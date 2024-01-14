سويفت أكت للحلول التكنولوجية تُدشن فرعها الثاني في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) دشنت شركة“سويفت أكت” للحلول التكنولوجية فرعها الثاني في مصر بمحافظة أسيوط، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، والمدير التنفيذي للشركة محمد مدبولي، ومحافظ أسيوط اللواء عصام سعد، وهاشم منسي رئيس شركة سيليكون واحة.

وتُعد شركة“سويفت أكت” متخصصة في مجالات التكنولوجيا والإلكترونيات المختلفة، حيث تعمل في العديد من المجالات التكنولوجية من بينها مجال الأنظمة المدمجة، وإنترنت الأشياء، حيث قامت الشركة مؤخرًا بتوسيع عملياتها من خلال افتتاح فروع في الولايات المتحدة وألمانيا ومصر، كما تسعى دائمًا لنشر الوعي التقني وتعزيز التطور التكنولوجي في جميع أنحاء العالم.

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وسيكون الفرع الجديد مركزًا لتبادل المعرفة والتعاون، وتعزيز البحث والتطوير ودفع نمو قطاع التكنولوجيا والإلكترونيات في أسيوط وجميع محافظات جنوب مصر.

وستُقدم شركة“سويفت اكت” دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لتعزيز القدرات الفنية والمعرفية للشباب، وعرض تفاعلي لجلسات البحث والتطوير للشركة بهدف تمكينهم من المشاركة الفعالة في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم وسط عائلة سويفت اكت.

وبينما تركز شركة سويفت اكت على تمكين الشباب المحترفين، فإنها ستدخل أيضًا في مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) لتوفير فرص تدريب لـ 200 مهندس خلال العامين المقبلين، مما يمكّنهم من اكتساب المهارات والمعرفة للنجاح في صناعة التكنولوجيا سريعة التطور.