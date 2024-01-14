البورصة المصرية تبدأ الأسبوع بتحقيق قمم تاريخية وتداولات 4.1 مليار جنيه

توقع متعاملون بالبورصة المصرية أن تستمر مؤشرات السوق فى تحقيق قمم تاريخية خلال الجلسات المتبقية بالربع الأول من العام الجارى، بسبب وجود زخم شرائى نتيجة ظهور مستهدفات إيجابية لبعض الأسهم والقطاعات أبرزها البتروكيماويات والعقارات.

وأغلقت مؤشرات البورصة على ارتفاع فى ختام تداولات جلسة بداية الأسبوع، ليغلق مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 عند أعلى مستوياته على الإطلاق صاعدًا 1.79% إلى مستوى 25974 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعاً بنسبة 3.10% لمستوى 6140 نقطة.

موضوعات“المخابز” تناقش السعر العادل لتكلفة رغيف الخبز بعد زيادة المدخلات تباين الأسهم الخليجية بعد بيانات للتضخم في أمريكا البورصة تحقق مستويات تاريخية جديدة مدفوعة بمشتريات المؤسسات

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.78% إلى مستوى 8714 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعاً بنسبة 1.99% عند مستوى 31600 نقطة.

قال معتز عشماوى، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة حقق صعودًا تاريخيًا مدفوعًا بأداء أسهم قطاعات البتروكيماويات وعلى رأسها سهم أبوقير للأسمدة، وأسهم قطاع العقارات مثل شركة طلعت مصطفى، بالإضافة إلى تحسن أداء سهم البنك التجارى الدولى الأكبر من حيث الوزن النسبى.

وتوقع عشماوى أن يختبر المؤشر مستوى 26000 نقطة خلال جلسة منتصف الأسبوع الجارى، على أن يستكمل تكوين قمم تاريخية خلال شهر يناير الجارى.

وأضاف أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة يشهد حالة صعود وسوف يستمر بالصعود مع اختراق قمم تاريخية جديدة، وذلك حال استمرار الزخم الشرائى الذى ظهر مع بداية تعاملات الأسبوع الجارى.

وأوضح أن المؤشر لديه منطقة دعم عند مستوى 6000 نقطة وحال اختراقه لمنطقة 6500 نقطة قد يشهد حالة من الهدوء مع إمكانية وجود حركة تصحيحية فى حالة نقص القوة الشرائية به.

وشهد السوق قيم تداولات 4.1 مليار جنيه، من خلال تداول 1.5 مليار سهم، بتنفيذ 170 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 203 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 137 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“عتاقة” بنسبة 19.9%، و”الحديد والصلب للمناجم” بنسبة 19.7%.

وتراجعت أسعار 27 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“النيل للأدوية” بنحو 5.6%، وسهم“ثمار” بنحو 4.9%، فيما لم تتغير أسعار 39 سهماً، وسجل رأس المال السوقى نموًا 2.1% إلى مستوى 1.82 تريليون جنيه.

وتوقع محمد لطفى العضو المنتدب بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، استمرار اتجاه مؤشرات البورصة نحو الصعود وكذلك تحقيق قمم تاريخية جديدة للمؤشر الرئيسى.

ورجح أن يشهد الربع الأول من العام الجارى قفزات إيجابية بأداء كافة المؤشرات خاصة بعد اختراق نقاط هامة بشكل تدريجى.

وقال إن صعود مؤشر EGX70 EWI تجاوز المؤشر الرئيسى نتيجة لاستمرار تدفقات مشتريات الأفراد، لكنه مهدد بمواجهة حركة تصحيحية هابطة مؤقتة مع نهاية الشهر الجارى.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 31.9 مليون جنيه و59.1 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 4.1% و1.4%، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافى تعاملات نحو 90.9 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 94.5%.

وسجل الأفراد 85.5% من التعاملات، حيث سجل المصريين والأجانب صافى بيع بقيمة 213 مليون جنيه و927.3 ألف جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 20.9 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 14.5% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 122.2 مليون جنيه و10.9 مليون جنيه، واتجهت المؤسسات الأجنبية إلى الشراء بقيمة 60 مليون جنيه.