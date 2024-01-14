Monday, 15 January 2024 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد 100 يوم من اندلاعها.. حرب إسرائيل على غزة بالأرقام

1/14/2024 2:21:00 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد مرور 100 يوم على بدايتها، باتت الحرب بين إسرائيل وحماس بمثابة الصراع الأطول زمنا والأكثر دموية وتدميرا بين الطرفين. ومنذ 7 أكتوبر استهدفت إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة بغارات جوية وهجوم بري، ما أحدث دمارا غير مسبوق سوّى أحياء بأكملها بالأرض.
وفي هذا الصدد نشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أهم الإحصاءات المرتبطة بالحرب والتي تم الحصول عليها من وزارة الصحة الفلسطينية ومسؤولين إسرائيليين بالإضافة إلى المراقبين الدوليين وجماعات الإغاثة.
القتلى
- عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة: 23843
- عدد القتلى في إسرائيل: أكثر من 1200
- عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية: 347
القتلى المدنيون
حصيلة القتلى المدنيين في غزة جراء الحرب غير معروفة بالتحديد، لكن النساء والأطفال يشكلون ما يقدر بثلثي العدد الإجمالي
- عدد المدنيين الذين قتلوا في إسرائيل في 7 أكتوبر: 790
- عدد القتلى من موظفي الأمم المتحدة في غزة: 148
- عدد القتلى من العاملين في مجال الصحة في غزة: 337 على الأقل
- عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة: 82
القتلى من الجنود والمسلحين
- عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في 7 أكتوبر: 314
- عدد المسلحين الذين قتلتهم إسرائيل: أكثر من 8000
- عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجوم البري على غزة: 188
- عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الجبهة الشمالية: 9
- عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا بنيران صديقة أو حوادث في غزة والشمال: 29
حجم الدمار والوضع الإنساني في غزة
- نسبة المباني المتضررة / المدمرة في غزة: بين 45 و56%
- عدد مستشفيات غزة التي تعمل بشكل جزئي: 15 من 36
- عدد المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون الجوع والمجاعة الكارثية: 576600 (26 بالمائة من السكان)
- نسبة المباني المدرسية المتضررة في غزة: أكثر من 69 بالمائة
- عدد المساجد المتضررة: 142
- عدد الكنائس المتضررة: 3
- عدد سيارات الإسعاف المتضررة: 121
- عدد الطلاب خارج المدارس: 625.000 (100 بالمائة من الطلاب)
الإصابات
- عدد الجرحى الفلسطينيين في غزة: 60582
- عدد الجرحى الفلسطينيين في الضفة الغربية: أكثر من 4000
- عدد المصابين الإسرائيليين: 12536
- عدد الجرحى من الجنود الإسرائيليين في الهجوم البري: 1085
- عدد الجنود الإسرائيليين المصابين منذ 7 أكتوبر: 2496
النزوح
- عدد الفلسطينيين النازحين في غزة: 1.9 مليون (85% من سكان غزة)
- عدد الإسرائيليين النازحين من البلدات الحدودية الشمالية والجنوبية: 249263 (2.6 بالمائة من السكان)
الرهائن والأسرى
- عدد الرهائن الذين احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر: نحو 253
- عدد الرهائن المفرج عنهم: 121
- عدد الرهائن الذين تم اقتيادهم في 7 أكتوبر وما زالوا في القطاع: 132
- عدد الرهائن الذين قتلوا أو توفوا في أسر حماس: 33
- عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم خلال توقف القتال لمدة أسبوع: 240

MENAFN14012024000089011017ID1107719401

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث