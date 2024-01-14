صندوق النقد وجامبيا يتوصلان لاتفاق قرض بقيمة 100 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 36 شهرًا بموجب تسهيل الائتمان الموسع بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي مع حكومة جامبيا.
وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد أن الاتفاق مع حكومة جامبيا يتيح الحصول على 14.56 مليون دولار على الفور.
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وذكر البيان أن الاتفاق بين الجانبين يقضي بدعم خطة التنمية الوطنية التي تركز على التعافي وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، ومعالجة التضخم، ومعالجة ضغوط النقد الأجنبي، وتقليل نقاط ضعف الديون، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز النمو القوي والشامل.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن المشاورات المتعلقة بالسياسات ركزت على العوامل المحركة للتضخم، والآثار الاقتصادية الكلية للفجوة بين الجنسين، والمخاطر والسياسات المتصلة بالمناخ، والقدرة على تحمل الديون، و استقرار الدين الخارجي.
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