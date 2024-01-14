لماذا أوقفت ميرسك مصر التعامل النقدى على الفواتير؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) حافظ: يسيطر على الاقتصاد غير الرسمي ويدعم الانتقال نحو الشمول المالى
أوقفت شركة ميرسك مصر التعامل النقدي بالفواتير المقدمة من العملاء والمستخلصين الجمركيين.
وقالت الشركة فى منشور تعليمات اطلعت عليه“البورصة”، إنه اعتبارا من 8 يناير الجاري سوف يتم تحصيل جميع الفواتير الكروت البنكية ( الفيزا) فقط ، وسيتم استثناء أي تعاملات نقدية حتى 3000 مقابل تحصيل غرامة مضافة إلى الفاتورة وذلك حتى نهاية الشهر، على أن يتم التعامل من خلال الكروت البنكية فقط اعتبارا من مطلع فبراير 2024.
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وقال المهندس مدحت حبش رئيس شعبة مستخلصى جمارك الإسكندرية، إن القرار يقضى على التلاعبات المالية غير المقننة التي تحدث أثناء عمليات التخليص، مؤكدة على تحجيم التداول بالكاش يهدف للحوكمة المالية التي تنتهجها الدولة المصرية .
أضاف أن الشركة تحاول تعزيز تعاملاتها المالية فى ظل توجه الشركة نحو التحول الإلكتروني والشمول المالي الذي يهدف لضبط العملية النقدية والتخلص من الأوراق النقدية في السوق المصرية بصفة عامة والتعامل اللوجيستي بصفة خاصة .
وقال ممدوح حافظ رئيس مستخلصى جمارك بورسعيد، إن قرار الشركة سيكون فى صالح الاقتصاد المصري والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، موضحا أن التعاملات النقدية بالأسواق المصرية مازالت تتم بنسبة 55% تقريباً.
وأضاف أن ميرسك تنتهج سياسة جديدة لدعم التحول نحو الحوكمة والشمول المالى من خلال طرق الدفع على كافة تعاملاتها مع المستخلصين الجمركيين والعملاء والمستوردين والمصدرين.
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