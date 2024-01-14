وصف حسي لذوي الإعاقة

(MENAFN
- Al Watan) أكدت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا التزامها بتوفير تجربة سهلة الإتاحة والوصول للمشجعين من ذوي الإعاقة، بما يلبي احتياجات جميع فئات الجماهير، وتقديم بطولة تتميّز بالشمولية والوصول المُيسّر للجميع.
وأوضحت المديرة التنفيذية لإدارة الاستدامة في اللجنة، بدور المير، أنه تم تجهيز الإستادات الـ9 التي تستضيف الحدث القاري بمنافذ ومقاعد سهولة الحركة والوصول للمشجعين من ذوي الإعاقة، بينما ستتوافر في إستادات لوسيل والمدينة التعليمية والبيت غرف مساعدة حسية صُممت لتلائم الأفراد ذوي التوحد، وغيرهم من ذوي صعوبات الإدراك الحسي، ما يتيح لهم حضور 12 مباراة تستضيفها تلك الإستادات ضمن أجواء مناسبة وتجهيزات خاصة تتيح لهم الاستمتاع بمشاهدة المباريات.
وستشهد البطولة خدمة ((التعليق الوصفي السمعي))، لتعزيز تجربة ضعاف البصر والمكفوفين الذين يحضرون المباريات، ومنحهم فرصة التفاعل مع مجريات المباراة والأجواء الحماسية في الإستادات.
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