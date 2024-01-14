أعلى المواقع زيارة في السعودية

أعلى المواقع زيارة في السعودية
التاريخ
1/14/2024 2:21:00 PM
(MENAFN
- Al Watan) سجلت المملكة أعلى نسبة بمعدل انتشار الإنترنت في الشرق الأوسط لعام 2023، وحلت بالمرتبة الأولى عالميا مع أيرلندا والنرويج والإمارات المتحدة بنسبة 99 % ومع انتشار الإنترنت تزايد عدد المستخدمين، ويستهلك الفرد الواحد 6 ساعات أو أكثر في اليوم بتصفح الإنترنت و4 ساعات لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي. فيما يلي أعلى المواقع زيارةً في السعودية، وفقا لموقع pro.
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