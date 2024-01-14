استئناف ومنافسة

استئناف ومنافسة
التاريخ
1/14/2024 2:21:00 PM
(MENAFN
- Al Watan) استؤنفت منافسات رالي داكار بعد يوم الراحة، وتصدر المتسابق ألكسندر جيرو المرحلة السابعة لفئة الكوادز، وتصدر السائق الفرنسي سيباستيان لوب فئة السيارات.
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