صندوق الاستثمارات العامة ينظم منتدى القطاع الخاص 6 فبراير المقبل

(MENAFN
- Al Watan) ينظّم صندوق الاستثمارات العامة منتدى القطاع الخاص في نسخته الأولى خلال يومي 6 – 7 فبراير 2024، في فندق ((الفورسيزونز)) بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، حيث ستتم مشاركة الفرص الاستثمارية/ التوريدية مع القطاع الخاص، وذلك تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية الصندوق في تمكين القطاع الخاص المحلّي.
ويسعى المنتدى إلى أن يكون جسرًا يربط بين الصندوق وشركات محفظته مع القطاع الخاص المحلي بهدف تمكينه، وتعزيز توطين سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الرئيسية، حيث يعد تمكين القطاع الخاص أولوية رئيسية في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتهدف إستراتيجية الصندوق لإتاحة الفرص لتوريد المنتجات والخدمات لمشروعات وشركات الصندوق في المملكة، والإسهام في بناء وتطوير قدرات شركات القطاع الخاص المحلية، والقيام بدراسات للطلب المتوقع للمشروعات، بهدف إيجاد سبل شراكة مع القطاع الخاص لدعم زيادة الإنتاجية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
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