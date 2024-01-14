خبراء: تخصيص منطقة حرة للتكنولوجيا المالية يفتح آفاقًا جديدة للنمو

على خطى التحول الرقمى وانتشار الهواتف المحمولة وازدهار التكولوجيا المالية، أوصى تقرير التوجهات الاستراتيجية لاقتصاد مصر للفترة الرئاسية الجديدة، بتأسيس منطقة اقتصادية إقليمية للتكنولوجيا المالى.

وتأتى التوصية بهدف تعزيز دور مصر فى سلاسل الإمداد الدولية بشكل عام والعربية والإفريقية.

موضوعات((فودكس)) تسعى لمضاعفة أعمالها فى مصر العام الجارى 4 مليارات جنيه تكلفة مد إعفاء المشروعات الصناعية والداجنة من الضريبة العقارية “المصرية تعاونى” تضمن مخاطر سداد 110 ملايين جنيه لصالح“الأهلى المصرى”

وقال محمد عكاشة، الرئيس التنفيذى لصندوق ديسربتيك الذى يستثمر فى الشركات الناشئة، إن الحكومة لها توجه واضح خاصة فى الشركات الناشئة على عكس كل المجالات، حيث بادرت الحكومة بالعديد من المبادرات الإيجابية لتشجيع الشركات الناشئة وخاصة شركات التكنولوجيا المالية، وهذا لأن الاقتصاد الرقمى هو المستقبل وإن مصر لها فرصة كبيرة به إن تم توجيهها للطريق الصحيح.

وتابع أن خطوة إنشاء منطقة حرة للخدمات المالية خطوة صحية للاقتصاد المصرى، ويمكن الاحتذاء بأمثلة لعدد من المناطق، مثل منطقة الشارقة بالإمارات، والمنطقة التى يتم إنشاؤها فى السعودية حاليا.

أضاف عكاشة لـ”البورصة” أنه يجب وضع فى عين الاعتبار أن تأسيس منطقة حرة للتكنولوجيا المالية فى مصر ليس كافياً، بل يجب أن يتم خلق بيئة تنافسية بين باقى المناطق حول مصر عن طريق القوانين والتسهيلات المتعلقة بالمناطق الحرة وأشكالها والحوافز للشركات لتشجيعها لوضع أساس مستقر.

وذكر أن هدف مصر يجب أن يكون الاستقرار أولاً وخلق بيئة مريحة للشركات قبل البدأ فى البحث عن الطرق التى تدفعها لأن تكون مميزة وجاذبة عن باقى المناطق، وهذا يمكن أن يتم تحقيقه عن طريق النظر للتجارب السابقة والاستفادة من الناجح منها وتجنب مسببات الفشل، ومحاولة محاكاة النموذج المثالى للمنطقة الحرة التكنولوجية.

وفسر أن مصر تمتاز بتوافر الكادر البشرى، حيث تحوى عمالة فعالة ومدربة وذوى إمكانات واعدة بالإضافة أسعارها المناسبة للشركات التى تعتزم البدء، وهذا شيء مشجع لها أن تفتح مقرات فى المنطقة الجديدة خالقة مجال للتنافس فيما بعد.

وأوضح أن مصر تقع فى ساحة منافسة شرسة بين الدول العربية وإفريقيا وباقى دول المنطقة والتى تحاول ان تجذب الشركات الناشئة لها.

وذكر أن هيئة الرقابة المالية قامت بتنظيم تعريف للشركة الناشئة، ويجب توضيح سوء التفاهم بين تعريف الشركة الناشئة، حيث يتم تصنيفها ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة، بسبب صغر حجم أعمالها، فيجب التفرقة بينها وبين باقى الشركات، حيث يمكن تعريفها أنها شركة تبدأ أعمالها بشكل صغير وتريد تنميتها بشكل سريع للغاية.

وقال إن تخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركات التكنولوجيا المالية إلى 15 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، خطوة ممتازة، وجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أنه مبلغ مقبول فى بداياتها، بالإضافة إلى عامين لتسطيع الشركات توفيق أوضاعها.

وأضاف أنه هناك ميزة أخرى لإنشاء منطقة حرة تجمع الشركات وهى خفض وقت الإجراءات كالاستعلام الأمنى وإعطاء الشركات فرصة لرؤوس الأموال المطلوبة متوافقة مع الأنشطة المختلفة، وتوفير شبكة مواصلات للمكان لتسهيل وصول العمالة، وإعطاء بعض من الإعفائات الضريبية والتسهيلات والإجازات الخاصة بهم.

قال محمد ربيع، العضو المنتدب لشركة“باى منت”، إن من أهم شروط نجاح المنطقة الحرة هو تسهيل الشروط، خاصة المتعلقة برأس المال، لكى يسهل على الشركات الأجنبية الصغيرة لتأتى وتتوسع فى مصر، بالإضافة إلى إنشاء قوانين خاصة بها تخضع لرقابة البنك المركزى المصرى.

وأوضح ربيع أن السبب الرئيسى وراء إنشاء منطقة حرة للتكنولوجيا المالية هو شدة الاحتياج لوجودها خاصة على المستوى القارى، نظراً لعدم انتشار نشاط التكولوحيا المالية داخل إفريقيا، لذلك فالسوق يحتاج دولة منظمة مثل مصر لتنظيم النشاط، فضلاً عن حاجة مصر الشديدة للاستثمار وتوفير العملة الصعبة.

وتوقع ربيع أن المنطقة ستسهم فى جذب استثمارات بقيمة من 3 إلى 5 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات الأولى.

قال تقرير صادر عن مجلة التمويل والتنمية التابعة للبنك الدولى، إن وجود شباب متعلمين وتزايد أعدادهم، يؤدى لزيادة استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت فى المنطقة، مما يخلق بيئة خصبة للابتكار المالى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع أن المنطقة متأخرة عن اللحاق بركب الخدمات المصرفية الرقمية واعتماد التكنولوجيا المالية، إلا أن المنطقة بها أكبر الإمكانات للإصلاح من بين الأسواق، لا سيما فى مجال التمويل المحلي، وأسواق العمل، والقواعد التنظيمية للحوكمة.

وبلدان الشرق الأوسط التى تسعى إلى تنويع اقتصاداتها عن طريق إشراك القطاع الخاص والحد من دور القطاع العام، وإتاحة إمكانية أكبر للحصول على الخدمات المالية، وزيادة وتيرة الاستثمار الأجنبى المباشر ليس أمامها خيار سوى اعتماد مفهوم الابتكار المالي.

وذكر أن الاعتماد على تكنولوجيا الهواتف المحمولة يعطى إمكانية كبيرة كسوق للمنتجات المالية الرقمية، خاصة بين الشباب الذين نشأوا فى ظل التكنولوجيا الرقمية، ويتمثل أحد المؤشرات القوية على الطلب المتزايد فى تسارع وتيرة المدفوعات غير النقدية.

وقال أحمد وادى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة”مونى فيللوز”، إن الميزة التى قد ينتظرها العاملون فى مجال التكنولوجيا المالية هى توفير كل الجهات المرتبطة بالقطاع فى مكان واحد، لأن القطاع يحتاج رقابة ومتابعة إجرائية دورية ومنتظمة بشكل مُكثف مع جهات مثل البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والقطاع المصرفى.

وأضاف وادى أنه يجب التركيز على المناخ الاستثمارى للقطاع والقوانين المنظمة له أكثر من التركيز على فكرة تواجد شركات القطاع فى مكان واحد، من خلال منحه تسهيلات ضريبية أو تمويلات ميسرة أو تسهيلات إجرائية من ناحية التراخيص، أسوة ببعض الدول الإقليمية مثل السعودية والإمارات.

وارتفعت عدد الشركات الناشئة العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية بمصر من 32 شركة فى 2017 إلى 177 شركة فى 2022، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.

ووصل إجمالى قيمة الاستثمارات التى تم ضخها فى الأسهم الخاصة بشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، فى 2022 نحو 7.437 مليون دولار.