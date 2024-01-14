البورصة المصرية تبدأ الأسبوع بتحقيق قمم تاريخية وتداولات 4.1 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) لطفى: مشتريات الأفراد تضمن استكمال صعود EGX70EWI
توقع متعاملون بالبورصة المصرية أن تستمر مؤشرات السوق فى تحقيق قمم تاريخية خلال الجلسات المتبقية بالربع الأول من العام الجارى، بسبب وجود زخم شرائى نتيجة ظهور مستهدفات إيجابية لبعض الأسهم والقطاعات أبرزها البتروكيماويات والعقارات.
وأغلقت مؤشرات البورصة على ارتفاع فى ختام تداولات جلسة بداية الأسبوع، ليغلق مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 عند أعلى مستوياته على الإطلاق صاعدًا 1.79% إلى مستوى 25974 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعاً بنسبة 3.10% لمستوى 6140 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.78% إلى مستوى 8714 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعاً بنسبة 1.99% عند مستوى 31600 نقطة.
قال معتز عشماوى، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة حقق صعودًا تاريخيًا مدفوعًا بأداء أسهم قطاعات البتروكيماويات وعلى رأسها سهم أبوقير للأسمدة، وأسهم قطاع العقارات مثل شركة طلعت مصطفى، بالإضافة إلى تحسن أداء سهم البنك التجارى الدولى الأكبر من حيث الوزن النسبى.
وتوقع عشماوى أن يختبر المؤشر مستوى 26000 نقطة خلال جلسة منتصف الأسبوع الجارى، على أن يستكمل تكوين قمم تاريخية خلال شهر يناير الجارى.
وأضاف أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة يشهد حالة صعود وسوف يستمر بالصعود مع اختراق قمم تاريخية جديدة، وذلك حال استمرار الزخم الشرائى الذى ظهر مع بداية تعاملات الأسبوع الجارى.
وأوضح أن المؤشر لديه منطقة دعم عند مستوى 6000 نقطة وحال اختراقه لمنطقة 6500 نقطة قد يشهد حالة من الهدوء مع إمكانية وجود حركة تصحيحية فى حالة نقص القوة الشرائية به.
وشهد السوق قيم تداولات 4.1 مليار جنيه، من خلال تداول 1.5 مليار سهم، بتنفيذ 170 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 203 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 137 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“عتاقة” بنسبة 19.9%، و”الحديد والصلب للمناجم” بنسبة 19.7%.
وتراجعت أسعار 27 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“النيل للأدوية” بنحو 5.6%، وسهم“ثمار” بنحو 4.9%، فيما لم تتغير أسعار 39 سهماً، وسجل رأس المال السوقى نموًا 2.1% إلى مستوى 1.82 تريليون جنيه.
وتوقع محمد لطفى العضو المنتدب بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، استمرار اتجاه مؤشرات البورصة نحو الصعود وكذلك تحقيق قمم تاريخية جديدة للمؤشر الرئيسى.
ورجح أن يشهد الربع الأول من العام الجارى قفزات إيجابية بأداء كافة المؤشرات خاصة بعد اختراق نقاط هامة بشكل تدريجى.
وقال إن صعود مؤشر EGX70 EWI تجاوز المؤشر الرئيسى نتيجة لاستمرار تدفقات مشتريات الأفراد، لكنه مهدد بمواجهة حركة تصحيحية هابطة مؤقتة مع نهاية الشهر الجارى.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 31.9 مليون جنيه و59.1 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 4.1% و1.4%، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافى تعاملات نحو 90.9 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 94.5%.
وسجل الأفراد 85.5% من التعاملات، حيث سجل المصريين والأجانب صافى بيع بقيمة 213 مليون جنيه و927.3 ألف جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 20.9 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 14.5% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 122.2 مليون جنيه و10.9 مليون جنيه، واتجهت المؤسسات الأجنبية إلى الشراء بقيمة 60 مليون جنيه.
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