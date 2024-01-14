التوترات الملاحية توجه شركات الأخشاب إلى مناشئ استيراد جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) يبحث عدد من شركات الأخشاب عن مناشئ استيرادية جديدة بسبب صعوبة الاستيراد من دول آسيا عقب تصاعد توترات البحر الأحمر.

وقال أيمن هيكل المدير التنفيذى لغرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تواصلت مع عدد من الشركات المستوردة للأخشاب وتبين أن أسعار الشحن ارتفعت بنسب تتراوح بين 2500 إلى 7 آلاف دولار للحاوية.

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أضاف لـ ((البورصة))، أن الخشب المستورد من دول آسيا وتايلند وإندونيسيا وماليزيا والصين سيشهد ارتفاعات مرتقبة خلال الربع الأول من العام الجارى.

وأوضح، أنه من المتوقع أن يواجه قطاع الأخشاب كساد غير مسبوق عقب الارتفاعات التى ستطرأ على سعر طن الأخشاب وهو ما يبشر بتراجع الإقبال على المنتجات وضعف التنافسية.

أوضح أن البحث عن أسواق بديلة للدول المتضررة من أزمة البحر الأحمر تكاد تكون مطروحة بين الشركات ولكنها تستغرق وقت لحين الإنتهاء من التعاقد مع الدول المستوردة.

وسجّلت واردات مصر من الأخشاب بجميع أنواعها 1.419 مليار دولار خلال 2021 مقابل 1.414 مليار دولار خلال 2020، فيما سجلت واردات ألواح ألياف الخشب MDF نحو 210 ملايين دولار فى 2022، ومن الخشب الرقائقي (الأبلكاش) نحو 168 مليون دولار وقشرة الخشب 29 مليون دولار.

وقال ماهر الجمال رئيس مجلس إدارة شركة الباسل للصناعات الخشبية، إن الشركة تسعى للبحث عن مناشئ استيرادية بدلًا من روسيا عقب تصاعد توترات البحر الأحمر ومؤخرًا كانت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

أضاف لـ ((البورصة))، أن أسعار شحن الكونتينر الواحد ارتفعت بنحو 2400 دولار وهو ما أثر على رفع أسعار طن الخشب بنسبة 20% منذ بداية عام 2024.

وأوضح، أن أبرز الدول المرشحة للاستيراد الأخشاب بدلًا من روسيا أمام أغلب الشركات هى السويد وأوكرانيا وفنلندا.

وقال باسم هارون مدير مبيعات شركة رويال دورز للمنتجات الخشبية، إن الشركة تعانى من توقف عدد من الحاويات فى البحر الأحمر منذ بداية العام الجارى.

أضاف لـ ((البورصة))، أن أسعار الشحن ارتفعت بأكثر من الضعف منذ بداية تصاعد اضطرابات البحر الأحمر ليصل سعر نقل الكونتينر إلى 4500 دولار وهو ما يؤثر على رفع المنتج النهائى لمستويات غير مسبوقة.

وأشار إلى الشركة من المقرر أن ترفع أسعارها من المنتجات الخشبية عقب إجراء حساب تكلفة البضائع المستوردة سواء المصنعة أو مستلزمات الإنتاج، موضحا أنه فى حال تصاعد الأزمات فى البحر الأحمر واستمرار الوضع كما هو عليه ستبحث الشركة عن دول بعيدة عن الصين.