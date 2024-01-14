الإمارات يضرب هونغ كونغ بثلاثية

الإمارات يضرب هونغ كونغ بثلاثية
التاريخ
1/14/2024 2:21:01 PM
(MENAFN
- Al Watan) نجح المنتخب الإماراتي في تسجيل بداية قوية في مشواره بكأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، بتغلبه على منتخب هونغ كونغ 3 /1، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد خليفة الدولي، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، سجل للأبيض سلطان الأميري "34 ضربة جزاء"، زيد سلطان "54"، يحيى الغساني "90 ضربة جزاء"، و لهونغ كونغ تشان سيو كوان "49"، ليحصد المنتخب الإماراتي أول 3 نقاط، وظل هونج كونج بلا نقاط.
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