تباين الأسهم الخليجية بعد بيانات للتضخم في أمريكا

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أغلقت سوق الأسهم السعودية على انخفاض، اليوم الأحد، مع مواصلة المستثمرين تحليل البيانات الاقتصادية الأمريكية لتوقع موعد خفض تكاليف الاقتراض، بينما صعد المؤشر القطري.
وزادت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في ديسمبر مع دفع الأمريكيين المزيد مقابل السكن والرعاية الصحية، مما يشير إلى أنه قد يكون من السابق لأوانه أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة.
كما تضاءلت التوقعات بخفض الفائدة في مارس بفعل البيانات الصادرة يوم الخميس التي أظهرت أن سوق العمل لا تزال قوية إلى حد ما في بداية هذا العام في ظل انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.
تحركات الأسهم
تراجع مؤشر السوق السعودي الرئيسي للجلسة الخامسة على التوالي وبلغت نسبة الانخفاض اليوم 0.5% متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 0.7% وسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك البلاد، 0.8%. كما انخفضت الأسهم في البحرين والكويت.
وفي قطر ارتفع المؤشر الرئيسي 0.4% بقيادة سهم مجموعة الاتصالات (أريدُ) الذي صعد 2.8%.
وارتفع النفط 1% يوم الجمعة بفعل تحويل عدد متزايد من ناقلات النفط مسارها بعيدا عن البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا ليلا على أهداف في اليمن.
المصدر:
MENAFN14012024000202011048ID1107719394
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