تيك توك تدعم رائدات الأعمال فى الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت تيك توك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن إطلاق النسخة الثانية من مركز تيك توك للمبدعين، وهو برنامج يسلّط الضوء على شركات وأعمال بقيادة نسائية مع التشجيع على إيجاد بيئات تدفعهن إلى تحقيق المزيد من النمو والتقدّم.
سيتم طرح هذا البرنامج المبتكر فى شكل مسابقة، مما يسمح للمشاركين بعرض مواهبهم الفريدة وفطنتهم فى إدارة الأعمال، مع التشديد على المساهمات النسائية المتميزة فى عالم الأعمال.
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يتوّج البرنامج بحفل توزيع جوائز ضخم فى مدينة الرياض فى السعودية، حيث سيتم الاحتفال بإنجازات هذه القيادات النسائية الاستثنائية.
وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة التى ستكون جزءا من لجنة الحكام، يهدف مركز تيك توك للمبدعين بصورة أساسية إلى تحديد ورعاية المواهب التجارية لرائدات الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتساهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإضافة خبرتها إلى البرنامج، وتحشد الدعم لسيدات الأعمال.
وقد صرّحت فى هذا الإطار سوزان ميخائيل إلدهاغن، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة فى الدول العربية فى للمرأة بالقول: نفخر بالتعاون مع تيك توك فى رحلة التمكين التى ننطلق بها.
ويوفر البرنامج للمشاركين فرصا فريدة، بما فى ذلك الإرشاد من قيادات نسائية ناجحة، والتوجيه حول استخدام منصات إنشاء المحتوى للترويج لأعمالهن، وفرصة للتواصل مع نساء يتشاركن المقاربة نفسها، بما من شأنه أن يساهم فى بناء شبكة دعم قوية، وبالتالى، ستتاح لرائدات الأعمال المُلهِمات من جميع أنحاء المنطقة فرصة التعاون للاستمتاع بفرص لا تحصى من التمويل والتعلّم والإرشاد والتواصل.
كما ستقوم تيك توك بالترويج لمبادرة مركز المبدعين لهذا العام باستخدام هاشتاج #هي_طموحة (HerAmbitions#)، مما يسلط الضوء على الدور القيم الذى تلعبه المرأة فى مجال الأعمال.
ويمكن لرائدات الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاركة قصصهن وإلهام الآخرين والمشاركة فى بناء مجتمع داعم يحتفى بالمرأة فى مجال الأعمال.
وبالتالى، فإن صيغة المسابقة لا تكتفى بالاعتراف بإمكانات رائدة الأعمال، بل تمكنها أيضاً من مشاركة أفكارها فى مجال الابتكار وريادة الأعمال مع جمهور عالمى.
ومن خلال البرنامج، ستتمكن المشاركات من الوصول إلى قيادات نسائية ناجحة أخرى، واكتساب الخبرة والأفكار والاستفادة من المشورة والتوجيه حول تعزيز مهاراتهن فى ريادة الأعمال.
وفى لجنة التحكيم، ستضم المسابقة مبدعين ورواد أعمال مشهورين مثل المؤثرة فى مجال أسلوب الحياة وسيدة الأعمال كارن وازن، وخبيرة الطهى شهرزاد الحجار، مؤسسة مطعم شهرزاد كوزين ذا بيكرى، ودعاء جاويش، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة The Hair Addict، ومونتيرا ناركفيتشين، رئيسة قسم الاتصالات فى هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمنطقة الدول العربية.
يعتبر مركز تيك توك للمبدعين برنامجاً لبناء القدرات لا يهدف فقط إلى تعزيز بيئة داعمة وتعاونية لرائدة الأعمال، بل يمكنها كذلك من تحسين قدراتها والتقدم والنجاح من خلال منظومة دعم شاملة، ومن خلالها يمنحها الأدوات والمعرفة والموارد اللازمة للارتقاء بمهاراتها.
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