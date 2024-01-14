لماذا أوقفت ميرسك مصر التعامل النقدى على الفواتير؟

أوقفت شركة ميرسك مصر التعامل النقدي بالفواتير المقدمة من العملاء والمستخلصين الجمركيين.

وقالت الشركة فى منشور تعليمات اطلعت عليه“البورصة”، إنه اعتبارا من 8 يناير الجاري سوف يتم تحصيل جميع الفواتير الكروت البنكية ( الفيزا) فقط ، وسيتم استثناء أي تعاملات نقدية حتى 3000 مقابل تحصيل غرامة مضافة إلى الفاتورة وذلك حتى نهاية الشهر، على أن يتم التعامل من خلال الكروت البنكية فقط اعتبارا من مطلع فبراير 2024.

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وقال المهندس مدحت حبش رئيس شعبة مستخلصى جمارك الإسكندرية، إن القرار يقضى على التلاعبات المالية غير المقننة التي تحدث أثناء عمليات التخليص، مؤكدة على تحجيم التداول بالكاش يهدف للحوكمة المالية التي تنتهجها الدولة المصرية .

أضاف أن الشركة تحاول تعزيز تعاملاتها المالية فى ظل توجه الشركة نحو التحول الإلكتروني والشمول المالي الذي يهدف لضبط العملية النقدية والتخلص من الأوراق النقدية في السوق المصرية بصفة عامة والتعامل اللوجيستي بصفة خاصة .

وقال ممدوح حافظ رئيس مستخلصى جمارك بورسعيد، إن قرار الشركة سيكون فى صالح الاقتصاد المصري والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، موضحا أن التعاملات النقدية بالأسواق المصرية مازالت تتم بنسبة 55% تقريباً.

وأضاف أن ميرسك تنتهج سياسة جديدة لدعم التحول نحو الحوكمة والشمول المالى من خلال طرق الدفع على كافة تعاملاتها مع المستخلصين الجمركيين والعملاء والمستوردين والمصدرين.