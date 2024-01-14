السياح السعوديون ضمن أكثر الجنسيات زيارة للمالديف

(MENAFN
- Al Watan) تم إدراج المملكة العربية السعودية في الدول العشر الأولى من حيث عدد السياح الوافدين إلى جزر المالديف وذلك للمرة الأولى.
وتظهر إحصاءات وزارة السياحة المالديفية أنه حتى الآن من هذا العام، وصل 1182 سائحا إلى جزر المالديف من السعودية. وفي العام الماضي، بلغ متوسط ترتيب المملكة بين المرتبتين 13 و20، من حيث معظم الوافدين إلى جزر المالديف. 30 ألف سائح في عام
في يناير من عام 2023، زار 1400 سائح سعودي جزر المالديف، ومن المتوقع أن يتم تجاوز هذا الرقم في الأسبوعين المتبقيين من شهر يناير الجاري. ووفقا للإحصائيات فقد زار ما يقرب من 30.000 سائح سعودي جزر المالديف العام الماضي 2023. آثار الجائحة
ووفقا لتقارير وزارة السياحة في المالديف فإن قطاع السياحة تأثر بشكل كبير إثر جائحة كورونا، ولكن عدد السياح الوافدين إلى الجزر يزداد بشكل سنوي بعد انتهاء الجائحة.
في العام الماضي، زار حوالي 80.000 سائح جزر المالديف من دول الشرق الأوسط. إضافة إلى المملكة العربية السعودية، كما ارتفع عدد السياح القادمين من الإمارات العربية المتحدة والكويت.
حتى الآن هذا العام، استقبلت جزر المالديف 51.000 سائح من هذه الدول. خطط سياحية سعودية
يذكر أن السعودية وفقا لرؤيتها لعام 2030، تسعى لجذب السياح الدوليين بشكل كبير، إذ تتعدد فيها المعالم والوجهات، وعُرفت في العالم بما تملكه من تراث وتاريخ، واشتهرت بسياحة الانطلاق نحو الاستكشاف والمغامرة في الصحاري والنشاطات البرية.
وتمتلك أيضا نحو 3400 كيلومتر من الشواطئ والجزر على طول سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، إضافة إلى عدد من المشاريع السياحية الكبرى، التي تعد قيمة مضافة للسياحة السعودية مثل نيوم، وآمالا، والبحر الأحمر، وغيرها. التي ستسهم في دفع عجلة نمو القطاع للإسهام بنحو 10% من الناتج المحلي، بحلول العام 2030. 1150 جزيرة
وتمتلك المملكة نحو 1150 جزيرة، إضافة إلى 150 جزيرة أخرى في مياه الخليج العربي بالساحل الشرقي، والذي يمتد بطول 1000 كيلومتر، وتشتهر فيه شواطئ العقير، الذي تختلط فيه الخضرة بمياه الخليج الزرقاء، و((نصف القمر)) الذي يحتضن مياه الخليج في صورة خلابة، إضافة إلى شواطئ الخبر ورأس تنورة والقطيف والجبيل، والتي تتميز جميعها بالهدوء والنخيل والمرافق السياحية الراقية. أعلى 8 دول من حيث السياح الوافدين إلى المالديف
- روسيا
- إيطاليا
- الهند
- إنجلترا
- ألمانيا
- الصين
- كازاخستان
- السعودية
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