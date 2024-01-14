طالب يرسم لوحات ثلاثية الأبعاد بالشقيق

(MENAFN
- Al Watan) امتهن الشاب، ماجد فلقي، رسم اللوحات الثلاثية الأبعاد في الميادين والمواقع الاستثمارية بشاطئ الشقيق وكانت انطلاقته الأولى، موضحًا أنه لا يزال يدرس في المرحلة الثانوية، وامتهن الرسم نظرًا لأن والده فنان تشكيلي، مما جعله يعشق الرسم هواية وكذلك منه ماديًا.
ويقول ((هذه هي انطلاقتي الحقيقية والأولى في رسم لوحات ثلاثية الأبعاد التي قمت برسمها الآن لمجموعة من الفنانين؛ فهي تشكل أشخاصًا من جانب وعندما تعكس الاتجاه تشكل أشخاصًا آخرين، ويتم إنجاز هذه اللوحات خلال ثلاثة أيام عمل والحقيقة أنها متعبة، ولكن فيها متعة وكسب رزقي سهل عليه كثيرًا إنجاز المهمة، ولا أنسى مساعدة والدي وأخي أيضًا كانا لهما دور كبير، مؤكدًا أن هذه الأيام نعيش موسمًا سياحيًا ساهم في خلق فرص عمل، نصيحتي للشباب بشكل عام وأبناء الشقيق على وجه الخصوص أن يستفيد منها ولا يتكاسلون عن طلب رزقهم بكل جد ونشاط، وأينما ذهبت من جازان وإلى الشقيق راح تجد فرصة مناسبة لك فاغتنمها)).
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