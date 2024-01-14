ارتفاع حالات الإعسار في ألمانيا

MENAFN - Al-Borsa News) يُتوقع أن تتعرض الشركات الألمانية للإفلاس بمعدل أعلى هذا العام بعد الزيادة الحادة في حالات الإفلاس في 2023، إذ تضررت الشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة وانتهاء المساعدات الوبائية.

نجت العديد من شركات الزومبي بعد الجائحة بفضل المساعدات الحكومية السخية وتعليق الالتزام بتقديم طلبات الإفلاس، مما أدى لانخفاض حالات الإعسار إلى مستويات منخفضة بشكل غير عادي، لكن خبراء إعادة الهيكلة يحذرون من أن هذه الشركات تنهار الآن.

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منذ بداية العام الحالي، تقدمت العديد من الشركات الألمانية المعروفة، مثل سلسلة المتاجر الكبرى“جاليريا كارشتات كاوفهوف” وشركة“بري” لصناعة الحقائب ومقرها هامبورج، بطلبات لإشهار إفلاسها.

وازدادت صفوف الشركات المتعثرة بسبب الركود الاقتصادي في ألمانيا، بجانب ارتفاع كل من أسعار الفائدة والأجور وأسعار الطاقة، وضغط الميزانية الحكومية، وفقًا لصحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

ويحذر الخبراء من أن هذا سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع حالات الإعسار بين 10% و30% هذا العام، مما يجعلها أعلى من مستويات ما قبل الوباء.

قال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في معهد هالي للأبحاث الاقتصادية، إن المعدل الشهري لحالات الإعسار الألمانية التي يتتبعها، مع استثناء الشركات غير المسجلة التي لديها عدد قليل من الموظفين، ارتفع منذ الصيف الماضي فوق متوسط ما قبل الوباء لأول مرة.

وفي ديسمبر، وصل إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أعوام على الأقل.

قال مولر:“على مدى الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، سنشهد بالتأكيد أرقامًا أعلى للإعسار، ويمكنك رؤية ذلك من أرقام التقديم المبكر”.

وأوضح أن“الحكومة قدمت مساعدات كثيرة للشركات التي كانت إنتاجيتها منخفضة قبل الوباء، مما أطال مدة بقائهم، لكن يتعين عليهم الآن سداد المساعدات والعديد منهم يكافحون لفعل ذلك”.

أظهرت الأرقام الصادرة مؤخرًا عن وكالة الإحصاء الفيدرالية أن عدد الشركات التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها في محاكم المقاطعات ارتفع بأكثر من 24% خلال الأشهر العشرة حتى أكتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن بيئة الأعمال“صعبة”، لكنها قللت من حجم المشكلة قائلة إنه“على المدى الطويل، وبالمقارنة بالفترة السابقة للوباء، فإن حالات إفلاس الشركات ليست مرتفعة بشكل ملحوظة حاليًا”.

كذلك، يُتوقع ارتفاع حالات الإعسار بأكثر من 30% في 2024 بين الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية عن 10 ملايين يورو.