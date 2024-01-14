Monday, 15 January 2024 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإمارات يضرب هونغ كونغ بثلاثية

1/14/2024 2:21:01 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح المنتخب الإماراتي في تسجيل بداية قوية في مشواره بكأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، بتغلبه على منتخب هونغ كونغ 3 /1، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد خليفة الدولي، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، سجل للأبيض سلطان الأميري "34 ضربة جزاء"، زيد سلطان "54"، يحيى الغساني "90 ضربة جزاء"، و لهونغ كونغ تشان سيو كوان "49"، ليحصد المنتخب الإماراتي أول 3 نقاط، وظل هونج كونج بلا نقاط.

MENAFN14012024000089011017ID1107719405

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث