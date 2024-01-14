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تاكسي - جريدة الوطن السعودية

1/14/2024 2:24:02 PM
(MENAFN- Al Watan) ضوضاء في خضم الزحام تثير الشفقة وتهمس بالنداء رثاء على حال عبارات الاستجداء لطلب الرزق مألوفة في غير هذا المكان تاكسي .
عندما تهم بالخروج تجد هؤلاء المتجمهرين أمامك ينتابك سؤال الحيره ويثيرك الفضول ، هل هؤلاء في انتظار عوائلهم القادمين وعندما تتجاوز خطواتك الخطوط الحمراء في بوابات الخروج تسمع الكلمات من جميع الجهات تاكسي تاكسي يا طيب يا شيخ ، عبارات غير حضارية جرداء شاردة لتستروا حروفها في غير هذا المكان الذي يعج بكل جنسيات العالم .، ليسوا موظفين ولا ينتمون إلى أي شركة سياحية ترحب بسياحها ، إنهم كدادة في مخارج المطارات ،
سؤال يتبادر إلى الأذهان من المسؤول عن هذه الفوضى الخلاقة ؟
إن وقوفهم في هذا المكان غير لائق ، بل هو عبث لا إرادي جعل هؤلاء المرتزقة أو الباحثين عن الرزق يقفون هكذا بمسابحهم يلفونها فوق أصابعهم يعدون فيها دقائق الانتظار .
هل يملكون سيارات فارهة لها مواصفات ومقاييس تكفل لهم هذه القافة أمام هذه الأبواب .
هل وصل بنا الحال إلى عدم وجود تنظيم يكفل حقوق هؤلاء في ترتيبهم وإظهارهم بمنظر حضاري يليق بوطن يشيد البناء نحو آفاق عالية وحضارة راقية ،
سؤال يحتاج إلى إجابة وإفصاح في العمل أين إدارات المطارات عن هؤلاء ؟
أين وزارة النقل والمواصلات ؟
ماذا لو خصصت لهم أماكن يسجلون أسماءهم وينتظروا في سياراتهم بمظهر وزي موحد وتكون سياراتهم تليق بزائر يحط رحاله في هذا الوطن الشامخ ؟
لماذا كل هذا الصمت أيها المسؤول عن هؤلاء ؟
لماذا هذا الوقوف بهذا العدد في كل بوابة خروج للمسافرين .
هناك رؤية ، وخطط وبناء استراتيجيات ، وعقول تعمل ليلا ونهارا من أجل يكون هذا الوطن هو الوهج الذي ينير العالم بصورة تعكس حضارته الإسلامية التي شيدت على مدى التاريخ ومازالت أصالتها باقية للفن والعمارة والتخطيط والطب والعلوم والفلسفة واللغة والسماحة والدين .
إنني أقف تعجبا كلما كانت خطواتي تخطو نحو الخروج من صالات القدوم ، هل الأرزاق بساطها في بوابات هذه الصالات.
احيانا ينتابك الحرج من إلحاح هؤلاء لك علما بأن هناك مكاتب الأجرة قد خصصت مكاتبها بعيدا عن هذه البوابات .
قد يكون مشوارا لهؤلاء أصحاب التاكسي يسد رمق مصاريفهم اليومية ولكن يجب أن يكون النظام سيدا شامخا في هذه المطارات يكفل وعاء الرزق لهؤلاء بتنظيم حضاري ويحفظ لهذه المطارات حضارتها وبناياتها الشامخة التي لابد أن ينعم فيه المسافر والقادم بمناظر حضارية تعكس وهج الحضارة والعمارة الإسلامية لهذا الوطن الشامخ أو إبعادهم إلى أماكن يسترزقون فيها غير هذا المكان .
يجب ان تشرق صالات القدوم بحضارة هذا البلد العظيم في لوحات تجسد تاريخ المناطق لكل مطارات المملكة يجب أن تكون الصورة الذهنية للقادمين انطباعاً جميلا يحمل الهوية الحضارية لهذه المدن وتعتبر هذه المطارات هي البوابات الحقيقية لكل الوطن وفي بلدان العالم .
دمتم فخرا وعزا يا وطني

MENAFN14012024000089011017ID1107719430

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