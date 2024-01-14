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رفع جودة الطرق الرئيسية بالمجاردة

1/14/2024 2:21:00 PM
(MENAFN- Al Watan) اشتكى عدد من أهالي محافظة المجاردة من سوء تنفيذ وتصميم بعض التقاطعات والدوارات بالمحافظة، وقال أحمد محمد الشهري، إن هناك بعض التقاطعات والدوارات تمثل خطورة كبيرة على قائدي المركبات نظرًا لحاجتها لإعادة التأهيل، من هذه الدوارات والتقاطعات الخطيرة الدوار المقابل لشعبة مرور المحافظة، والتقاطع المقابل لمبنى البلدية ومدخل قرية مملح؛ فهما يمثلان خطورة كبيرة على سلامة قائدي المركبات.
وأضاف فهد الشهري، أن هذه التقاطعات والدوارات تمثل خطورة كبيرة ولا يخلو أسبوع من وقوع حوادث في تلك المواقع، وطالب بالاهتمام بهذه المواقع وتطويرها من قبل البلدية للحد من الحوادث.
محاور رئيسية
من جانبه قال رئيس بلدية محافظة المجاردة أحمد العربي، إن البلدية حريصة على رفع جودة الطرق الرئيسية في المحافظة سواء المداخل والمحاور الرئيسية، وأنها من أولويات البلدية، والدوار المقابل للمرور والتقاطع المقابل للبلدية هما ضمن المحاور الرئيسية المستهدف إعادة تأهيلها بما يتوافق مع التصميمات المناسبة للمواقع الهندسية والفنية والمرورية.
وأوضح العربي أن خطة البلدية أن يتم معالجة كل الطرق الرئيسية بالمحافظة وسيخضع الدوار المقابل للمرور لإعادة الدراسة التصميمية لموقع الدوار بشكل كامل بما يضمن تناسب الدوار مع كل الطرق المؤدية إليه، وأنه مدرج ضمن مشاريع البلدية لهذا العام إن أسعفهم الوقت وإن لم يتمكنوا من تنفيذه خلال ميزانية 24 فهو ضمن مشاريع المحافظة للبلدية في مشاريع 25.
إعادة تأهيل
وبخصوص تقاطع البلدية ومدخل قرية مملح قال العربي، إن مدخل قرية مملح يعتبر من النقاط السوداء وهناك تنسيق مع لجنة السلامة المرورية لإعادة تأهيل التقاطع بما يتوافق مع التخطيط الفني والهندسي والمروري وإعادة تأهيل الطريق من كوبري البلدية وحتى طريق الطائف بحيث تكون كل الطرق داخل المجاردة حضارية بما يتوافق مع موقع المجاردة سياحيًا.

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