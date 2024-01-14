المخابز تناقش السعر العادل لتكلفة رغيف الخبز بعد زيادة المدخلات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ناقشت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأحد، السعر العادل لتكلفة رغيف الخبز، بعد زيادة أسعار الخامات والمصروفات.
قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة، إن الشعبة تجتمع بشكل طارئ لمناقشة التداعيات الناجمة عن ارتفاع أسعار تكلفة رغيف الخبز، مقابل ثبات الدعم الموجه من قبل الحكومة والذى لم يتم مراجعته منذ 4 سنوات.
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أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الخامات الأولية اللازمة للصناعة من أسعار ملح وخميرة وغيرها من المدخلات فى ازدياد بشكل متكرر بجانب صعود أسعار مصروفات التشغيل من أسعار الغاز والسولار وفواتير المياه والكهرباء مؤخرا بنسبة تتخطى 21%، وارتفاع أسعار الأيدى العاملة، كلها عوامل أثرت على ربحية القطاع.
أوضح، أن التكلفة الفعلية لرغيف الخبز المدعم تبلغ نحو أكثر من 90 قرشا للرغيف الواحد.
وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا فى أغسطس 2020، بتحديد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بقيمة 265 جنيها بدلا من 240 جنيها للمخابز العاملة بالسولار، و283 جنيها بدلا من 260 جنيها للمخابز العاملة بالغاز الطبيعى.
لفت إلى أن رؤساء الشعب بالمحافظات كافة ناقشوا التحديات التى تواجههم على مستوى ارتفاع تكلفة صناعة رغيف الخبز ومقترحاتهم للنهوض بتلك الصناعة، تمهيدا للوصول إلى تصور نهائى لكتابة مذكرة عاجلة وعرضها على هيئة المكتب وإرسالها للحكومة والجهات المعنية للاطلاع عليها وسرعة الوصول للحلول الكافية.
أشار إلى أن مصر بها 30 ألف مخبز حكومى تنتج نحو 270 مليون رغيف يوميا، وتقدم الخبز لأكثر من 70 مليون مستفيد من الدعم.
وارتفعت مخصصات الدعم التموينى فى الموازنة العامة للعام المالى 2023-2024 إلى 127.7 مليار جنيه مقابل 90 مليار جنيه عن العام المالى الماضى، بنسبة نمو 41.9%.
قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن القطاع فى انتظار تحركات من الحكومة بشأن وضع تكلفة جديدة لرغيف الخبز.
أضاف، أن القطاع يقف بجانب الحكومة فى قراراتها التى تساعد على وصول الدعم لمستحقيه.
وقال عابد حسن، صاحب مخبز بمحافظة الدقهلية، إن العاملين بالقطاع يواجهون مشكلات مثل تدنى الأجور مقابل الزيادات التى تشهدها أسعار السلع وتكاليف المعيشة.
طالب الحكومة، بالتدخل لحل مشكلات ملف التأمين التى تواجه معظم العاملين بالقطاع، وانتهاك أصحاب المخابز العامة أبسط حقوقهم التأمينية حال حدوث إصابات والحق فى المعاش عند بلوغ السن.
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