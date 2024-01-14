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تباين الأسهم الخليجية بعد بيانات للتضخم في أمريكا

1/14/2024 2:20:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “سنتامين” تتوقع موافقة البرلمان على اتفاقية الاستغلال التعدينى خلال النصف الأول صندوق النقد وجامبيا يتوصلان لاتفاق قرض بقيمة 100 مليون دولار “التموين” توقف التداول على السكر فى البورصة السلعية

أغلقت سوق الأسهم السعودية على انخفاض، اليوم الأحد، مع مواصلة المستثمرين تحليل البيانات الاقتصادية الأمريكية لتوقع موعد خفض تكاليف الاقتراض، بينما صعد المؤشر القطري.

وزادت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في ديسمبر مع دفع الأمريكيين المزيد مقابل السكن والرعاية الصحية، مما يشير إلى أنه قد يكون من السابق لأوانه أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة.

كما تضاءلت التوقعات بخفض الفائدة في مارس بفعل البيانات الصادرة يوم الخميس التي أظهرت أن سوق العمل لا تزال قوية إلى حد ما في بداية هذا العام في ظل انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

تحركات الأسهم

تراجع مؤشر السوق السعودي الرئيسي للجلسة الخامسة على التوالي وبلغت نسبة الانخفاض اليوم 0.5% متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 0.7% وسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك البلاد، 0.8%. كما انخفضت الأسهم في البحرين والكويت.

وفي قطر ارتفع المؤشر الرئيسي 0.4% بقيادة سهم مجموعة الاتصالات (أريدُ) الذي صعد 2.8%.

وارتفع النفط 1% يوم الجمعة بفعل تحويل عدد متزايد من ناقلات النفط مسارها بعيدا عن البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا ليلا على أهداف في اليمن.


المصدر:

MENAFN14012024000202011048ID1107719394

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