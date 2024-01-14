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الملل يخفض التحصيل العلمي

1/14/2024 2:21:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أشارت دراسة جديدة إلى أنه مع كل هذا الضغط لتحقيق النجاح في مكان الامتحان، فإنه، في الواقع، يشكل مكانا مملا للغاية للطلاب، لدرجة أنه يمكن أن يؤثر على نتائجهم التي يخرجون بها.
وأشارت الدراسة، التي أجراها فريق بقيادة باحثين من جامعة فيينا في النمسا لطلاب بين الصفين الخامس والعاشر، إلى أنها المرة الأولى التي تتم فيها دراسة الملل في الامتحانات عن كثب.
وأظهر التحليل الإحصائي لنتائج الاستطلاع أن الملل في أثناء الاختبارات حدث على مستوى كبير بين الطلاب، وكان ارتفاع مستوى الملل خلال الاختبارات أكثر احتمالا عندما كان الامتحان يفتقر إلى الأهمية الشخصية للطلاب، وكان مرتبطا أيضا بتأثير سلبي على نتائج الامتحان.
واقترح الباحثون فرضية ((الوفرة)) لهذا الملل، مشيرين إلى أن الملل يحدث عندما يكون الطلاب إما في حالة الإفراط في التحدي (الاختبار صعب للغاية) أو عندما يكون الاختبار أقل من اللازم (الاختبار سهل للغاية).
ويقول عالم النفس التربوي توماس جوتز من جامعة فيينا: ((من أجل مكافحة ملل الاختبار يجب على المعلمين إعداد مهام الامتحان بطريقة ترتبط بواقع حياة الطلاب. كما لا ينبغي أن تكون المهام أقل من اللازم أو مفرطة في التحدي)).

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