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أعلى المواقع زيارة في السعودية

1/14/2024 2:21:00 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت المملكة أعلى نسبة بمعدل انتشار الإنترنت في الشرق الأوسط لعام 2023، وحلت بالمرتبة الأولى عالميا مع أيرلندا والنرويج والإمارات المتحدة بنسبة 99 % ومع انتشار الإنترنت تزايد عدد المستخدمين، ويستهلك الفرد الواحد 6 ساعات أو أكثر في اليوم بتصفح الإنترنت و4 ساعات لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي. فيما يلي أعلى المواقع زيارةً في السعودية، وفقا لموقع pro.

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