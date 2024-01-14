المصرية تعاونى تضمن مخاطر سداد 110 ملايين جنيه لصالح الأهلى المصرى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أسند البنك الأهلى المصرى عقدى ضمان مخاطر عدم سداد لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى“CIS” لصالح عملائه بقيمة إجمالية قدرها 110 ملايين جنيه.
وقال مصطفى أبو العزم عضو مجلس الإدارة المنتدب إنه تم الاتفاق بين الجمعية والبنك على توفير التغطية الائتمانية للتمويلات الممنوحة من الأخير لصالح عملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة فقط سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية.
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من جانبه؛ قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بالجمعية إنه بموجب التعاقد مع البنك الأهلى؛ ستضمن الجمعية مخاطر عدم السداد لصالح عملاء البنك الأهلى المصرى من خلال الاتفاقين الأخيرين بقيمة 55 مليون جنيه لكل منهما بنطاق الفروع الكائنة بالدلتا والقاهرة الكبري ومنطقة الصعيد، بخلاف البحر الأحمر وجنوب سيناء.
ووفقا لأبو النصر؛ تم التعاقد وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها فى التعاقد وبما يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 193 لسنة 2022 الخاص بضوابط الإكتتاب فى وثائق تأمينات الإئتمان والضمان الذى ينص على مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري لا تقل عن 25% من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة من البنك المركزى بالنسبة للبنك الأهلى المصرى.
وكشف أبو النصر أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة من البنك الأهلى المصرى وكذا الحريق والسطو والاخطار الاضافية وذلك وفقا لطبيعة كل مشروع على حدة.
ومن جانبه قال محمد كامل رئيس قطاع تعويضات تأمينات الضمان، إن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى سددت تعويضات بقيمة 65 مليون جنيه للبنك الأهلى المصرى منفردًا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضى.
أوضح أنه يتم سداد التعويضات المستحقة عليها وفقا لشروط الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية فور استيفاء المستندات المتفق عليها.
يذكر أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى رفعت الطاقة الاستيعابية للعميل الواحد بالضمان إلى 120 مليوناً، مقابل 108 ملايين جنيه باتفاقيات إعادة التأمين لعام 2024 بقيادة شركة ((أكتيف رى ACTIVE –RE)).
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