التموين توقف التداول على السكر فى البورصة السلعية

MENAFN - Al-Borsa News) كشف مسئول فى البورصة السلعية أن وزارة التموين أوقفت التداول على السكر منذ نحو شهر بشكل نهائى.

وقال مسئول فى وزارة التموين لـ”البورصة” إن الوزارة اكتفت بالكميات التى تم طرحها فى البورصة السلعية والتى تتراوح بين 180 و190 ألف طن منذ بدء التداول عليه فى أغسطس الماضى، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد لتطبيق قرار مجلس الوزارء باعتبار 7 سلع أساسية من السلع الاستراتيجية من بينها السكر.

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وفى سياق آخر تستمر وزارة التموين ممثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية فى موسم إنتاج سكر القصب واستقبال السكر من المزارعين.

قال عصام البديوى، رئيس الشركة إنه جار استقبال القصب من المزارعين فى المصانع التابعه للشركة ، مشيرا إلى توقف مصنع أبوقرقاص عن إنتاج السكر خلال موسم القصب الحالى بسبب تراجع الكميات الموردة من القصب فى محافظة المنيا.

أضاف لـ”البورصة” أن المحافظة تنتج 950 ألف طن من القصب بينما ما تم توفيره للمصنع خلال الموسم الحالى حتى الآن نحو 10 آلاف طن.

أوضح أن هذه الكمية تكفى للعمل لمدة 5 أيام فقط، ولذلك سيتم نقلها إلى مصنع جرجا، مع تحمل مصانع سكر أبوقرقاص تكاليف النقل بالكامل.

وأضاف أنه بناءً على ذلك اتخذت الشركة قرارًا بعدم عمل المصنع فى القصب هذا العام واقتصار عمله على موسم البنجر فى شهر مارس المقبل، ورفعت كمية البنجر إلى مليون طن.

من جانبه قال مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية ، إن إجمالى المساحة المنزرعة من القصب خلال الموسم الحالى 300 ألف فدان تعاقدات شركة السكر منها نحو 200 ألف فدان .

أضاف المصدر أن المساحة المنزرعة فى محافظة المنيا التى يتبعها مصنع أبو قرقاص 20 ألف فدان تم توريد كمية 6 آلاف فدان منها للمصنع فقط.

أوضح أن المزراعين فضلو بيع إنتاجهم من القصب لمصانع العسل والعصارات لارتفاع العائد بها إلى 100 ألف جنيها للفدان مقابل 50 ألف جنيه من شركة السكر والصناعات التكاملية.