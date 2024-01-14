الساموراي ينجو من مطب فيتنام

(MENAFN
- Al Watan) استهل المنتخب الياباني مشواره في كأس آسيا بانتصار صعب على فيتنام 2/4، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الثمامة لحساب منافسات المجموعة الرابعة. سجل للساموراي تاكومي مينامينو ((11 و45))، وكايتو ناكامورا ((45 + 4))، وآياسي يويدا ((85))، ولفيتنام نجوين دينه باك ((16))، وتوان هاي فام ((33)).
بذلك، حصد المنتخب الياباني أول 3 نقاط له في البطولة، بينما ظل منتخب فيتنام بلا رصيد.
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