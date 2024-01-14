انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولى للجلود 26 يناير المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تنطلق فعاليات الدورة الـ 18 لمعرض القاهرة الدولى للجلود خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، وتنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات بالتعاون مع شركة بيراميدز جروب لتنظيم المعارض.

وقال جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود، إنه تم دعوة 11 وفدًا أجنبيًا للمشاركة فى المعرض من دول عربية وأفريقية وآسيوية منها العراق والسعودية والإمارات والأردن والجزائر والهند وليبيا.

موضوعات((فودكس)) تسعى لمضاعفة أعمالها فى مصر العام الجارى 4 مليارات جنيه تكلفة مد إعفاء المشروعات الصناعية والداجنة من الضريبة العقارية خبراء: تخصيص منطقة حرة للتكنولوجيا المالية يفتح آفاقًا جديدة للنمو

أضاف، أن هذه الوفود تضم 85 مستوردًا بهدف إبرام تعاقدات تصديرية مع المصانع المصرية المشاركة فى المعرض ما يساعد زيادة صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية للأسواق الأفريقية والعربية والآسيوية.

وارتفعت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية خلال النصف الأول من 2023 لتسجل 56.9 مليون دولار مقابل 51.3 خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 10.8%، وفقًا للمجلس التصديري للجلود.

وأوضح، أن معرض القاهرة الدولى للجلود أصبح محفلا سنويا هاما لتجمع صناع الأحذية والمنتجات الجلدية لتبادل الآراء والأفكار والاطلاع على آخر ما توصلت إليه الصناعة فى مصر موجهًا الدعوة لجميع صناع الأحذية والمنتجات الجلدية.

أشار إلى أنه سيتم تنظيم عدة ندوات لبحث التحديات التى تواجه صناعة الأحذية فى مصر، وأبرز الحلول لهذه المشكلات ومناقشة فرص نمو القطاع، مؤكداً أنه سيتم دعوة عدة جهات للمشاركة على رأسها هيئة التنمية الصناعية، هيئة الرقابة الصناعية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومركز تحديث الصناعة.

ذكر أن الغرفة تعتزم تشغيل مجمع صناعي متخصص للصناعات الجلدية فى مدينة نصر يضم الورش العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، والغرفة تقدمت بمقترح لاستغلال المجمع الخدمي شمال محور شنزو آبي بمدينة نصر.

توقع أن يضم المجمع 21 وحدة بمتوسط مساحة 80 مترا مربعا للورشة الواحدة، ويجري الحصول على الموافقات النهائية لاستغلال هذه الوحدات للقطاع بالإيجار.