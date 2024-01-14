التزلج على إيقاع الموسيقى بالعلا

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت لحظات العلا عن إطلاقها للنسخة الثانية من فعالية ((التزلج بالعجلات على إيقاع الموسيقى)) من تقديم الفنان العالمي ((سويز بيتس))، حيث ستفتح أبوابها للزوار في 25 يناير الجاري وذلك ببرامج متنوعة على مدار العام، وسيستقبل التفعيل الأول الزوار من 25 يناير وحتى 27 أبريل، وسيتم الإعلان عن البرامج الأخرى لاحقًا.
وتعود فعالية التزلج الاستثنائية، التي تم إطلاقها العام الماضي لفترة محدودة كجزء من مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء، إلى حي الجديدة للفنون تحت شعار ((رحلة آلة الزمن في الجديدة)) لتكون معلمًا ثقافيًا جديدًا ووجهةً تخلق أجواء الحنين إلى الماضي في قلوب شباب العلا، مع توجهٍ إبداعيٍ نحو المستقبل وذلك بطريقة مبتكرة لتقديم التجربة بشكل مختلف ومثير.
تجربة زمنية
سيتيح التصميم والمفهوم الجديدان للزوار تجربة ثلاث فترات زمنية من خلال التزلج بالعجلات مع موسيقى الهيب هوب والريغيتون والرقص، حيث تبدأ من السبعينيات، العصر الذهبي للتزلج، عندما كانت منطقة ((الجديدة)) حديثة النشأة، إلى التسعينيات، عصر الحنين لدى معظم الأشخاص، ثم إلى المستقبل بتصور كيف سيبدو عام 2030 وما بعده في المملكة.
تمّ تصميم منطقة التزلج بشكل خاص وبإشراف خبراء دوليين لتوفر تجربةً أكثر إثارة من سابقتها. ابتكرت شركة التصميم الشهيرة عالميًا كي كونسبت، والتي يقع مقرها الرئيسي في دبي والرياض، تجربة شاملة وغامرة تشمل التزلج والرقص والتواصل، إضافة إلى تناول المأكولات؛ وتهدف إلى إعادة تعريف تجارب الترفيه الفاخرة من خلال نهجها الإبداعي والمبتكر.
وستتضمن الفعالية ألعابًا شهيرة مثل باك مان وبين بول، إضافة إلى نفق غامر يصحب الزوار في رحلة عبر تاريخ منطقة الجديدة، والعصر الذهبي للتزلج بالعجلات، والمستقبل بعام 2030 وما بعده.
وقال الموسيقي العالمي سويز بيتز، إن تطور فعالية ((التزلّج بالعجلات على إيقاع الموسيقى)) يعكس مدى التطور الثقافي والإبداعي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، وسيتجاوز ما خطط له هذا العام حدود الموسيقى والفن، ويثبت أن الإبداع يمكن أن يكون في مختلف أنحاء العالم.
MENAFN14012024000089011017ID1107719416
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.