هل سيؤدي ارتفاع تكاليف الشحن إلى تضخم أعلى؟

MENAFN - Al-Borsa News) عندما يتحدث خبراء الاقتصاد عن الاختناقات، فإنهم يشيرون عادة إلى بعض الأشياء في سلسلة التوريد التي تبطئ بدورها الإنتاج، والاقتصاد العالمي يقدم حاليًا مثالاً حرفيًا لهذا الاستعارة، فكأن أحداً قد وضع سدادة في قناتي السويس وبنما.

عادةً ما تنقل قناتي السويس وبنما حوالي 10% و5% من التجارة البحرية العالمية على التوالي.

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لكن هيئة قناة بنما وضعت الآن حدًا أقصى لعدد السفن التي قد تعبر من خلالها، وذلك بسبب انخفاض مستويات المياه.

كما دفعت هجمات الحوثيين على السفن في مضيق باب المندب، وهو جزء من ممر يمتد من المحيط الهندي إلى قناة السويس ، بعض المسافرين بين أوروبا وآسيا إلى اتخاذ الطريق الأطول حول أفريقيا بدلاً من السير عبر قناة السويس.

وهذا من شأنه أن يثير توتر صُناع القرار السياسي حول العالم، خصوصا أن العالم الغني يبدو أخيراً وكأنه نجح في التغلب على التضخم.

وتزامن ارتفاع أسعار الشحن من منتصف 2020 إلى أوائل 2022 مع ارتفاع معدلات التضخم في المقام الأول، ثم تزامن تراجعهم اللاحق مع تراجع التضخم.

لكن منذ أن بدأت هجمات الحوثيين على السفن في نوفمبر، قفزت الأسعار مرة أخرى، حسب ما أوضحته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

ووفقًا لمؤشر مؤشر“فريتوس بلطيق”، ارتفعت تكلفة شحن حاوية قياسية بنسبة 93% الأسبوع المنتهي في 9 يناير.

وتشير شركة“دروري” الاستشارية إلى أن التكلفة الخاصة بطريق المار بين شنغهاي إلى روتردام، والذي يمر عادة عبر قناة السويس، قفزت بنسبة 114% لتصل إلى 3577 دولارا خلال فترة مماثلة.

لكن تكرار التضخم في عصر الجائحة أمر غير مرجح، خصوصا أن تعطل الشحن لم يصل بعد إلى نفس النطاق الذي كان عليه في المرة الأخيرة.

ورغم ارتفاع مؤشر“فريتوس بلطيق”، إلا أنه لا يزال عند ربع الذروة التي وصل إليها خلال 2022.

وفي سبتمبر 2021، كان المشاركون في استطلاع لمديري المشتريات أجرته شركة“ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينجز”، أكثر احتمالاً بنسبة 17 مرة من المتوسط على المدى الطويل للقول بأن تكاليف الشحن تسهم في ارتفاع الأسعار.

وفي الاستطلاع الأخير كانوا أكثر احتمالاً بثلاثة أضعاف فقط.

تشير الدراسات الاستقصائية المستقبلية إلى مزيد من القلق، إذ يشير كريس روجرز، المحلل لدى مؤسسة“ستاندرد آند بورز”، إلى أنه عادة ما يتم الاتفاق على عقود الشحن السنوية في مارس، ما يعني أن الأسعار الحالية لا تعكس التكلفة الحقيقية للنقل.

ويضيف أنه إذا استمر الاضطراب حتى إعادة التفاوض على العقود، فقد يتغير هذا بسرعة.

لكن في النهاية، يعكس التأثير التضخمي المترتب على الاختناقات درجة عدم التوافق بين العرض والطلب.

وناقش الاقتصاديون في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأمريكية، الذي عقد بين 5 – 7 يناير في سان أنطونيو بولاية تكساس، عددًا من الأوراق حول هذا الموضوع.

ووفقا لأحد التقارير، التي قدمها أوليج إتسخوكي من جامعة كاليفورنيا، كان نمو الأسعار نتيجة للاختناقات خلال أزمة كوفيد أكثر استمرارًا في أمريكا من أي مكان آخر.

تشير أوراق بحثية أخرى إلى سبب حدوث ذلك، فوجدت إحداهما، التي أوجزتها آنا ماريا سانتاكرو من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أن تأثير إعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة في الدول التي قدمت حكوماتها مزيدًا من الحوافز المالية، مثل أمريكا، لم يكن كافيًا لتخفيف اختناقات سلسلة التوريد مقارنة بأماكن أخرى.

وأوضحت أن“قيود العرض تقيد خلال فترات ارتفاع الطلب”.

ووافقت ورقة بحثية أخرى، قدمها كالوم جونز، الاقتصادي في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على الاستنتاج، فقد وجد أن الاختناقات تفسر نحو نصف الارتفاع في التضخم بين عامي 2021 إلى 2022، لكن ذلك يرجع إلى تفاقم السياسة النقدية المتساهلة.

ورغم أن الصعوبات في قناتي السويس وبنما تعكس التاريخ الحديث، إلا أن السياق مختلف تمامًا.

ولم يعد صُناع السياسات في العالم الغني يحاولون استخدام السياسة المالية والنقدية لتحفيز الطلب.

كما أن الاقتصاد العالمي لا يحاول التكيف مع التحول من الخدمات إلى السلع، وهو ما يعتبره الاقتصاديون سببًا آخر لسلاسل التوريد المتعثرة.

وفي أحدث استطلاع أجرته وكالة“ستاندرد آند بورز”، كان المشاركون أقل احتمالاً بنسبة 50% للإشارة إلى ارتفاع الطلب كسبب للتكاليف الإضافية مقارنة بالمتوسط على المدى الطويل، وقبل عامين كانوا أكثر احتمالا للقيام بذلك بنسبة 75%.

ونتيجة لذلك، أصبح قادة الأعمال أكثر ارتياحاً بشأن الأزمة الحالية

وربما تكون قنوات الشحن الكبرى في العالم بمثابة اختناقات، لكن لحسن الحظ، لا يوجد ضغط كبير في بقية أجزاء سلاسل التوريد.