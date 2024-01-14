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9 عناصر لحسابات جاذبة في Linkedin

1/14/2024 2:21:03 PM
(MENAFN- Al Watan) رسم الخبير التقني حسين الحاجي، خارطة طريق لجذب الحساب ومنشوراته تفاعلًا واهتمامًا ورواجًا، في منصة LinkedIn وتكونت الخارطة من 9 عناصر، هي:
01- قوة العلاقات داخل المنصة.
02- التفاعل عملية تبادلية، وذلك بالتفاعل المستمر مع منشورات الآخرين، بالإعجاب والتعليقات، يقابله تفاعل مشابه من طرفهم، على الأغلب.
03- استدامة النشر على وتيرة معتدلة، لا غياب طويل يميت سمعة الحساب، ولا حضور كثيف يجلب السأم والنفور منه، النشر على وتيرة معتدلة يعني مباعدة المشورات زمنيًا لئلا تغرق شاشة المستخدمين الآخرين، وكذلك لكي تعطي كل منشور حقه في الاهتمام والانتشار.
04- نوعية المحتوى: تنويع مادة المحتوى المنشور على أن تكون ذات مضمون يمكن التوقف عنده وتأمله، بين الإنجازات الشخصية المهمة على تنوعها (تعليمية، مهنية)، والمحتوى الإثرائي المعرفي في مجال الاهتمام أو الاختصاص -كالمقالات- سواء تلك التي يكتبها الشخص بنفسه أو يعيد نشرها لأهميتها، وتقارير موجزة عن أهم الفعاليات التي تم حضورها وتكون ذات علاقة.
05- كتابة الأخبار والمقالات والمنشورات عمومًا عبر طريقة السرد القصصي، واستخدام الصور والفيديوهات.
06- التركيز: ترك المنشورات العشوائية، ترك المحتوى الجدلي في قضايا غير مهنية، وترك التفاعل مع هذا النوع من المنشورات.
07- لا لأي محتوى فيه إساءة لبيئة العمل الحالية أو الماضية، أو فيه إسقاط غير مهني على أي جهة أخرى.
08- إثارة العقول: تحفيز الآخرين على المشاركة بآرائهم وأفكارهم في موضوع ذي علاقة، وطلب مشورتهم وعصارة خبراتهم (أصحاب التجارب يحبون مشاركتها، ويحبون أن يُعرَفوا بها).
09- جمهور LinkedIn محدود في تفاعله، لكونها بيئة مهنية وما يُنشَر هناك قد ينعكس على شخصية وسمعة وعلاقات المستخدم مهنيًا، ويجعلهم يفضلون الصمت أو التفاعل المحدود.

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