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وصف حسي لذوي الإعاقة

1/14/2024 2:21:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا التزامها بتوفير تجربة سهلة الإتاحة والوصول للمشجعين من ذوي الإعاقة، بما يلبي احتياجات جميع فئات الجماهير، وتقديم بطولة تتميّز بالشمولية والوصول المُيسّر للجميع.
وأوضحت المديرة التنفيذية لإدارة الاستدامة في اللجنة، بدور المير، أنه تم تجهيز الإستادات الـ9 التي تستضيف الحدث القاري بمنافذ ومقاعد سهولة الحركة والوصول للمشجعين من ذوي الإعاقة، بينما ستتوافر في إستادات لوسيل والمدينة التعليمية والبيت غرف مساعدة حسية صُممت لتلائم الأفراد ذوي التوحد، وغيرهم من ذوي صعوبات الإدراك الحسي، ما يتيح لهم حضور 12 مباراة تستضيفها تلك الإستادات ضمن أجواء مناسبة وتجهيزات خاصة تتيح لهم الاستمتاع بمشاهدة المباريات.
وستشهد البطولة خدمة ((التعليق الوصفي السمعي))، لتعزيز تجربة ضعاف البصر والمكفوفين الذين يحضرون المباريات، ومنحهم فرصة التفاعل مع مجريات المباراة والأجواء الحماسية في الإستادات.

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