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حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بجازان

1/14/2024 2:21:03 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بالإمارة، حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها صحة جازان، حيث أعطى الجرعة الأولى لأحد الأطفال المستهدفين، معلنًا انطلاق الحملة.
واستمع أمير جازان خلال تدشين الحملة إلى شرح مفصل من مدير عام صحة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، الذي أوضح أن المملكة حصلت على شهادة خلو من مرض شلل الأطفال منذ العام 1999 أي قبل 25 عامًا؛ وذلك بفضل دعم قياداتنا المستمر للبرامج الصحية على كل المستويات.
وأكد أمير منطقة جازان، أهمية الحملة والدور الهام الذي يقوم به المشاركون والمشاركات في تنفيذها من منسوبي الصحة بجازان، مثمنًا الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، متمنيًا التوفيق للقائمين على الحملة.

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