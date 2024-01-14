سويفت أكت للحلول التكنولوجية تُدشن فرعها الثاني في مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دشنت شركة“سويفت أكت” للحلول التكنولوجية فرعها الثاني في مصر بمحافظة أسيوط، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، والمدير التنفيذي للشركة محمد مدبولي، ومحافظ أسيوط اللواء عصام سعد، وهاشم منسي رئيس شركة سيليكون واحة.
وتُعد شركة“سويفت أكت” متخصصة في مجالات التكنولوجيا والإلكترونيات المختلفة، حيث تعمل في العديد من المجالات التكنولوجية من بينها مجال الأنظمة المدمجة، وإنترنت الأشياء، حيث قامت الشركة مؤخرًا بتوسيع عملياتها من خلال افتتاح فروع في الولايات المتحدة وألمانيا ومصر، كما تسعى دائمًا لنشر الوعي التقني وتعزيز التطور التكنولوجي في جميع أنحاء العالم.
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وسيكون الفرع الجديد مركزًا لتبادل المعرفة والتعاون، وتعزيز البحث والتطوير ودفع نمو قطاع التكنولوجيا والإلكترونيات في أسيوط وجميع محافظات جنوب مصر.
وستُقدم شركة“سويفت اكت” دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لتعزيز القدرات الفنية والمعرفية للشباب، وعرض تفاعلي لجلسات البحث والتطوير للشركة بهدف تمكينهم من المشاركة الفعالة في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم وسط عائلة سويفت اكت.
وبينما تركز شركة سويفت اكت على تمكين الشباب المحترفين، فإنها ستدخل أيضًا في مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) لتوفير فرص تدريب لـ 200 مهندس خلال العامين المقبلين، مما يمكّنهم من اكتساب المهارات والمعرفة للنجاح في صناعة التكنولوجيا سريعة التطور.
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