، فيما أكدت مصادر أن تحريات الشرطة ترجح تصنيف الواقعة على أنها انتحار، وتبحث كذلك فرضية سقوط الفتاة خلال مغامرة لتصوير مشهد لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بسقوط فتاة من أعلى فندق في منطقة بولاق أبو العلا ووفاتها على الفور، فتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وبحسب المصادر، فإن الواقعة حدثت نهار الجمعة، وأن الفتاة سقطت من الطابق 23 وارتطمت بسقف المطعم الموجود بالطابق الثالث من الفندق.


وتابع أن تحريات الشرطة التي تم ضمها لملف القضية بشكل مبدئي ترجح تصنيف الواقعة على أنها انتحار وهو أيده كذلك شهود العيان الذين سألتهم النيابة خلال التحقيقات، ولكن هناك فيديو تظهر به الفتاة قبل سقوطها كما لو كانت تقوم بمغامرة لتصوير نفسها في هذا الموقف بغرض النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان قد تم تداول فيديو للواقعة تظهر فيه الفتاة وهي جالسة على حافة السور الخارجي لإحدى الشرفات العلوية بالفندق وتمسك بحبل ألقاه لها بعض العاملين وتحدثت بكلمات إنجليزية غير مفهومة مما جعل البعض يعتقد أنها سائحة أجنبية.
ولكن المصدر أكد أن من واقع الأوراق الثبوتية التي ضمنها التحقيقات فالفتاة مصرية في بداية العقد الرابع من العمر وحاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق وتعمل بأحد المطاعم بالفندق منذ فترة.

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