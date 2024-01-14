الأقصر: 45 رحلة بالون طائر تقل 1100 سائح من مختلف الجنسيات

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت محافظة الأقصر تحليق 45 رحلة بالون طائر اليوم الأحد أقلت أكثر من 1100 سائح من مختلف الجنسيات في نزهة ترفيهية في سماء الأقصر لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات.

وقال ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالمحافظة – في تصريح صحفي اليوم – إن شركات البالون الطائر بعد حصولها على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، وعمل فحص شامل من قبل الشركة المصرية للمطارات لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح.

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وأضاف أن الأقصر تشهد رواجا سياحيا وإقبالا كبيرا على رحلات البالون الطائر بالبر الغربي وتحقق أعلى معدلات تحليق البالون في الإجازات والأعياد.

يذكر أن محافظة الأقصر تتمتع برحلات البالون الطائر وتعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم وأحد أشهر المدن العالمية فى هذ المجال، ومن أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية.