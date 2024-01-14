4 مليارات جنيه قروض قطر الوطنى الأهلى من البنوك الأخرى بنهاية 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع إجمالى القروض التى حصل عليها بنك قطر الوطنى الأهلى نحو 22.3% على أساس ربع سنوى، لتصل 4.04 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة مع 3.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر بحسب القوائم المالية للبنك الصادرة عن الربع الثالث.

وجاء ذلك تأثرًا بارتفاع قروض البنك من بنوك الأهلى المصرى، والتجارى الدولى والأوروبى لإعادة الإعمار خلال الربع الأخير من العام الماضى.

موضوعات“كابو”: سداد 25 مليون جنيه من قرض“المصري لتنمية الصادرات” “قطر الوطني” يقترح توزيع أرباح 1.5 جنيه للسهم أرباح“قطر الوطني” السنوية تقفز إلى 16.22 مليار جنيه

ونمت قروض البنك من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 21.9% بنهاية الربع الرابع من 2023 مُسجلة نحو 3.85 مليار جنيه، مقارنة مع 3.16 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث.

وقفزت القروض من البنك التجارى الدولى 200.5%، مُسجلة نحو 68.3 مليون جنيه فى ديسمبر مقارنة مع 22.7 مليون جنيه فى سبتمبر.

وارتفعت القروض للبنك الأهلى المصرى 37.9%، لتصل 32.6 مليون جنيه فى ديسمبر الماضى مقارنة مع 23.6 مليون فى سبتمبر 2023.

وبحسب القوائم المالية، سدد البنك 3.5 مليون جنيه خلال الربع الرابع من 2023 لبنك الكويت الوطنى، بينما سدد 4.3 مليون جنيه للبنك الأهلى الكويتى، و447.9 ألف جنيه لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

وبالنسبة لأرباح البنك السنوية ارتفعت 56.3%، لتصل إلى 16.2 مليار جنيه بنهاية 2023، مقارنة مع 10.3 مليار جنيه بنهاية 2022.

وجاء ذلك مدعومًا بنمو صافى الدخل من العائد 54.6%، مُسجلًا نحو 30.8 مليار جنيه مقارنة مع 19.9 مليار جنيه.

ونمت تكلفة الودائع بوتيرة أسرع من نمو عائد القروض خلال 2023.

وارتفعت تكلفة الأموال 92.8% على أساس سنوى بنهاية ديسمبر الماضى، مُسجلة نحو 46.3 مليار جنيه مقارنة مع 24.03 مليار جنيه بنهاية 2022.

بينما نما عائد القروض والإيرادات المشابهة 75.5% على أساس سنوى بنهاية ديسمبر، إذ سجل نحو 77.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 44 مليار جنيه بنهاية 2022.

وارتفعت أصول بنك قطر الوطنى الأهلى 30.1% على أساس سنوى بنهاية 2023، إذ وصلت إلى 628.7 مليار جنيه مقارنة مع 483.2 مليار جنيه بنهاية 2022.

وبالنسبة للقروض والتسهيلات للعملاء، ارتفعت إجمالى قروض الأفراد والمؤسسات 16.6% على سنوى، لتصل إلى 249.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة مع 214.1 مليار جنيه بنهاية 2022.

وجاء ذلك تأثرًا بنمو قروض المؤسسات 15.8%، لتصل إلى 197.08 مليار جنيه مقارنة مع 170.1 مليار جنيه.

بينما جاء نمو قروض الأفراد أسرع 19.7% على أساس سنوى بنهاية 2023، مُسجلًا نحو 52.6 مليار جنيه، مقارنة مع 44.009 مليار جنيه فى ديسمبر 2022.

وقفزت استثمارات البنك فى أذون الخزانة 124.8% على أساس سنوى، لتصل إلى 153.7 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، مقارنة مع 68.3 مليار جنيه فى 2022، بدعم من ارتفاع الاستثمارات فى أذون الخزانة استحقاق أكثر من 182 يومًا 219.1%، مُسجلة نحو 120.8 مليار جنيه، مقارنة مع 37.8 مليار جنيه فى 2022.

كما نمت أذون الخزانة استحقاق 182 يومًا 70.6% بنهاية العام الماضى، إذ سجلت نحو 45.1 مليار جنيه مقارنة مع 26.4 مليار جنيه بنهاية 2022.

بينما تراجعت أذون الخزانة استحقاق 91 يومًا 78.6%، مُسجلة 1.8 مليار جنيه مقارنة مع 8.4 مليار جنيه.

ونمت ودائع العملاء نحو 30.3% على أساس سنوى بنهاية ديسمبر الماضى، مُسجلة نحو 529.5 مليار جنيه مقارنة مع 406.2 مليار جنيه بنهاية 2022.

وزادت قيمة ودائع المؤسسات 36.1% على أساس سنوى، لتصل إلى 356.1 مليار جنيه مقارنة مع 261.5 مليار جنيه بنهاية 2022.

بينما زادت قيمة ودائع الأفراد 19.8%، مُسجلة نحو 173.3 مليار جنيه مقارنة مع 144.6 مليار جنيه.