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توقعات بانتعاش صفقات الاستحواذ والاندماج في 2024

1/14/2024 2:21:01 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد عام انخفض فيه نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ إلى أقل من ثلاثة تريليونات دولار للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، هناك بعض الدلائل المشجعة على أن العام 2024 سيشهد انتعاشًا في الصفقات.
في العام الماضي، انخفضت قيمة إجمالي المعاملات المبرمة على مستوى العالم بنسبة 17% إلى نحو 2.9 تريليون دولار، وفقًا لبيانات (London Stock Exchange Group).
وقال محامي الشركات في شركة Sullivan) & Cromwell)، فرانك أكويلا، إن الظروف في العام 2024 من المرجح أن تكون أفضل بعد عام تميز بنزاعين مسلحين كبيرين، حيث يكافح محافظو البنوك المركزية التضخم من خلال الارتفاع السريع في أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد ديونها
وأضاف: ((الآن هناك تفاؤل مبرر بأن البنوك المركزية ستحقق بالفعل الهبوط الناعم الذي كانت تعمل عليه مع السيطرة على التضخم واستمرار النمو، وإن كان أقل.. لذلك يمكننا أن نتوقع انتعاشًا في أنشطة الاندماج والاستحواذ في معظم القطاعات والمناطق الجغرافية)).
ومع انخفاض تكاليف الاقتراض، سيكون من الأسهل على الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة في البورصة تبرير تكلفة الصفقات للمساهمين.
كما أن أسعار الفائدة المنخفضة ستسهل على صانعي صفقات الأسهم الخاصة إجراء العمليات الحسابية على عمليات الاستحواذ الخاصة بهم بالاستدانة.
كما ارتفعت الأسهم العالمية أيضًا في الجزء الأخير من العام الماضي، حيث يتوقع المستثمرون انخفاض أسعار الفائدة، وتميل سوق الأسهم المزدهرة إلى السير جنبًا إلى جنب مع إبرام الصفقات، حيث يرغب المشترون المحتملون في اقتناص الأصول قبل أن تصبح باهظة الثمن، ويريد البائعون الاستفادة من تقييماتهم المتضخمة.
وتظهر بعض القطاعات علامات الانتعاش، مع عدد من الصفقات الضخمة في قطاعي الطاقة والرعاية الصحية.
وفي قطاع النفط والغاز، قامت كل من (ExxonMobil) و(Chevron) بعقد صفقات ضخمة، حيث استحوذتا على المنافستين الأصغر حجما (Pioneer) مقابل 60 مليار دولار و(Hess) مقابل 53 مليار دولار، على التوالي.
فتحت هذه الصفقات الأبواب أمام المزيد من المعاملات في هذا القطاع، بما في ذلك استحواذ شركة (Occidental Petroleum) على شركة (CrownRock) مقابل 12 مليار دولار، وموافقة شركة (Chesapeake Energy) على شراء شركة (Southwestern Energy) في صفقة تشمل جميع الأسهم بقيمة 7.4 مليار دولار.
وفي صناعة الأدوية، أعلنت الشركات الكبرى، بما في ذلك (AstraZeneca)، و(AbbVie)، و(Bristol Myers Squibb)، عن صفقات ذات صلة بالتكنولوجيا الحيوية تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار.
وفي قطاع آخر، أبرمت شركة (BlackRock) صفقة لشراء شركة (Global Infrastructure) مقابل أكثر من 12.5 مليار دولار نقدُا وأسهمُا.

MENAFN14012024000089011017ID1107719412

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