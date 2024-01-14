توقعات بانتعاش صفقات الاستحواذ والاندماج في 2024

(MENAFN
- Al Watan) بعد عام انخفض فيه نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ إلى أقل من ثلاثة تريليونات دولار للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، هناك بعض الدلائل المشجعة على أن العام 2024 سيشهد انتعاشًا في الصفقات.
في العام الماضي، انخفضت قيمة إجمالي المعاملات المبرمة على مستوى العالم بنسبة 17% إلى نحو 2.9 تريليون دولار، وفقًا لبيانات (London Stock Exchange Group).
وقال محامي الشركات في شركة Sullivan) & Cromwell)، فرانك أكويلا، إن الظروف في العام 2024 من المرجح أن تكون أفضل بعد عام تميز بنزاعين مسلحين كبيرين، حيث يكافح محافظو البنوك المركزية التضخم من خلال الارتفاع السريع في أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد ديونها
وأضاف: ((الآن هناك تفاؤل مبرر بأن البنوك المركزية ستحقق بالفعل الهبوط الناعم الذي كانت تعمل عليه مع السيطرة على التضخم واستمرار النمو، وإن كان أقل.. لذلك يمكننا أن نتوقع انتعاشًا في أنشطة الاندماج والاستحواذ في معظم القطاعات والمناطق الجغرافية)).
ومع انخفاض تكاليف الاقتراض، سيكون من الأسهل على الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة في البورصة تبرير تكلفة الصفقات للمساهمين.
كما أن أسعار الفائدة المنخفضة ستسهل على صانعي صفقات الأسهم الخاصة إجراء العمليات الحسابية على عمليات الاستحواذ الخاصة بهم بالاستدانة.
كما ارتفعت الأسهم العالمية أيضًا في الجزء الأخير من العام الماضي، حيث يتوقع المستثمرون انخفاض أسعار الفائدة، وتميل سوق الأسهم المزدهرة إلى السير جنبًا إلى جنب مع إبرام الصفقات، حيث يرغب المشترون المحتملون في اقتناص الأصول قبل أن تصبح باهظة الثمن، ويريد البائعون الاستفادة من تقييماتهم المتضخمة.
وتظهر بعض القطاعات علامات الانتعاش، مع عدد من الصفقات الضخمة في قطاعي الطاقة والرعاية الصحية.
وفي قطاع النفط والغاز، قامت كل من (ExxonMobil) و(Chevron) بعقد صفقات ضخمة، حيث استحوذتا على المنافستين الأصغر حجما (Pioneer) مقابل 60 مليار دولار و(Hess) مقابل 53 مليار دولار، على التوالي.
فتحت هذه الصفقات الأبواب أمام المزيد من المعاملات في هذا القطاع، بما في ذلك استحواذ شركة (Occidental Petroleum) على شركة (CrownRock) مقابل 12 مليار دولار، وموافقة شركة (Chesapeake Energy) على شراء شركة (Southwestern Energy) في صفقة تشمل جميع الأسهم بقيمة 7.4 مليار دولار.
وفي صناعة الأدوية، أعلنت الشركات الكبرى، بما في ذلك (AstraZeneca)، و(AbbVie)، و(Bristol Myers Squibb)، عن صفقات ذات صلة بالتكنولوجيا الحيوية تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار.
وفي قطاع آخر، أبرمت شركة (BlackRock) صفقة لشراء شركة (Global Infrastructure) مقابل أكثر من 12.5 مليار دولار نقدُا وأسهمُا.
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