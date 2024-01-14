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عقد القران بالحرمين وجلسات ثقافية مع أهالي مكة والمدينة

1/14/2024 2:21:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة عن عدد من الفرص لريادة الأعمال في قطاع الحج والعمرة، واشتملت الفرص التي طرحت على عدد من الخيارات أمام رواد الأعمال، تتمثل في تنظيم عقد القران في الحرمين الشريفين وحضانة واستضافة أطفال مؤقتة، كذلك الاستضافة الثقافية مع عائلات مكة والمدينة وعدد من الفرص التي دعت فيها الوزارة إلى الدخول عبر منصة نسك للمشاركة فيها.
وقال وزير الحج والعمرة خلال جلسة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة المتوسطة في خدمة ضيوف الرحمن بمؤتمر الحج والعمرة عن طرح مجموعة من الفرص المتاحة لرواد الأعمال ضمن منصة وتطبيق نسك، معربا عن استعدادهم لتميكن الراغبين في طرح خدماتهم لتقديم مشروعات مبتكرة لتطوير تجربة ورحلة الضيف وإثرائه.
وأوضح لـ"الوطن" أستاذ التسويق المساعد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طيبة الدكتور أيمن علي شربيني، إن ما انطلقت فيه وزارة الحج من فتح شراكات مع رواد الأعمال في مجالات متعددة لهو عهد جديد من تعاون يرسم طريق المستقبل لهذه الصناعة المستدامة. فتح مجال المشاركة لرواد الأعمال سيكون له تأثير إيجابي في نقطتين جوهريتين: أولاً: سيعمل على تحويل هوايات ومهارات رواد الأعمال إلى مهنة لها عوائد على الأفراد والمؤسسات مما يساهم في زيادة الدخل، وما له من آثار إيجابيه على المجتمع والبطالة والاقتصاد بشكل عام. ثانيا: ستنعكس هذه الخطوة بشكل إيجابي على مهنية وتخصصية الأعمال المقدمة في خدمة ضيوف الرحمن، وهذا ما سيضيف صورة ذهنية جيدة على صناعة الضيافة.
فرص طرحتها وزارة الحج والعمرة لريادة الأعمال
. المرافق الشخصي والمرشد السياحي
. تنظيم عقد القران في الحرمين الشريفين
. حضانة واستضافة الأطفال المؤقتة
. متاجر الهدايا التذكارية وخدمة التوصيل
. تنظيم الرحلات الدينية والتاريخية والسياحية
. طباعة وتغليف وإرسال شهادات المنصة
. نقل الكراسي المتحركة بين السكن والحرم
. الخدمات الطبية المتنقلة في الحرمين
. الاستضافة الثقافية مع عائلات مكة والمدينة
. التصوير في مكة المكرمة والمدينة المنورة
. الربط بين المدفوعات الرقمية في الدول الأخرى والمملكة

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