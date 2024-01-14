4 مليارات جنيه قروض قطر الوطنى الأهلى من البنوك الأخرى بنهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع إجمالى القروض التى حصل عليها بنك قطر الوطنى الأهلى نحو 22.3% على أساس ربع سنوى، لتصل 4.04 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة مع 3.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر بحسب القوائم المالية للبنك الصادرة عن الربع الثالث.
وجاء ذلك تأثرًا بارتفاع قروض البنك من بنوك الأهلى المصرى، والتجارى الدولى والأوروبى لإعادة الإعمار خلال الربع الأخير من العام الماضى.
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ونمت قروض البنك من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 21.9% بنهاية الربع الرابع من 2023 مُسجلة نحو 3.85 مليار جنيه، مقارنة مع 3.16 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث.
وقفزت القروض من البنك التجارى الدولى 200.5%، مُسجلة نحو 68.3 مليون جنيه فى ديسمبر مقارنة مع 22.7 مليون جنيه فى سبتمبر.
وارتفعت القروض للبنك الأهلى المصرى 37.9%، لتصل 32.6 مليون جنيه فى ديسمبر الماضى مقارنة مع 23.6 مليون فى سبتمبر 2023.
وبحسب القوائم المالية، سدد البنك 3.5 مليون جنيه خلال الربع الرابع من 2023 لبنك الكويت الوطنى، بينما سدد 4.3 مليون جنيه للبنك الأهلى الكويتى، و447.9 ألف جنيه لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
وبالنسبة لأرباح البنك السنوية ارتفعت 56.3%، لتصل إلى 16.2 مليار جنيه بنهاية 2023، مقارنة مع 10.3 مليار جنيه بنهاية 2022.
وجاء ذلك مدعومًا بنمو صافى الدخل من العائد 54.6%، مُسجلًا نحو 30.8 مليار جنيه مقارنة مع 19.9 مليار جنيه.
ونمت تكلفة الودائع بوتيرة أسرع من نمو عائد القروض خلال 2023.
وارتفعت تكلفة الأموال 92.8% على أساس سنوى بنهاية ديسمبر الماضى، مُسجلة نحو 46.3 مليار جنيه مقارنة مع 24.03 مليار جنيه بنهاية 2022.
بينما نما عائد القروض والإيرادات المشابهة 75.5% على أساس سنوى بنهاية ديسمبر، إذ سجل نحو 77.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 44 مليار جنيه بنهاية 2022.
وارتفعت أصول بنك قطر الوطنى الأهلى 30.1% على أساس سنوى بنهاية 2023، إذ وصلت إلى 628.7 مليار جنيه مقارنة مع 483.2 مليار جنيه بنهاية 2022.
وبالنسبة للقروض والتسهيلات للعملاء، ارتفعت إجمالى قروض الأفراد والمؤسسات 16.6% على سنوى، لتصل إلى 249.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة مع 214.1 مليار جنيه بنهاية 2022.
وجاء ذلك تأثرًا بنمو قروض المؤسسات 15.8%، لتصل إلى 197.08 مليار جنيه مقارنة مع 170.1 مليار جنيه.
بينما جاء نمو قروض الأفراد أسرع 19.7% على أساس سنوى بنهاية 2023، مُسجلًا نحو 52.6 مليار جنيه، مقارنة مع 44.009 مليار جنيه فى ديسمبر 2022.
وقفزت استثمارات البنك فى أذون الخزانة 124.8% على أساس سنوى، لتصل إلى 153.7 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، مقارنة مع 68.3 مليار جنيه فى 2022، بدعم من ارتفاع الاستثمارات فى أذون الخزانة استحقاق أكثر من 182 يومًا 219.1%، مُسجلة نحو 120.8 مليار جنيه، مقارنة مع 37.8 مليار جنيه فى 2022.
كما نمت أذون الخزانة استحقاق 182 يومًا 70.6% بنهاية العام الماضى، إذ سجلت نحو 45.1 مليار جنيه مقارنة مع 26.4 مليار جنيه بنهاية 2022.
بينما تراجعت أذون الخزانة استحقاق 91 يومًا 78.6%، مُسجلة 1.8 مليار جنيه مقارنة مع 8.4 مليار جنيه.
ونمت ودائع العملاء نحو 30.3% على أساس سنوى بنهاية ديسمبر الماضى، مُسجلة نحو 529.5 مليار جنيه مقارنة مع 406.2 مليار جنيه بنهاية 2022.
وزادت قيمة ودائع المؤسسات 36.1% على أساس سنوى، لتصل إلى 356.1 مليار جنيه مقارنة مع 261.5 مليار جنيه بنهاية 2022.
بينما زادت قيمة ودائع الأفراد 19.8%، مُسجلة نحو 173.3 مليار جنيه مقارنة مع 144.6 مليار جنيه.
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