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إنذار 679 مخالفا لمظلات السيارات

1/14/2024 2:21:01 PM
(MENAFN- Al Watan) وضعت أمانة المنطقة الشرقية؛ خلال جولاتها الميدانية في مختلف الأحياء السكنية بمحافظة الخفجي؛ ملصقات تحذيرية لأصحاب مظلات السيارات المخالفة؛ على ضرورة إزالتها، وذلك للحد من التشوهات البصرية بالمحافظة.
وأوضحت أمانة الشرقية، أن هذه الجولات تأتي في إطار الحد من التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري ضمن برامج جودة الحياة داخل الأحياء السكنية في المحافظة، مشيرة إلى أنه تم حصر مظلات السيارات المخالفة بالأحياء السكنية، وإشعار أصحاب 679 مظلة، ووضع إنذارات عليها، بضرورة إزالتها خلال المدة المحددة، وذلك تجنبًا للوقوع في المخالفة بعد انتهاء المهلة، مفيدة أنه جرى إزالة 144 مظلة، بعد انقضاء المدة النظامية لتصحيح أوضاعهم.
وشملت الجولات الميدانية أحياء الحمراء، والمضخة، والملك فهد، والسلام، واليرموك، وجار العمل على الأحياء المتبقية ضمن جدول الجولات الميدانية؛ مؤكدة على الجميع ضرورة تصحيح أوضاع المظلات والهناجر؛ التي خارج حدود البناء.

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