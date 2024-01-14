إنذار 679 مخالفا لمظلات السيارات

(MENAFN
- Al Watan) وضعت أمانة المنطقة الشرقية؛ خلال جولاتها الميدانية في مختلف الأحياء السكنية بمحافظة الخفجي؛ ملصقات تحذيرية لأصحاب مظلات السيارات المخالفة؛ على ضرورة إزالتها، وذلك للحد من التشوهات البصرية بالمحافظة.
وأوضحت أمانة الشرقية، أن هذه الجولات تأتي في إطار الحد من التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري ضمن برامج جودة الحياة داخل الأحياء السكنية في المحافظة، مشيرة إلى أنه تم حصر مظلات السيارات المخالفة بالأحياء السكنية، وإشعار أصحاب 679 مظلة، ووضع إنذارات عليها، بضرورة إزالتها خلال المدة المحددة، وذلك تجنبًا للوقوع في المخالفة بعد انتهاء المهلة، مفيدة أنه جرى إزالة 144 مظلة، بعد انقضاء المدة النظامية لتصحيح أوضاعهم.
وشملت الجولات الميدانية أحياء الحمراء، والمضخة، والملك فهد، والسلام، واليرموك، وجار العمل على الأحياء المتبقية ضمن جدول الجولات الميدانية؛ مؤكدة على الجميع ضرورة تصحيح أوضاع المظلات والهناجر؛ التي خارج حدود البناء.
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