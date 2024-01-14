المخابز تناقش السعر العادل لتكلفة رغيف الخبز بعد زيادة المدخلات

MENAFN - Al-Borsa News) ناقشت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأحد، السعر العادل لتكلفة رغيف الخبز، بعد زيادة أسعار الخامات والمصروفات.

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة، إن الشعبة تجتمع بشكل طارئ لمناقشة التداعيات الناجمة عن ارتفاع أسعار تكلفة رغيف الخبز، مقابل ثبات الدعم الموجه من قبل الحكومة والذى لم يتم مراجعته منذ 4 سنوات.

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أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الخامات الأولية اللازمة للصناعة من أسعار ملح وخميرة وغيرها من المدخلات فى ازدياد بشكل متكرر بجانب صعود أسعار مصروفات التشغيل من أسعار الغاز والسولار وفواتير المياه والكهرباء مؤخرا بنسبة تتخطى 21%، وارتفاع أسعار الأيدى العاملة، كلها عوامل أثرت على ربحية القطاع.

أوضح، أن التكلفة الفعلية لرغيف الخبز المدعم تبلغ نحو أكثر من 90 قرشا للرغيف الواحد.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا فى أغسطس 2020، بتحديد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بقيمة 265 جنيها بدلا من 240 جنيها للمخابز العاملة بالسولار، و283 جنيها بدلا من 260 جنيها للمخابز العاملة بالغاز الطبيعى.

لفت إلى أن رؤساء الشعب بالمحافظات كافة ناقشوا التحديات التى تواجههم على مستوى ارتفاع تكلفة صناعة رغيف الخبز ومقترحاتهم للنهوض بتلك الصناعة، تمهيدا للوصول إلى تصور نهائى لكتابة مذكرة عاجلة وعرضها على هيئة المكتب وإرسالها للحكومة والجهات المعنية للاطلاع عليها وسرعة الوصول للحلول الكافية.

أشار إلى أن مصر بها 30 ألف مخبز حكومى تنتج نحو 270 مليون رغيف يوميا، وتقدم الخبز لأكثر من 70 مليون مستفيد من الدعم.

وارتفعت مخصصات الدعم التموينى فى الموازنة العامة للعام المالى 2023-2024 إلى 127.7 مليار جنيه مقابل 90 مليار جنيه عن العام المالى الماضى، بنسبة نمو 41.9%.

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن القطاع فى انتظار تحركات من الحكومة بشأن وضع تكلفة جديدة لرغيف الخبز.

أضاف، أن القطاع يقف بجانب الحكومة فى قراراتها التى تساعد على وصول الدعم لمستحقيه.

وقال عابد حسن، صاحب مخبز بمحافظة الدقهلية، إن العاملين بالقطاع يواجهون مشكلات مثل تدنى الأجور مقابل الزيادات التى تشهدها أسعار السلع وتكاليف المعيشة.

طالب الحكومة، بالتدخل لحل مشكلات ملف التأمين التى تواجه معظم العاملين بالقطاع، وانتهاك أصحاب المخابز العامة أبسط حقوقهم التأمينية حال حدوث إصابات والحق فى المعاش عند بلوغ السن.