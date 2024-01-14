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100 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة يخلف أكثر من 23968 شهيدا

1/14/2024 2:21:00 PM
(MENAFN- Al Watan) مر 100 يوم من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، الذي خلف أكثر من 23968 شهيدًا، و60582 من الجرحى، وتشريد مليوني فلسطيني عن منازلهم؛ في ظروف إنسانية وصحية غاية في الصعوبة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنه مع مرور مئة يوم على العدوان الإسرائيلي، انهارت المنظومة الصحية في معظم مستشفيات قطاع غزة، التي خرج منها 30 مستشفى عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي، وتدمير مرافق 90% من العيادات الصحية، لافتة إلى أن نحو 700 ألف نازح يقيمون في مراكز الإيواء أصيبوا بالأمراض المعدية، منها أمراض الوباء الكبدي، والأمراض الخطيرة، وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، بالإضافة إلى تفاقم الوضع الصحي لنحو عشرة آلاف مريض بالسرطان، بسبب عدم تلقيهم للجرعات العلاجية الخاصة بهم، التي نفذت من مستشفيات قطاع غزة.
حصار المستشفيات
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنها اكتوت بنار العدوان الإسرائيلي، الذي تسبب بعدم القدرة على تقديم العلاج للجرحى والمرضى، في ظل حصار الاحتلال للمستشفيات وقصفها، مما أدى إلى استشهاد 330 من الكوادر الطبية؛ واعتقال نحو 100، وتدمير 121 سيارة إسعاف، لافتة النظر إلى أن قدرتها الاستيعابية للجرحى نفدت في جميع المستشفيات، خاصة في جنوب قطاع غزة، ويتم وضع الجرحى في ساحات المستشفيات، بدون خدمات صحية ملائمة، خاصة من يحتاجون لغرف العناية المركزة.
ومع مرور مئة يوم على العدوان الإسرائيلي، بات نحو مليون ونصف المليون فلسطيني دون مأوى، بعد أن دمر القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، نحو 65 في المئة من الوحدات السكنية الخاصة بهم في مختلف مناطق قطاع غزة، بما يقدر حسب إحصائيات فلسطينية أولية نحو نصف مليون وحدة سكنية، بعد أن دمر الاحتلال المدن والأحياء السكنية وهجر سكانها.
تدمير في كل مكان
وقد وثق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تدمير الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على القطاع، 145 مسجدًا، منها مساجد قديمة وتاريخية، و95 مدرسة وكلية جامعية بشكل كلي، ودمار جزئي في 295 مدرسة وجامعة، من بينها مدارس وجامعات تحتاج لتأهيل وغير صالحة للدراسة، لافتًا إلى أن القصف الإسرائيلي تسبب في دمار 130 مؤسسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وفي سياق متصل، أشارت دراسات وبيانات اقتصادية، إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة ومؤسساته المختلفة، تحتاج إلى أكثر من 50 مليار دولار، خاصة وأن الاحتلال تعمد تدمير كل المنظومة الحياتية والاقتصادية والصحية والبيئية في القطاع، ستحتاج إعادة الحياة لها عدة سنوات.

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