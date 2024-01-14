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السياح السعوديون ضمن أكثر الجنسيات زيارة للمالديف

1/14/2024 2:20:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تم إدراج المملكة العربية السعودية في الدول العشر الأولى من حيث عدد السياح الوافدين إلى جزر المالديف وذلك للمرة الأولى.
وتظهر إحصاءات وزارة السياحة المالديفية أنه حتى الآن من هذا العام، وصل 1182 سائحا إلى جزر المالديف من السعودية. وفي العام الماضي، بلغ متوسط ترتيب المملكة بين المرتبتين 13 و20، من حيث معظم الوافدين إلى جزر المالديف.
30 ألف سائح في عام
في يناير من عام 2023، زار 1400 سائح سعودي جزر المالديف، ومن المتوقع أن يتم تجاوز هذا الرقم في الأسبوعين المتبقيين من شهر يناير الجاري. ووفقا للإحصائيات فقد زار ما يقرب من 30.000 سائح سعودي جزر المالديف العام الماضي 2023.
آثار الجائحة
ووفقا لتقارير وزارة السياحة في المالديف فإن قطاع السياحة تأثر بشكل كبير إثر جائحة كورونا، ولكن عدد السياح الوافدين إلى الجزر يزداد بشكل سنوي بعد انتهاء الجائحة.
في العام الماضي، زار حوالي 80.000 سائح جزر المالديف من دول الشرق الأوسط. إضافة إلى المملكة العربية السعودية، كما ارتفع عدد السياح القادمين من الإمارات العربية المتحدة والكويت.
حتى الآن هذا العام، استقبلت جزر المالديف 51.000 سائح من هذه الدول.
خطط سياحية سعودية
يذكر أن السعودية وفقا لرؤيتها لعام 2030، تسعى لجذب السياح الدوليين بشكل كبير، إذ تتعدد فيها المعالم والوجهات، وعُرفت في العالم بما تملكه من تراث وتاريخ، واشتهرت بسياحة الانطلاق نحو الاستكشاف والمغامرة في الصحاري والنشاطات البرية.
وتمتلك أيضا نحو 3400 كيلومتر من الشواطئ والجزر على طول سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، إضافة إلى عدد من المشاريع السياحية الكبرى، التي تعد قيمة مضافة للسياحة السعودية مثل نيوم، وآمالا، والبحر الأحمر، وغيرها. التي ستسهم في دفع عجلة نمو القطاع للإسهام بنحو 10% من الناتج المحلي، بحلول العام 2030.
1150 جزيرة
وتمتلك المملكة نحو 1150 جزيرة، إضافة إلى 150 جزيرة أخرى في مياه الخليج العربي بالساحل الشرقي، والذي يمتد بطول 1000 كيلومتر، وتشتهر فيه شواطئ العقير، الذي تختلط فيه الخضرة بمياه الخليج الزرقاء، و((نصف القمر)) الذي يحتضن مياه الخليج في صورة خلابة، إضافة إلى شواطئ الخبر ورأس تنورة والقطيف والجبيل، والتي تتميز جميعها بالهدوء والنخيل والمرافق السياحية الراقية.
أعلى 8 دول من حيث السياح الوافدين إلى المالديف
- روسيا
- إيطاليا
- الهند
- إنجلترا
- ألمانيا
- الصين
- كازاخستان
- السعودية

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