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غدا.. بدء حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية

1/14/2024 2:21:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تبدأ الهيئة العامة للعقار، غدا حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في "إيجار".
وأوضحت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتمد بعد هذا التاريخ أي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار، مضيفةً إلى أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.

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