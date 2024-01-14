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طالب يرسم لوحات ثلاثية الأبعاد بالشقيق

1/14/2024 2:24:17 PM
(MENAFN- Al Watan) امتهن الشاب، ماجد فلقي، رسم اللوحات الثلاثية الأبعاد في الميادين والمواقع الاستثمارية بشاطئ الشقيق وكانت انطلاقته الأولى، موضحًا أنه لا يزال يدرس في المرحلة الثانوية، وامتهن الرسم نظرًا لأن والده فنان تشكيلي، مما جعله يعشق الرسم هواية وكذلك منه ماديًا.
ويقول ((هذه هي انطلاقتي الحقيقية والأولى في رسم لوحات ثلاثية الأبعاد التي قمت برسمها الآن لمجموعة من الفنانين؛ فهي تشكل أشخاصًا من جانب وعندما تعكس الاتجاه تشكل أشخاصًا آخرين، ويتم إنجاز هذه اللوحات خلال ثلاثة أيام عمل والحقيقة أنها متعبة، ولكن فيها متعة وكسب رزقي سهل عليه كثيرًا إنجاز المهمة، ولا أنسى مساعدة والدي وأخي أيضًا كانا لهما دور كبير، مؤكدًا أن هذه الأيام نعيش موسمًا سياحيًا ساهم في خلق فرص عمل، نصيحتي للشباب بشكل عام وأبناء الشقيق على وجه الخصوص أن يستفيد منها ولا يتكاسلون عن طلب رزقهم بكل جد ونشاط، وأينما ذهبت من جازان وإلى الشقيق راح تجد فرصة مناسبة لك فاغتنمها)).

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