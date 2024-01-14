تألق سعودي في معرض بغداد الدولي

(MENAFN
- Al Watan) شهد الجناح السعودي في معرض بغداد الدولي، تألقا كبيرا على مستوى الصناعات، حيث تحل السعودية ضيف شرف النسخة الـ 47 من المعرض.
وتشارك 95 شركة سعودية من مختلف القطاعات في المعرض، وذلك لتعزيز فرص التبادل التجاري وخلق فرص التصدير من خلال عقد اجتماعات عمل وتوقيع اتفاقيات تجارية وتصديرية.
وتعد مشاركة المملكة الأكبر في المعرض للترويج للسلع والخدمات الوطنية وتعزيز وصولها إلى السوق العراقية التي تعد من أهم الأسواق الدولية الواعدة.
وتحاول السعودية من خلال مشاركتها في المعرض تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز جودة المنتجات والخدمات السعودية.
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