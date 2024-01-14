الأقصر: 45 رحلة بالون طائر تقل 1100 سائح من مختلف الجنسيات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت محافظة الأقصر تحليق 45 رحلة بالون طائر اليوم الأحد أقلت أكثر من 1100 سائح من مختلف الجنسيات في نزهة ترفيهية في سماء الأقصر لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات.
وقال ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالمحافظة – في تصريح صحفي اليوم – إن شركات البالون الطائر بعد حصولها على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، وعمل فحص شامل من قبل الشركة المصرية للمطارات لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح.
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وأضاف أن الأقصر تشهد رواجا سياحيا وإقبالا كبيرا على رحلات البالون الطائر بالبر الغربي وتحقق أعلى معدلات تحليق البالون في الإجازات والأعياد.
يذكر أن محافظة الأقصر تتمتع برحلات البالون الطائر وتعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم وأحد أشهر المدن العالمية فى هذ المجال، ومن أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية.
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