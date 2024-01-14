انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولى للجلود 26 يناير المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنطلق فعاليات الدورة الـ 18 لمعرض القاهرة الدولى للجلود خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، وتنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات بالتعاون مع شركة بيراميدز جروب لتنظيم المعارض.
وقال جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود، إنه تم دعوة 11 وفدًا أجنبيًا للمشاركة فى المعرض من دول عربية وأفريقية وآسيوية منها العراق والسعودية والإمارات والأردن والجزائر والهند وليبيا.
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أضاف، أن هذه الوفود تضم 85 مستوردًا بهدف إبرام تعاقدات تصديرية مع المصانع المصرية المشاركة فى المعرض ما يساعد زيادة صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية للأسواق الأفريقية والعربية والآسيوية.
وارتفعت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية خلال النصف الأول من 2023 لتسجل 56.9 مليون دولار مقابل 51.3 خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 10.8%، وفقًا للمجلس التصديري للجلود.
وأوضح، أن معرض القاهرة الدولى للجلود أصبح محفلا سنويا هاما لتجمع صناع الأحذية والمنتجات الجلدية لتبادل الآراء والأفكار والاطلاع على آخر ما توصلت إليه الصناعة فى مصر موجهًا الدعوة لجميع صناع الأحذية والمنتجات الجلدية.
أشار إلى أنه سيتم تنظيم عدة ندوات لبحث التحديات التى تواجه صناعة الأحذية فى مصر، وأبرز الحلول لهذه المشكلات ومناقشة فرص نمو القطاع، مؤكداً أنه سيتم دعوة عدة جهات للمشاركة على رأسها هيئة التنمية الصناعية، هيئة الرقابة الصناعية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومركز تحديث الصناعة.
ذكر أن الغرفة تعتزم تشغيل مجمع صناعي متخصص للصناعات الجلدية فى مدينة نصر يضم الورش العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، والغرفة تقدمت بمقترح لاستغلال المجمع الخدمي شمال محور شنزو آبي بمدينة نصر.
توقع أن يضم المجمع 21 وحدة بمتوسط مساحة 80 مترا مربعا للورشة الواحدة، ويجري الحصول على الموافقات النهائية لاستغلال هذه الوحدات للقطاع بالإيجار.
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