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زراعة 165 ألف شجرة وشجيرة

1/14/2024 2:21:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أعاد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تأهيل أراضي متنزه المحالب البري بروضة سدير، من خلال زراعة 55 ألف شجرة محلية مختلفة الأنواع و110 ألف شجيرة، بالتعاون مع جمعية سدير الخضراء.
وشملت أنواع النباتات المزروعة أشجار الطلح النجدي، وطلح الأشبهان، والسلم، والسدر، والشجيرات من أنواع: الرغل، والعجرم، والشيح، والجثجاث، والقيصوم، والشنان، والمرخ.
ويسهم المركز في تنمية وحماية متنزه المحالب، الذي يقع على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 42 مليون متر مربع، وذلك بوضع حلول تعالج المخاطر التي تؤثر على تنمية الغطاء النباتي، من خلال إنشاء 30 مدرجًا حجريًّا للحد من أخطار السيول والأمطار، مما أسهم في ظهور العديد من النموات الطبيعية الجديدة إثر الحماية، وأسهم ذلك في تحقيق استدامة الغطاء النباتي في المتنزه.
وعمل المركز على الاستفادة من الأمطار بوضع مصائد لمياهها، وتوجيهها لري الأشجار والشجيرات، فيما نجحت الحماية في منع السلوكيات السلبية لتوفير البيئة المناسبة لنمو نباتات جديدة بطريقة طبيعية.
يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة، للوصول إلى غطاء نباتي مزدهر ومستدام تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

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