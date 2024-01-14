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4.8 ملايين مستفيد من مراكز الرعاية بالقصيم

1/14/2024 2:21:03 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الإحصائية السنوية للمراكز الصحية التابعة لتجمع القصيم الصحي أن إجمالي عدد المراجعين المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية للعام المنصرم 2023 بلغ أكثر من 4 ملايين 846 ألف مستفيد.
وأوضح التجمع أن عدد المراجعين للمراكز الصحية للفترة الصباحية بلغ 3385479 مستفيدا، في حين كان عدد المراجعين لمراكز الرعاية العاجلة خلال الفترة 1090835 مستفيدة.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الاستشارية في المراكز الصحية بلغ 20390 مستفيدا، فيما استفاد من برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي 13617 مستفيدة، أما عدد المراجعين لبرنامج الكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم فقد بلغ 7442 مستفيدا.
وقال التجمع إن برنامج رعاية المسنين والكشف المبكر عن هشاشة العظام في المراكز الصحية قدم خدماته لعدد 5498 مستفيدا، وبالنسبة للمستفيدين من خدمة التطعيمات المقدمة في المراكز فقد بلغ عددهم 307373 مستفيدا.
وأفاد بأن عدد المراجعين للعيادات المتنقلة بلغ 16337 مستفيدا، ليصل بذلك المجموع العام لعدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية بتجمع القصيم الصحي خلال العام الماضي 4846971 مستفيد ومستفيدة.

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