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فندق خاص للاعتناء بالدجاج

1/14/2024 2:21:02 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتحت امرأة بريطانية عاشقة للطيور فندقُا خاصًا للاعتناء بالدجاج، حيث تحظى فيه بمعاملة فاخرة، وتتناول طعامها على أنغام موسيقى بيونسيه، لتصبح هذه الدجاجات الأكثر حظًا في عالم الحيوانات.
وتتقاضى كاتريونا شوفلين (31 عامًا) 3 جنيهات إسترلينية (3.8 دولارات) في الليلة، مقابل إقامة الدواجن في فندقها الفاخر ((Hen Weekend Chicken Boarding)).
وأقامت كاتريونا الفندق في حديقة منزلها في أبشيرتش، كينت، بالكامل منذ إطلاقه في الخريف الماضي، وقالت كاتريونا: لقد قمت بتثبيت لافتة نيون وعلامة ((كوكتيلات عالمية)) في المطعم المفتوح طوال ساعات العمل، وعادة ما نقدم الموسيقى الكلاسيكية لتهدئة الدجاج.
ولاحظت كاتريونا مدى تفاعل وحماس الدجاج عند تشغيل موسيقى بيونسيه، إذ شعرت بذلك عند نقر الدجاج ساقيها عند سماعها لأغان ملكة البوب العالمية، وإلى جانب الحفلات الموسيقية، تستمتع الدجاج ببوفيه خاص بالأطعمة، والقفز داخل إطارات السيارات، واللعب على الأرجوحة، وداخل أحواض السباحة.
مشيرة إلى أن الديوك محظورة في فندق الدجاج، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية. وأوضحت كاتريونا، التي تمتلك 8 دجاجات، أن الطلب متزايد من قبل الناس، الذين يشعرون أن الأمر مختلف تماماً في فندقها.

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