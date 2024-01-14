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حضور مؤثر للمملكة في دافوس يؤكد ريادتها العالمية

1/14/2024 2:21:01 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت السعودية في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية بمسيرةٍ حافلةٍ بالعديد من الإنجازات والاتفاقيات والشراكات والمبادرات التي تأتي نتيجة ما حققته في مختلف الأصعدة سواء كانت في الاقتصاد، أو التقنية، أو البيئة، أو المجتمع، أو الصناعة، أو على الصعيد الجيوسياسي.
وأبرزت المشاركة السعودية في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي جهودها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي من خلال دَورها الريادي في استقرار أسواق الطاقة، والقيادي في تعزيز التوازن بين مصالح الدول المنتجة للطاقة والمستهلكة لها، إلى جانب تحركاتها وتطلعاتها في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار حضورها الدولي ومكانتها العالمية.
وتواصل المملكة شراكتها الاستراتيجية مع المنتدى، والتي تحقق نتائج مثمرة وحلولا مبتكرة لتوظيف استخدامات التقنية من أجل إحداث تحولات نوعية محورها الإنسان وتطوير الصناعات.
وفد رفيع المستوى
وتتوجه المملكة هذا العام 2024 إلى دافوس بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وذلك خلال الفترة من 15 حتى 19 يناير تحت شعار ((تعزيز الثقة)). ويضم الوفد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.
دعم التكامل الاقتصادي
وتسلط المملكة الضوء على أهمية دعم التكامل الاقتصادي وضمان استدامة الموارد، مع التركيز على استغلال الابتكار والحلول التقنية لتحقيق تقدم مستدام.
يشكل استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة والتقدم الذي تحققه المملكة في إطار رؤية 2030 جزءًا أساسيًا من جدول الأعمال.
مسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات تعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتقديم فرص استثمارية متنوعة في عدة قطاعات.

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