التموين توقف التداول على السكر فى البورصة السلعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف مسئول فى البورصة السلعية أن وزارة التموين أوقفت التداول على السكر منذ نحو شهر بشكل نهائى.
وقال مسئول فى وزارة التموين لـ”البورصة” إن الوزارة اكتفت بالكميات التى تم طرحها فى البورصة السلعية والتى تتراوح بين 180 و190 ألف طن منذ بدء التداول عليه فى أغسطس الماضى، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد لتطبيق قرار مجلس الوزارء باعتبار 7 سلع أساسية من السلع الاستراتيجية من بينها السكر.
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وفى سياق آخر تستمر وزارة التموين ممثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية فى موسم إنتاج سكر القصب واستقبال السكر من المزارعين.
قال عصام البديوى، رئيس الشركة إنه جار استقبال القصب من المزارعين فى المصانع التابعه للشركة ، مشيرا إلى توقف مصنع أبوقرقاص عن إنتاج السكر خلال موسم القصب الحالى بسبب تراجع الكميات الموردة من القصب فى محافظة المنيا.
أضاف لـ”البورصة” أن المحافظة تنتج 950 ألف طن من القصب بينما ما تم توفيره للمصنع خلال الموسم الحالى حتى الآن نحو 10 آلاف طن.
أوضح أن هذه الكمية تكفى للعمل لمدة 5 أيام فقط، ولذلك سيتم نقلها إلى مصنع جرجا، مع تحمل مصانع سكر أبوقرقاص تكاليف النقل بالكامل.
وأضاف أنه بناءً على ذلك اتخذت الشركة قرارًا بعدم عمل المصنع فى القصب هذا العام واقتصار عمله على موسم البنجر فى شهر مارس المقبل، ورفعت كمية البنجر إلى مليون طن.
من جانبه قال مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية ، إن إجمالى المساحة المنزرعة من القصب خلال الموسم الحالى 300 ألف فدان تعاقدات شركة السكر منها نحو 200 ألف فدان .
أضاف المصدر أن المساحة المنزرعة فى محافظة المنيا التى يتبعها مصنع أبو قرقاص 20 ألف فدان تم توريد كمية 6 آلاف فدان منها للمصنع فقط.
أوضح أن المزراعين فضلو بيع إنتاجهم من القصب لمصانع العسل والعصارات لارتفاع العائد بها إلى 100 ألف جنيها للفدان مقابل 50 ألف جنيه من شركة السكر والصناعات التكاملية.
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