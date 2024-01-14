Monday, 15 January 2024 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسك تبني جسور التواصل مع الشباب في دافوس

1/14/2024 2:21:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تشارك مؤسسة محمد بن سلمان ((مسك)) في المنتدى الاقتصادي العالمي ((دافوس))، الذي سينعقد في سويسرا خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير 2024 تحت شعار ((فكّر وأثّر: ضاعف أثرك))، حيث تواصل ((مسك)) جهودها لتمكين الشباب من بناء جسور التواصل مع القادة، ومعالجة التحديات العالمية للشباب عبر الحوار الفعّال.
وتأتي مشاركة ((مسك)) للسنة السادسة في ((دافوس)) بهدف إيجاد منصة عالمية للحوار بين القادة والشباب، والتركيز على التغيير المجتمعي الذي يقوده الشباب، إذ سيُسلّط الضوء على الفُرص البارزة في الذكاء الاصطناعي والمواطنة العالمية والابتكار من خلال إقامة ((مجلس الشباب)) الذي يجمع قادة العالم بالطاقات الشبابية، إلى جانب مساحات تفاعلية يُشارك فيها 35 متحدثًا ومتحدثة في عشر جلسات حوارية تُعزّز الحوار، وتُناقش خلالها الموضوعات ذات الأهمية، وأثر مبادرات وبرامج ((مسك)) على مجتمع الشباب محليًا وعالميًا. بينما تأتي منصة ((المواطنين المؤثرين))، وهي مساحة مخصصة لاكتشاف مبادرات ((مسك)) المحفزة للتغيير، ويُشارك في تقديمها الشباب السعودي المُستفيد من برامج المؤسسة، لتمكين المجتمعات المحلية.
كما خُصّصت منصة حوارية تجمع الشباب والقادة تحت عنوان ((حوار بلا حدود))، لدراسة أثر القادة على التغيير المجتمعي الذي يحركه الشباب. في حين تأتي المساحة التفاعلية الثالثة، بالإضافة إلى ثلاث طاولات مُستديرة؛ لعرض توصيات الشباب على القادة.

MENAFN14012024000089011017ID1107719400

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث