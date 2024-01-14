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تألق سعودي في معرض بغداد الدولي

1/14/2024 2:21:01 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد الجناح السعودي في معرض بغداد الدولي، تألقا كبيرا على مستوى الصناعات، حيث تحل السعودية ضيف شرف النسخة الـ 47 من المعرض.
وتشارك 95 شركة سعودية من مختلف القطاعات في المعرض، وذلك لتعزيز فرص التبادل التجاري وخلق فرص التصدير من خلال عقد اجتماعات عمل وتوقيع اتفاقيات تجارية وتصديرية.
وتعد مشاركة المملكة الأكبر في المعرض للترويج للسلع والخدمات الوطنية وتعزيز وصولها إلى السوق العراقية التي تعد من أهم الأسواق الدولية الواعدة.
وتحاول السعودية من خلال مشاركتها في المعرض تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز جودة المنتجات والخدمات السعودية.

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