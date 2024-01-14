ماذا تعرف عن تطبيق Beem

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- Al Watan) أعلنت شركة (MENA Communication) وشركة الاتصالات السعودية STC عن إطلاق تطبيق Beem للتراسل الفوري والمكالمات الصوتية والمرئية عالية الجودة، وخدمات الأعمال.
وسيتمكن مستخدمو Beem من تحميل تطبيق المراسلة الجديد من متجري جوجل بلاي لهواتف أندرويد وآب ستور لهواتف آيفون كما يوفر نسختي الوندوز والماك المكتبية.
مميزات:
- إمكانية إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو بشكل مجاني تماماً.
- يتضمن مجموعة كبيرة من الفلاتر والمؤثرات يمكنك تطبيقها لتظهر في الوقت الفعلي أثناء المكالمات المرئية.
- إجراء اجتماعات فيديو مع فريق العمل الخاص بك.
- إجراء مكالمات صوتية جماعية مع 150 شخصا مختلفا.
- إلغاء الانقطاعات المتكررة كما في التطبيقات العالمية.
- جمع بيانات التطبيق يتم في داخل المملكة، وهذه ميزة تساهم في إلغاء التأخير ورفع جودة الاتصالات.
- توفير خاصية الـ"Drive" وهي عبارة عن حزمة تطبيقات مكتبية متكاملة "أوفس".
- مع إمكانية تحرير الملفات والعمل الجماعي عليها بشكل مباشر.
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