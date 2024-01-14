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صندوق الاستثمارات العامة ينظم منتدى القطاع الخاص 6 فبراير المقبل

1/14/2024 2:21:02 PM
(MENAFN- Al Watan) ينظّم صندوق الاستثمارات العامة منتدى القطاع الخاص في نسخته الأولى خلال يومي 6 – 7 فبراير 2024، في فندق ((الفورسيزونز)) بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، حيث ستتم مشاركة الفرص الاستثمارية/ التوريدية مع القطاع الخاص، وذلك تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية الصندوق في تمكين القطاع الخاص المحلّي.
ويسعى المنتدى إلى أن يكون جسرًا يربط بين الصندوق وشركات محفظته مع القطاع الخاص المحلي بهدف تمكينه، وتعزيز توطين سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الرئيسية، حيث يعد تمكين القطاع الخاص أولوية رئيسية في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتهدف إستراتيجية الصندوق لإتاحة الفرص لتوريد المنتجات والخدمات لمشروعات وشركات الصندوق في المملكة، والإسهام في بناء وتطوير قدرات شركات القطاع الخاص المحلية، والقيام بدراسات للطلب المتوقع للمشروعات، بهدف إيجاد سبل شراكة مع القطاع الخاص لدعم زيادة الإنتاجية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

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