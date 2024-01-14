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التزلج على إيقاع الموسيقى بالعلا

1/14/2024 2:21:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت لحظات العلا عن إطلاقها للنسخة الثانية من فعالية ((التزلج بالعجلات على إيقاع الموسيقى)) من تقديم الفنان العالمي ((سويز بيتس))، حيث ستفتح أبوابها للزوار في 25 يناير الجاري وذلك ببرامج متنوعة على مدار العام، وسيستقبل التفعيل الأول الزوار من 25 يناير وحتى 27 أبريل، وسيتم الإعلان عن البرامج الأخرى لاحقًا.
وتعود فعالية التزلج الاستثنائية، التي تم إطلاقها العام الماضي لفترة محدودة كجزء من مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء، إلى حي الجديدة للفنون تحت شعار ((رحلة آلة الزمن في الجديدة)) لتكون معلمًا ثقافيًا جديدًا ووجهةً تخلق أجواء الحنين إلى الماضي في قلوب شباب العلا، مع توجهٍ إبداعيٍ نحو المستقبل وذلك بطريقة مبتكرة لتقديم التجربة بشكل مختلف ومثير.
تجربة زمنية
سيتيح التصميم والمفهوم الجديدان للزوار تجربة ثلاث فترات زمنية من خلال التزلج بالعجلات مع موسيقى الهيب هوب والريغيتون والرقص، حيث تبدأ من السبعينيات، العصر الذهبي للتزلج، عندما كانت منطقة ((الجديدة)) حديثة النشأة، إلى التسعينيات، عصر الحنين لدى معظم الأشخاص، ثم إلى المستقبل بتصور كيف سيبدو عام 2030 وما بعده في المملكة.
تمّ تصميم منطقة التزلج بشكل خاص وبإشراف خبراء دوليين لتوفر تجربةً أكثر إثارة من سابقتها. ابتكرت شركة التصميم الشهيرة عالميًا كي كونسبت، والتي يقع مقرها الرئيسي في دبي والرياض، تجربة شاملة وغامرة تشمل التزلج والرقص والتواصل، إضافة إلى تناول المأكولات؛ وتهدف إلى إعادة تعريف تجارب الترفيه الفاخرة من خلال نهجها الإبداعي والمبتكر.
وستتضمن الفعالية ألعابًا شهيرة مثل باك مان وبين بول، إضافة إلى نفق غامر يصحب الزوار في رحلة عبر تاريخ منطقة الجديدة، والعصر الذهبي للتزلج بالعجلات، والمستقبل بعام 2030 وما بعده.
وقال الموسيقي العالمي سويز بيتز، إن تطور فعالية ((التزلّج بالعجلات على إيقاع الموسيقى)) يعكس مدى التطور الثقافي والإبداعي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، وسيتجاوز ما خطط له هذا العام حدود الموسيقى والفن، ويثبت أن الإبداع يمكن أن يكون في مختلف أنحاء العالم.

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