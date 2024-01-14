Monday, 15 January 2024 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماذا تعرف عن تطبيق Beem

1/14/2024 2:21:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة (MENA Communication) وشركة الاتصالات السعودية STC عن إطلاق تطبيق Beem للتراسل الفوري والمكالمات الصوتية والمرئية عالية الجودة، وخدمات الأعمال.
وسيتمكن مستخدمو Beem من تحميل تطبيق المراسلة الجديد من متجري جوجل بلاي لهواتف أندرويد وآب ستور لهواتف آيفون كما يوفر نسختي الوندوز والماك المكتبية.
مميزات:
- إمكانية إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو بشكل مجاني تماماً.
- يتضمن مجموعة كبيرة من الفلاتر والمؤثرات يمكنك تطبيقها لتظهر في الوقت الفعلي أثناء المكالمات المرئية.
- إجراء اجتماعات فيديو مع فريق العمل الخاص بك.
- إجراء مكالمات صوتية جماعية مع 150 شخصا مختلفا.
- إلغاء الانقطاعات المتكررة كما في التطبيقات العالمية.
- جمع بيانات التطبيق يتم في داخل المملكة، وهذه ميزة تساهم في إلغاء التأخير ورفع جودة الاتصالات.
- توفير خاصية الـ"Drive" وهي عبارة عن حزمة تطبيقات مكتبية متكاملة "أوفس".
- مع إمكانية تحرير الملفات والعمل الجماعي عليها بشكل مباشر.

MENAFN14012024000089011017ID1107719422

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث