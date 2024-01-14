صندوق النقد وجامبيا يتوصلان لاتفاق قرض بقيمة 100 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 36 شهرًا بموجب تسهيل الائتمان الموسع بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي مع حكومة جامبيا.

وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد أن الاتفاق مع حكومة جامبيا يتيح الحصول على 14.56 مليون دولار على الفور.

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وذكر البيان أن الاتفاق بين الجانبين يقضي بدعم خطة التنمية الوطنية التي تركز على التعافي وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، ومعالجة التضخم، ومعالجة ضغوط النقد الأجنبي، وتقليل نقاط ضعف الديون، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز النمو القوي والشامل.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن المشاورات المتعلقة بالسياسات ركزت على العوامل المحركة للتضخم، والآثار الاقتصادية الكلية للفجوة بين الجنسين، والمخاطر والسياسات المتصلة بالمناخ، والقدرة على تحمل الديون، و استقرار الدين الخارجي.