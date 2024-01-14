المصرية تعاونى تضمن مخاطر سداد 110 ملايين جنيه لصالح الأهلى المصرى

MENAFN - Al-Borsa News) أسند البنك الأهلى المصرى عقدى ضمان مخاطر عدم سداد لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى“CIS” لصالح عملائه بقيمة إجمالية قدرها 110 ملايين جنيه.

وقال مصطفى أبو العزم عضو مجلس الإدارة المنتدب إنه تم الاتفاق بين الجمعية والبنك على توفير التغطية الائتمانية للتمويلات الممنوحة من الأخير لصالح عملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة فقط سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية.

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من جانبه؛ قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بالجمعية إنه بموجب التعاقد مع البنك الأهلى؛ ستضمن الجمعية مخاطر عدم السداد لصالح عملاء البنك الأهلى المصرى من خلال الاتفاقين الأخيرين بقيمة 55 مليون جنيه لكل منهما بنطاق الفروع الكائنة بالدلتا والقاهرة الكبري ومنطقة الصعيد، بخلاف البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ووفقا لأبو النصر؛ تم التعاقد وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها فى التعاقد وبما يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 193 لسنة 2022 الخاص بضوابط الإكتتاب فى وثائق تأمينات الإئتمان والضمان الذى ينص على مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري لا تقل عن 25% من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة من البنك المركزى بالنسبة للبنك الأهلى المصرى.

وكشف أبو النصر أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة من البنك الأهلى المصرى وكذا الحريق والسطو والاخطار الاضافية وذلك وفقا لطبيعة كل مشروع على حدة.

ومن جانبه قال محمد كامل رئيس قطاع تعويضات تأمينات الضمان، إن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى سددت تعويضات بقيمة 65 مليون جنيه للبنك الأهلى المصرى منفردًا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضى.

أوضح أنه يتم سداد التعويضات المستحقة عليها وفقا لشروط الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية فور استيفاء المستندات المتفق عليها.

يذكر أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى رفعت الطاقة الاستيعابية للعميل الواحد بالضمان إلى 120 مليوناً، مقابل 108 ملايين جنيه باتفاقيات إعادة التأمين لعام 2024 بقيادة شركة ((أكتيف رى ACTIVE –RE)).