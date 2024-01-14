حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بجازان

(MENAFN
- Al Watan) دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بالإمارة، حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها صحة جازان، حيث أعطى الجرعة الأولى لأحد الأطفال المستهدفين، معلنًا انطلاق الحملة.
واستمع أمير جازان خلال تدشين الحملة إلى شرح مفصل من مدير عام صحة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، الذي أوضح أن المملكة حصلت على شهادة خلو من مرض شلل الأطفال منذ العام 1999 أي قبل 25 عامًا؛ وذلك بفضل دعم قياداتنا المستمر للبرامج الصحية على كل المستويات.
وأكد أمير منطقة جازان، أهمية الحملة والدور الهام الذي يقوم به المشاركون والمشاركات في تنفيذها من منسوبي الصحة بجازان، مثمنًا الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، متمنيًا التوفيق للقائمين على الحملة.
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