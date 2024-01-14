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عملية تدمير مالسالا 2

1/14/2024 2:21:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تكملة لما كتبت قبل هذا في صحيفة الوطن بتاريخ يوم الأحد 13 أغسطس 2023، وكانت المقالة عن حرب الغرب مع روسيا، وبعد أحداث فلسطين وتصوراتي لما حدث، كتبت الجزء الثاني.
بدأت حرب روسيا ضد أوكرانيا، والتي ستدخل سنتها الثانية في 24 فبراير، حيث بدأت في التاريخ نفسه من سنة 2022.
أنفقت أمريكا في تلك الحرب حتى يناير 2023، مساعدة لأوكرانيا 46،6 بليون دولار، كذلك أنفقت أوربا على هذه الحرب أكثر من 15 مليار يورو حتى منتصف 2023.
وما زالت الحرب مستمرة حتى كتابة هذه الأحداث، تغيرت الوجوه لتقدم سنها، كذلك كان هناك استقالات حدثت مع 11رجلاً وتم إستبدالهم بآخرين.
اجتمع الأربعة رجال، وقد ظهر على وجوههم الهرم لكبر سنهم، وكان ذلك في صباح يوم الأربعاء 17 مايو عام 2023، وقرروا الآتي؛ أولاً: تقليل عدد المخططين من 11 رجلاً إلى 8 رجال، وذلك لأسباب أمنية أهمها تسرب المعلومات للغير، ثانياً: زيادة تكلفة حرب روسيا وأكرانيا، وبدأ الكونجرس يبحث في هذا الأمر، ثالثاً: تضرر أوروبا من هذه الحرب في صرفها عليها.
قرر الأربعة رجال الاجتماع بالثمانية بعد تبليغ تقليص العدد من 11 إلى 8رجال، وإلغاء مندوب المثليين وممثل الغذاء والدواء وأحد مسؤولي الإعلام والبقاء على الآخر، وليبدأ الاجتماع بعد ذلك بأسبوع في صباح يوم الأربعاء 24 مايو 2023.
عُقد الاجتماع في ذلك اليوم، وقال كبير الأربعة " نجتمع اليوم لأهمية الموضوع، وكلكم تعرفون ما سبق، والسبب الرئيسي في تقليل أعدادكم لأمر مهم يمس أمن الدولة، ولا نريد أن يعرف عن موضوعنا إلا أنتم، حتى الذين سيساعدونكم يجب ألا أن يعرفوا سبب مساعدتهم لكم، لنبدأ بالمهم، تعرفون جميعاً أن حرب الروس ضد أوكرانيا كلفت أمريكا وحلفاءنا على الأخص الأوروبيين الكثير من المال والعتاد، وأصبح الكونجرس الأمريكي يتدخل في ذلك، وسبب اجتماعنا اليوم هو وقف تلك الحرب، وإن لم نستطع ذلك، يجب أن نغير أو إذا صح التعبير توجه أنظار العالم لغير ذلك، هذا ما أردت أن أخبركم به، فلتعلموا حسب توجيهي لكم، وليكن لقاؤنا التاسعة صباحاً يوم الأربعاء 31 مايو"
انتهى الاجتماع بساعة واحدة من 9 صباحاً من ذلك اليوم إلى 10 صباحاً.
ذهب الثمانية رجال بعضهم بمفردهم والبعض مترافقون، يتدارسون كيف سينهون الحرب؟ قال وزير الخارجية لمن رافقه " لا أعتقد أننا قادرون على أن ننهي الحرب بين روسيا وأكرانيا! هناك طرف لا نملك عليه ضغوطات وهي روسيا بعد أن استخدمنا جميع ما نقدر عليه من السياسة والاقتصاد والقوة العسكرية! ولو أعطيناهم ما يريدون وإبقاء ما أخذوا من أراضي أوكرانية لهم، فهناك من سيعارضنا من الجهة الأكرانية خاصةً شعبها، أما رئيسها فإزالته ممكنة، لذا يجب أن نفكر في كيفية صرف أنظار العالم من أوكرانيا لوقف مساعداتنا عنها، إلى جهة أهم للعالم منها"
أخذوا في المباحثات يومين، واجتمع الثمانية رجال بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 26 مايو 2023، في ذلك الاجتماع قال وزير الدفاع "في نظري ليس هناك منطقة تهم العالم خاصة الشرق الأوسط مثل إسرائيل، لكن كيف سنلفت نظر العالم لها؟ رد عليه مستشار الأمن القومي وبموافقة وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات المركزية بقوله "لقد تباحثت مع رئيس وزراء إسرائيل في كيفية صرف أنظار الإسرائيليين عن ما يريد فعله في القضاء الإسرائيلي، وقلت له، منذ أن تربعت على كرسي رئيس وزراء إسرائيل في 29 ديسمبر 2022 وأنت في اضطرابات دائمة بسبب القضاء، وألفت حكومة يمنية متطرفة بسبب عدم قبول الآخرين بك، لكنني سأجعل رئيس الاستخبارات المركزية يخبرك بما لديه، ولم أبيّن له مقصدنا في ذلك، وكذلك بحثت معه في من سيؤيده في جعل القضاء مرتبطاً به، وتباحثنا في أمور غيرها، وكان رئيس الاستخبارات المركزية حاضراً في تلك المكالمة، والتي هدءت من غضب رئيس وزراء إسرائيل..." قاطعه في كلامه رئيس الاستخبارات المركزية بقوله "نعم هذا صحيح، وقد اقترحت على رئيس وزراء إسرائيل الآتي؛ يجب أن تختار حكومتك ممن يمسهم القضاء إذا أصبح القضاء مستقلاً، وسأجمع النقاط لا جتماعنا بلأربعة كبار" وافق الجميع على ذلك.
في التاسعة صباح يوم الأربعاء 31 مايو اجتمع الثمانية مع الأربعة، فقال كبير الأربعة "أخبروني ما فعلتوا؟ قام وزير الخارجية، ووضع الملف الذي يحمل ما تم في محادثة مستشار الأمن القومي مع رئيس وزراء إسرائيل، وبعد شرح عدم قدرة أمريكا والغرب من وقف حرب الروس مع الأوكرانيين، وبعد تفحص الأربعة رجال لهذا الملف ومضي أكثر من ساعتين في ذلك، طلب كبير الأربعة أخذ راحة لمدة نصف ساعة، خرج الثمانية رجال، وخرج الأربعة إلى غرفة اجتماعاتهم.
طلب الأربعة رجال الثمانية بعد مضي أكثر من الساعة، وعودتهم من غرفة اجتماعهم، وقد أصبحت الساعة تشير إلى بعد الثانية عشرة ظهراً، قال كبير الأربعة "تأخرنا عليكم بسبب محادثاتنا على ما يوجد داخل الملف الذي أعطانا وزير الخارجية، لدينا بعض الأسئلة التي سنطرحها، والإجابة مفتوحة للجميع، كيف سينفعنا ضم القضاء الإسرائيلي لموضوعنا؟ وكيف ستنفعنا عنصرية، وكره الحكومة إسرائيل للفلسطينيين؟ الآن نسمع الإجابة"
قام رئيس الاستخبارات المركزية، وقال "لقد تلقينا منكم أوامر عدم إفصاح أمر هذا التوجه، سأقول لكم كيفية تخطيطنا لذلك، أما اقتراحنا على رئيس الوزراء الإسرائيلي في ضم القضاء الإسرائيلي له، لتطمينه في نوايانا أن نساعده، أما في عنصرية وكراهية حكومته للفلسطينيين فهي ما قدر على أن يجمعه، وبسبب جعل حكومته خائفة من أن يلحقها القضاء إذا ما فعلوا كل ما يستطيعون لضمه تحت حكومتهم لعدم المساس بهم، وحكومة إسرائيل المنتخبة في 2022 هي مربط الفرس لتوجهاتنا للفت أنظار العالم من حرب أوكرانيا"
نهض مستشار الأمن القومي، وقال "كما تعلمون يا سادتي أنني الذي أجريت اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي، وكانت أفكاري منصبة على لفت نظر العالم عن حرب أوكرانيا، وكنت أرى أن أعرض عليكم جهة مهمة لإنجاح هذا التحول..." قاطعه أحد الكبار من الأربعة بقوله "تقصد إيران، أليس كذلك؟" هز رأسه مستشار الأمن القومي، وقال "نعم إيران مفتاح هذا التحول، وبما أنكم الكبار في هذا البلد ولديكم اتصال دائم بإيران أرى أن يتم الاتصال بهم في أسرع وقت، ولإعطائهم الوقت الكافي للتخطيط" قال المسؤول من وزارة الإعلام "إذا أمكن يا سادتي أن تفصحوا لي، ما علاقة إيران في ذلك؟"
أشار كبير الأربعة لرئيس الاستخبارات المركزية، وقال "بصفتك لديك الوسائل التي ستنجح هذا التخطيط، أريدك أن تشرح للمسؤول الإعلامي ذلك".
قام رئيس الاستخبارات المركزية، وقال "إيران لها اتصال مباشر مع حماس وحزب الله والحوثي، وهي التي تحرك هؤلا، لذا يجب أن يكون اتصالنا بهم يرتكز على الآتي؛ أن يجهزوا حماس لعمل عمل غير عادي لإسرائيل، وليبلغوا حزب الله في التظاهر بأنه يساند حماس، ويأمروا على الحوثي بالاستعداد لأي أمر يطلب منهم، هذه الأمور التي يجب التركيز عليها" قال المسؤول الإعلامي " ما زلت غير متفهم لما تقصده...."
قاطعه أحد الأربعة الكبار بقوله "أنا أفهمك، نحن سنقول ذلك لإيران، ونعرف أن أول طلب منهم هو المال، أقصد فك المزيد من الأموال التي أوقفناها لهم، فالمال هو غاية إيران، لا تأبه بحماس ولا الحوثي ما داموا يتبعون أوامرها، أما حزب الله، فهو تابع لإيران في الحلوة وفي المرة، وإيران كل شيء بالنسبة له، لذا سنتصل بإيران، ونقول لها أن تستعد لمطالبنا، ونستعد لمطالبها إلى حين يخطط من قبلكم لذلك، لكنني أحذركم جميعاً أن لا يخرج من أفواهكم ولا من أفعالكم شيء مما قلناه، والآن أريدكم جميعاً أن تذهبوا وتخططوا لذلك"
أصبحت الساعة تقارب الخامسة مساءً من نفس يوم الأربعاء، وقبل أن يذهب الجميع اتفق الثمانية رجال أن يجتمعوا صباح الغد الخميس ١ جون ٢٠٢٣، قبل الذهاب لبيوتهم وعوائلهم.
أشرقت شمس يوم الخميس ١ جون، أخذ الثمانية يتجهزون لاجتماعهم المطول والعاجل، دخل المعنيون الثمانية صالة الاجتماعات القديمة التي التقى أسلافهم عام ١٩٤٣، توافدوا على تلك الصالة الساعة ٨:٣٠، وقد لاحظوا أن تلك الصالة ما زالت مجهزة بالتقنية الحديثة المستخدمة لهذا الغرض، الكل أخذ مقعده وبدأوا بالتناقش، فقال وزير الخارجية "لا بد لنا أن ننهي هذا العمل بالنقاط التي حددها الأربعة كبار اليوم، ونعرضها عليهم غداً" وافق الجميع على ذلك وبدأوا، بدأت الساعة تشير إلى السادسة مساءً، ولم ينتهوا بعد، استمر النقاش حتى أكملوا ما يريدون في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم الجمعة ٢ جون ٢٠٢٣.
اتصل رئيس موظفي البيت الأبيض بأحد الأربعة الكبار صباح يوم الجمعة ليأخذ موعداً منهم، رد عليه أحدهم، وأعطاه الساعة ٥ بعد الظهر من نفس يوم الجمعة، ذهبوا جميعاً للموعد، وانتظروا الأربعة في صالة اجتماعاتهم التي اجتمعوا بها من يوم أمس.
دخل الأربعة، وفي وجوههم تبدوا السعادة، جلسوا ونظروا للجميع، فقال كبيرهم "كما توقعنا رأس إيران سيعمل كل ما نطلبه منه مقابل ٣ بلايين من الدولارات يتم إرسالها لهم هذه الأيام، وافقنا على ذلك، ها نحن أنجزنا ما وعدناكم به، أخبرونا بما فعلتم؟"
قام وزير الخارجية، وقال "لقد توصلنا للأمور الهامة في توصلنا للآتي؛ أولا: نتصل بإسرائيل ونجعلها تقلل من مراقبة حماس في غزة، حتى وإن صاحب ذلك بعض الإنذارات فيجب تجاهلها، وتستمر الأمور كما هي من حفلات وغيرها للإسرائليين، وعدم ردع حماس من أي عمل، حتى يبدأوا هم في ذلك، قبل ذلك تستكمل إيران التجهيز لحماس وعدم البدء في أي تصرف، حتى نقول لهم ما يفعلون، ومن ثم الاتصال بحماس لأبلغهم ذلك، وفي الوقت نفسه تبلغ إيران حزب الله أن حماس ستعمل شيئاً وأن حزب الله سيتظاهر بالمساندة بأعمال لا تضر الأفراد الإسرائليين، فقط للتظاهر، بعد ذلك وبعد تنفيذ حماس لما نقوله، سنفك يد الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بالهجوم على غزة وقتل حماس، وهنا نظهر بأن إسرائيل لديها القوة لفعل ذلك، ونعزز من نفوذ حكومة إسرائيل ووقف المظاهرات الإسرائيلية التي دائرة الآن بسبب القضاء الإسرائيلي، في جميع الأحوال الحكومة الإسرائيلية مستفيدة بقتل حماس ووقف المظاهرات وتعزيز نفوذها، كما أن إيران وحلفاءها مستفيدون مالياً في ذلك"
قال كبير الأربعة " هل هناك اعتراض أو إضافة" قال مستشار الأمن القومي "نعم هناك إضافة مهمة، وهي تحويل نظر العالم لإسرائيل بدل أوكرانيا"
هز الأربعة كبار رؤوسهم، ثم قال كبيرهم "سأخبركم بموعد بدأ الخطة، وأوصيكم بعدم ذكر شيء من هذا" قام الجميع وانفض الاجتماع.
في الساعة الواحدة ظهراً – تقريباً ـ من يوم الخميس 10 أغسطس عام 2023، اتصل رئيس موظفي البيت الأبيض بمستشار الأمن القومي، وقال له " الأربعة رجال يريدون الاجتماع مع الثمانية رجال في التاسعة من صباح يوم الاثنين 14 أغسطس " رد عليه المستشار بقوله "سأخبرهم بذلك، ونراك هناك"
في صباح يوم الاثنين 14 أغسطس اجتمع الثمانية مع الأربعة في المكان نفسه، فقال كبير الأربعة "شيء جميل أن نراكم متحمسين لهذا الاجتماع، أردنا أن نراكم لنتحدث قليلاً عن خطتنا، ونخبركم متى نريدها أن تبدأ، الآن نريد كيف نضلل العالم أن إيران وحلفاءها ليسوا على اتصال بنا، كذلك ولعلمنا بالإسرائليين أن لديهم تسربات في الخطط التي لم يصيغوها بأنفسهم وذلك ليحموا بعضهم، لا نريد أن نخبرهم بالوقت المحدد، ولكن بوقت مفتوح، لذا أريدكم أن تنهوا ذلك في غرفة الاجتماعات هذه، ونحن سوف نذهب لغرفتنا" انفض الاجتماع وبدأوا في التخطيط لما سمعوه.
بدأوا الثمانية رجال بالتشاور والتخطيط من الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم إلا الخامسة بعد الظهر، ولم ينتهوا من مخططهم، أتاهم رجل مرسول من الأربعة كبار يقول لهم "أن الأربعة رجال غادروا البناية، ويقولون لكم استمروا في تخطيطكم حتى الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين 21 أغسطس" اتفق الجميع أن يجتمعوا يومياً حتى ذلك الموعد.
في صباح يوم الاثنين 21 أغسطس الساعة الحادية عشر دخّل الأربعة رجال على الثمانية المجتمعين في غرفة اجتماعهم وجلسوا معهم، نظر أحد الأربعة للثمانية رجال، وقال "أعطونا ما توصلتم له في مباحثاتكم" قام رئيس موظفي البيت الأبيض، وقدم أربع نسخ من ملف عملوه للأربعة رجال، بدأ الأربعة في تصفح الملف، وأخذهم ذلك قرابة الساعتين، قبل ذلك طلبوا من الثمانية أخذ قسط من الراحة، وسيخبرونهم حال نهايتهم من استيعاب ما خططوا له.
ذهبت الأيام وإذ بالهاتف الخاص يرن في مكتب رئيس الاستخبارات المركزية، وكان ذلك في صباح يوم الجمعة 1سبتمبر، قال المتحدث لرئيس الاستخبارات الأميركية "أنا من طرف الأربعة، يريدون الاجتماع بكم جميعا صباح يوم الاثنين 4 سبتمبر الساعة العاشرة" ثم أقفل السماعة! اتصل رئيس الاستخبارات المركزية، ببقية الثمانية وأخبرهم بذلك.
ذهب الثمانية للموعد الذي أعطي لرئيس الاستخبارات المركزية، ووجدوا الأربعة في انتظارهم، قال كبير الأربعة "ها نحن قد استوعبنا ما في ملفكم الذي تركتموه لنا، ونؤيد ما جاء فيه، وبسبب حساسية الموضوع، أريد من وزير الخارجية عمل إيجاز الآن لموضوعنا لنكون جميعاً على علم به، علماً أن هذه الخطة نريدها أن تبدأ في 3 أكتوبر، وذلك لتحفيز حماس بهذا اليوم الذي دخل فيه فيصل ابن الحسين الهاشمي دمشق في سنة 1918ليعلن قيام الدولة العربية في سوريا الكبرى".
قام وزير الخارجية، وقال "اختيار موفق لهذا اليوم، وليس لدينا وقت لنضيعه، لذا لا بد من قيامكم أيها السادة الأربعة الكبار بالاتصال بإيران والاتفاق معهم ببداية الخطة، وإخبارهم بأن يبلغوا حماس بالقيام بالغزو المسلح على إسرائيل وعدم تبليغهم بأن حزب الله سيتظاهر بإسنادهم، بل إخبار حماس أن حزب الله على أهبة الاستعداد للدخول من شمال فلسطين، وفي الوقت نفسه إعطاء إسرائيل مدة عشرة أيام من 1 أكتوبر إلى 10 أكتوبر لغض الطرف عن تحركات حماس، وإن حماس ستقوم بعملية محدودة ضدهم، وفي الوقت نفسه تجتاح إسرائيل غزة لقتل حماس ووقف المظاهرات بداخلها، بسبب إجراءات وهجوم حماس عليها، ولا تكون هي التي تبدأ الحرب، ومن اليوم يأمر وزير الدفاع حاملة الطائرات (جيرالد فورد) بالتوجه إلى شواطئ إسرائيل، وتطمين إسرائيل بذلك وإن البحرية الأمريكية ستضرب حزب الله إذا قام بأي عمل ضد إسرائيل، مع الحرص بأن نخبر إيران بتحرك حاملة الطائرات ليطمأنو وليخبروا حزب الله بالتظاهر بالتدخل كما أسلفنا من قبل..." قاطع وزير الدفاع وزير الخارجية بقوله " لقد أفادني البنتاغون بأن حاملة الطائرات لن تكون هناك قبل 14 أكتوبر! لذا يجب تغيير تاريخ بدأ الخطة، مع العلم أن هناك قطعاً بحرية في البحر الأحمر مثل المدمرة (كارني)... قاطعه كبير الأربعة بقوله "خذوا 30 دقيقة راحة لنتشاور أنا وزملائي الثلاثة بالموعد الجديد"
بعد مرور 30 دقيقة اجتمعوا، وقال كبير الأربعة "لقد تشاورنا بالأمر مع اتصالاتنا بحلفائنا، وتفقنا بأن يكون تاريخ ذلك 7 أكتوبر، أي قبل وصول حاملة الطائرات بأسبوع، كذلك اتفقنا أن نبقي جميع القطع البحرية في أماكنها بالبحر الأحمر تحسباً لأي طاريء"
وقف وزير الخارجية، وقال " إسمحوا لنا بالذهاب للإعداد لذلك" وافق الجميع.
في يوم 7أكتوبر بدأت العملية، وتم اجتياح إسرائيل من قبل حماس، وأخذت حماس بعض الأسرى والرجوع إلى مواقعهم في أنفاق غزة مع رهائنهم، تم ذلك بعد إبلاغ الرئيس، وتفعيل غرفة الحرب بالدوار السفلي للبيت الأبيض.
اجتمع الرئيس بمندوب الأربعة، وجلسوا مع جميع الحكومة الأمريكية بغرفة الحرب في مساء يوم 6 أكتوبر 2023 بتوقيت أمريكا، كان الخط الساخن بين مندوب الأربعة وإيران مفتوح والرئيس ورئيس وزراء إسرائيل مفتوح أيضا.
بعد مرور ساعات على العملية وقيام إسرائيل بالهجوم الجوي على غزة، دار بين مندوب الأربعة والمسؤول الإيراني، بقول المندوب "ماذا فعلتوا؟ لم نتفق على أخذ رهائن واستخدام حماس للطائرات الشراعية وقتل أعداد من الإسرائليين!" رد المسؤول الإيراني "لم نكن نعلم بذلك! ولم نطلب من حماس عمل ما ذكرتموه! أنتظر مكالمتي لك لأتأكد من ذلك" قفل مندوب الأربعة واتصل بكبيرهم وأخبره بذلك، أخبر الكبير أن جميع الأربعة سيأتون لغرفة الحرب الآن، بدور المندوب أخبر الرئيس أن الأربعة سيشاركون معه في غرفة الحرب.
دخل الأربعة غرفة الحرب، وكان الرئيس يتكلم مع رئيس وزراء إسرائيل، عندما رأى الرئيس كبير الأربعة طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يخاطب الكبير، أخذ الكبير السماعة من الرئيس، وقال "أعرف أنك متفاجئ مثلنا، لكن دعني أسألك هل المظاهرات أصبحت أقل من الأول؟..." قاطعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بقوله "المظاهرات لا أعلم بها الآن! لكن أين العمليات المحدودة التي وعدتني بها؟" رد عليه كبيرهم "أنا متفاجئ مثلك، ونحن على اتصال بإيران لنرى، ماذا يحدث؟ انتظر مكالمتي" رفع كبير الأربعة الخط الساخن مع إيران، وقال "ماذا هناك؟ خبر حماس أن تطلق الرهائن الآن، وكذلك أكد على حزب الله أن يتظاهر فقط" رد عليه المسؤول "إنقطع الاتصال بيننا وحماس، وأكدت لحزب الله ما طلبت قبل اتصالك، كيف سنحل الأمر؟ وماذا عن 3 بلايين دولار التي وعدتنا بها؟" قال له الكبير "قم بما اتفقنا عليه أولاً، قبل أن تسألني عن هذا المبلغ" بدأت المشاحنات تظهر بين إيران وأمريكا، أبلغ الكبير الرئيس بأن يرسل بليون فقط ويبقى بليونين، وافق الرئيس على ذلك.
رن الخط الساخن بين أمريكا وإسرائيل، وأخذ الهاتف الرئيس، وكان رئيس الوزراء يقول "ماذا تريدنا أن نفعل الآن؟" فقال الرئيس وبجواره الأربعة " إجعلوا الإعلام لديكم يلوم حماس وبشدة، واستخدموا الطائرات بجميع أنواعها تهاجم غزة، وإنتظروا إدخال الجيش إلى غزة " فرد رئيس الوزراء "سنعمل ما قلت إلا في استخدام الجيش، سنجعله يتدخل لكشف مخابئ حماس" قفل الخط، فقام الرئيس ووجه المسؤول الإعلامي، بأن يحرص في نشر هجوم حماس على إسرائيل في جميع وسائل الإعلام الأمريكية والصديقة.
طلب الأربعة الثمانية ليجتمعوا في صالة الإجتماعات المجاورة لغرفة الحرب، وفعلوا ذلك.
قال كبير الأربعة للمجتمعين "لم تتم 24 ساعة على العملية، وها نحن نرى الأحداث التي لم تكن في الحسبان، الآن يجب أن نعلن للعالم وجود حاملة الطائرات للاشتباك مع حزب الله في حالة هجومه على الشمال الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه نبلغ إسرائيل بأن حزب الله سيضرب مواقع إسرائيلية عديمة الأثر، فلا يكترثون من ذلك، وذلك بعد إبلاغ إيران بتوجيه حزب الله للعمل على ما قلناه" وافق الجميع وكلاً عمل ما يتوجب عمله من الأربعة والثمانية.
في صباح يوم الأحد 15أكتوبر 2023، عقد كبير الأربعة اجتماع مع الرئيس، وقال له "يجب أن تقنع الإسرائليين بأن يوقفوا قتل الفلسطينين من شيوخ وشباب وأطفال غزة، وأن يركزوا في ضرباتهم الجوية على حماس، قد يفسدون الإسرائليين الخطة بقتلهم هذا، نحن نعلم أن إبادة الفلسطينيين مطلب إستراتيجي لنا ولإسرائيل، ولكن ليس الآن" هز الرئيس رأسه، وتحدث لرأس إسرائيل، بعد ذلك التفت الرئيس لكبير الأربعة، وقال "هذا الأخرق رئيس وزراء إسرائيل، لا يتقبل منا عدم إبادة الفلسطينيين المدنيين وبسبب عيون العالم علينا، لكن علينا مساندة إسرائيل فيما تفعله" تقبل الجميع ذلك.
في يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، قام الأربعة باجتماع مع الرئيس والثمانية رجال، وقال كبير الأربعة "لقد خسرنا كثيراً من قتل الإسرائيليين المدنيين الفلسطينيين، والأسوأ من ذلك ضرب إسرائيل للمواقع الصحية في قطاع غزة، يجب وقف ذلك، لقد أثر ذلك في سمعة الإسرائليين في أمريكا والعالم كله، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مصر لتهجير الفلسطينيين لمصر عبر سيناء، ممكن أن يكون ذلك فيما بعد، لكن حماس لم تتضرر كثيراً والمتضرر المدنيون الذي بدأوا في تغيير الناس للدين الإسلامي، وهذا خط أحمر لنا جميعاً " قام وزير الخارجية، ولتفت على رئيس الاستخبارات المركزية، وقال "ها نحن لم نصل لمبتغانا، وقد عملنا لأجل إسرائيل كل ما نفكر به، لكن الأمور زادت سوءاً بالنسبة لاعتناق الإسلام وضرب سمعة إسرائيل! ما هو العمل في رأيك؟" قال رأس الاستخبارات "نعم كل ما قلته صحيح، يجب أن نبلغ إيران بأن ينسحب حزب الله من الحدود الإسرائيلية 3 كيلومترات، وأن يعلنوا أن لا علم لديهم بقيام حماس بالهجوم، وأنه عمل داخلي، وإيران وحزب الله لن يفعل شيئ، وأن تبلغ إيران حليفها الحوثي بالتجهيز لضرب إسرائيل، علماً أنها لن تؤثر ضرباتها إلا على مصر ربما" قال كبير الأربعة فهمت ما يقصد رأس الاستخبارات. قال الرئيس سمعت ما دار، وأعطيكم الصلاحية الكاملة لعمل الأزم.
اجتمع الأربعة مع الثمانية في صباح يوم الأربعاء 18 أكتوبر، وقال كبيرهم "يجب تبليغ المدمرة (كارني) باحتمال أن الحوثي يضرب صواريخ على إسرائيل، لذا يجب إسقاطهم بعكس الصواريخ التي يتبين من خط سيرها أنها ذاهبة لمصر وسيناء بالتحديد، وقد رفضت إيران بانسحاب حزب الله، حتى هددتهم أن البليون سنوقفه إذا ما تم ذلك، لكنهم قالوا سيتباحثون في الأمر، أما استمرار إسرائيل في قتل الفلسطينيين، فيجب أن نستغل ذلك لوقف حملة الإساءة لإسرائيل ولوقف توسع الدين الإسلامي، لكن لم نعرف كيف؟ على كلٍ يجب أن توقع صواريخ الحوثيين، وسبب إدخال الحوثيين في هذا الصراع لتجنب معرفة تورط إيران وحزب الله والتنسيق مع حماس لقيام هذه المناوشات" هب الجميع لغرفة الحرب.
وفي يوم الخميس 19 أكتوبر تم إطلاق صواريخ الحوثي وأسقطت المدمرة (كارني) الصواريخ المتجهة لإسرائيل، وتركت الصواريخ المتجهة للأراضي المصرية، وتم قصف مدينة طابا.
بعد ذلك قال كبير الأربعة "يجب استغلال الحوثي أكثر من ذلك، وسأتصل بإيران لعمل هذا، سنجعل الحوثي يغلق باب المندب على السفن المتجهة لإسرائيل، بعد ذلك سيغلق باب المندب على كثير من السفن خاصة التي ستمر عبر قناة السويس، هنا يأتي تأثيرنا على مصر في إضعاف مداخل قناة السويس الاقتصادية، وستقترح على مصر أن تسمح بدخول الفلسطينيين لسيناء لإنقاذهم من الإبادة، وسندفع لمصر مبالغ كبيرة في ذلك، لسد نقص مداخل قناة السويس" أُعجب الرئيس بذلك، ووافق على الاقتراح.
ضرب الهاتف الخط الساخن مع إيران، وقال المسؤول الإيراني "لقد أمرنا حزب الله في التراجع 3 كيلو متر من الحدود الإسرائيلية، وقلنا لهم أن يقولوا إن تراجعهم تكتيكي بسبب خسائرهم من إسرائيل في إعلامهم..." قاطعه كبيرهم، وقال "هذا جيد، وسيحول البليون لكم، لكنني أريدك أن تأمر الحوثيين بما سأقوله لك اليوم" اتصل الكبير بالمسؤول الإيراني، وشرح له خطة إقفال باب المندب.
استخدمت كبرى شركات الشحن مع قفل باب المندب باستخدام رأس الرجاء الصالح، وقد كلفهم ذلك كثيراً، أمريكا لم تفكر بصادراتها الآسيوية خاصةً بعد توقف قناة بنما الشبه كامل، واضطرت شركات شرق أمريكا بدفع مبالغ إضافية، لعدم مقدرتها باستخدام قناة السويس، وقامت بالاحتجاج لدى الحكومة الأمريكية.
شن الحوثيين هجمات تعدت 25 هجمة عند باب المندب منذ نوفمبر 2023، من ما جعل الممر المائي الهام شبه مقفل، وتضررت قناة السويس بذلك إلى حد توقف أكثر من 80٪؜ من السفن بالمرور بها.
في يوم بارد في واشنطن العاصمة، دقت الساعة الثامنة صباحاً من يوم الاثنين1 يناير 2024 على مسؤول غرفة الحرب، وأخبِر أن الرئيس والأربعة رجال متجهين للغرفة التي مازال بها الثمانية والآخرون من الحكومة الأمريكية، دخلوا جميعاً عندها قال الرئيس لكبير الأربعة "لقد أعياني رئيس وزراء إسرائيل، لم يجمد الضربات الجوية، بل هو مستمر بالتدخل الأرضي للجيش، مع أن حماس والأسرى لم يمسهم ضرر كبير، ولكن الذي له تأثير عكسي على سمعتنا وسمعة الإسرائليين هو الإبادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين الذي مستمر فيها!" رد كبير الأربعة "رئيس الوزراء الإسرائيلي لديه خطة في نزوح الفلسطينيين لسيناء، ونحن معه في هذا، لكن تعنته في الاستمرار بإدخال الجيش، وتكبد خسائر إسرائيلية يجب أن يتوقف، وأقترح عليك وعلى وزير الدفاع بإبلاغه بأنك ستأمر حاملات الطائرات (جيرالد فورد) بأن تعود إلى مرساها في فرجينيا بسبب تعنته لعدم الاستجابة لمقترحات أمريكا، عندها ممكن أن يحسب حساباً لهذا" وافق الرئيس، وتصل على رئيس الوزراء الإسرائيلي وأخبره.
بعد مرور عدة ساعات في هذا الاجتماع قام وزير الدفاع، وقال "أقترح أن نبقي على حاملة الطائرات والقطع التي معها في البحر الأبيض المتوسط، ممكن أننا نحتاجها لعمل آخر" وفق الجميع على ذلك وبدون إخبار إسرائيل.
في يوم 5يناير 2024، اجتمع الجميع في غرفة الحرب، وقال كبير الأربعة "ما رأيكم أن أتصل بإيران لأخبرها بأن أمريكا وحلفاءها خاصة بريطانيا ستضرب الحوثي، وذلك لإعطاء مصداقية أن الحوثي يعمل في صالح فلسطين، وعلى أن يمدونا بمواقع الهجوم التي لن تضر الحوثي وممكن أن يستفيد منها" قال مستشار الأمن القومي "كيف لنا أن نضربهم بدون وضعهم في لائحة الإرهاب التي أخرجناهم منها؟" قال كبيرهم "لا يمكن أن نتوافق مع مطالب السعودية بذلك، لكننا سنكتفي بمجلس الأمن في إبطال ما يقوم به الحوثي، ولو كان صورياً، لكنه مقنع للمشككين بأن الضربة القادمة على الحوثي صحيحة"
بعد أن أرسلت إيران قائمة أهداف الحوثي، وبعد طلوع قرار مجلس الأمن، يوم الأربعاء 10 يناير 2024 رقم 2722، بتأييد 11 عضواً وامتناع 4 من التصويت، قامت أمريكا وبريطانيا بضرب الحوثي بناءً على قائمة إيران المرسلة لأمريكا، وذلك للرجوع عن إغلاق باب المندب، بسبب ارتفاع الأسعار للشحن للشرق الأقصى، وجفظ ماء الوجه لإيران والحوثيين، وإثبات أن أمريكا مع إسرائيل، بقي لنا أن ننتظر ماذا سيحل بالفلسطينيين ومن خانهم.
ملاحظة: في هذه المقالة توجد معلومات وكثير من نسج الخيال.

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