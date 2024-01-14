تيك توك تدعم رائدات الأعمال فى الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت تيك توك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن إطلاق النسخة الثانية من مركز تيك توك للمبدعين، وهو برنامج يسلّط الضوء على شركات وأعمال بقيادة نسائية مع التشجيع على إيجاد بيئات تدفعهن إلى تحقيق المزيد من النمو والتقدّم.

سيتم طرح هذا البرنامج المبتكر فى شكل مسابقة، مما يسمح للمشاركين بعرض مواهبهم الفريدة وفطنتهم فى إدارة الأعمال، مع التشديد على المساهمات النسائية المتميزة فى عالم الأعمال.

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يتوّج البرنامج بحفل توزيع جوائز ضخم فى مدينة الرياض فى السعودية، حيث سيتم الاحتفال بإنجازات هذه القيادات النسائية الاستثنائية.

وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة التى ستكون جزءا من لجنة الحكام، يهدف مركز تيك توك للمبدعين بصورة أساسية إلى تحديد ورعاية المواهب التجارية لرائدات الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتساهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإضافة خبرتها إلى البرنامج، وتحشد الدعم لسيدات الأعمال.

وقد صرّحت فى هذا الإطار سوزان ميخائيل إلدهاغن، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة فى الدول العربية فى للمرأة بالقول: نفخر بالتعاون مع تيك توك فى رحلة التمكين التى ننطلق بها.

ويوفر البرنامج للمشاركين فرصا فريدة، بما فى ذلك الإرشاد من قيادات نسائية ناجحة، والتوجيه حول استخدام منصات إنشاء المحتوى للترويج لأعمالهن، وفرصة للتواصل مع نساء يتشاركن المقاربة نفسها، بما من شأنه أن يساهم فى بناء شبكة دعم قوية، وبالتالى، ستتاح لرائدات الأعمال المُلهِمات من جميع أنحاء المنطقة فرصة التعاون للاستمتاع بفرص لا تحصى من التمويل والتعلّم والإرشاد والتواصل.

كما ستقوم تيك توك بالترويج لمبادرة مركز المبدعين لهذا العام باستخدام هاشتاج #هي_طموحة (HerAmbitions#)، مما يسلط الضوء على الدور القيم الذى تلعبه المرأة فى مجال الأعمال.

ويمكن لرائدات الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاركة قصصهن وإلهام الآخرين والمشاركة فى بناء مجتمع داعم يحتفى بالمرأة فى مجال الأعمال.

وبالتالى، فإن صيغة المسابقة لا تكتفى بالاعتراف بإمكانات رائدة الأعمال، بل تمكنها أيضاً من مشاركة أفكارها فى مجال الابتكار وريادة الأعمال مع جمهور عالمى.

ومن خلال البرنامج، ستتمكن المشاركات من الوصول إلى قيادات نسائية ناجحة أخرى، واكتساب الخبرة والأفكار والاستفادة من المشورة والتوجيه حول تعزيز مهاراتهن فى ريادة الأعمال.

وفى لجنة التحكيم، ستضم المسابقة مبدعين ورواد أعمال مشهورين مثل المؤثرة فى مجال أسلوب الحياة وسيدة الأعمال كارن وازن، وخبيرة الطهى شهرزاد الحجار، مؤسسة مطعم شهرزاد كوزين ذا بيكرى، ودعاء جاويش، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة The Hair Addict، ومونتيرا ناركفيتشين، رئيسة قسم الاتصالات فى هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمنطقة الدول العربية.

يعتبر مركز تيك توك للمبدعين برنامجاً لبناء القدرات لا يهدف فقط إلى تعزيز بيئة داعمة وتعاونية لرائدة الأعمال، بل يمكنها كذلك من تحسين قدراتها والتقدم والنجاح من خلال منظومة دعم شاملة، ومن خلالها يمنحها الأدوات والمعرفة والموارد اللازمة للارتقاء بمهاراتها.



