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ارتفاع شهداء غزة إلى 23968 وسط مخاوف من توسع دائرة الحرب

1/14/2024 2:21:00 PM
(MENAFN- Al Watan) دخلت الحرب الإسرائيلية في غزة يومها الـ100، على وقع استمرار الاشتباكات وإطلاق الصواريخ، وفي ظل مخاوف من توسع دائرة الحرب في كل الإقليم.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 23968 شهيدًا.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن عدد الجرحى تجاوز 60582، بينهم أكثر 6200 جريح بحاجة ماسة للعلاج خارج مستشفيات قطاع غزة، بسبب خطورة وضعهم الصحي، وعدم توفر العلاج في مستشفيات القطاع التي تعيش حالة انهيار صحي في منظومتها الصحية. في السياق ذاته، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها أحياء في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
في غضون ذلك، توقفت شبكات الاتصالات الأرضية والمحمولة والإنترنت لليوم الثالث على التوالي في قطاع غزة واستمر معزولا عن العالم، بسبب العدوان الإسرائيلي.
من جانبها أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن استشهاد اثنين من كوادرها في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في أثناء محاولتهم إصلاح شبكة الاتصالات والإنترنت، حيث قصفتهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وتسبب انقطاع الاتصالات في شل جميع خدمات الإنقاذ خاصة فرق الإسعاف والدفاع المدني.

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