4 مليارات جنيه تكلفة مد إعفاء المشروعات الصناعية والداجنة من الضريبة العقارية

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت مصادر حكومية لـ”البورصة”، أن التكلفة المتوقعة لمد العمل بإعفاء المشروعات الصناعية والداجنة من الضريبة العقارية حتى نهاية 2025 تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وقال وزير المالية، فى بيان أمس، إن الحكومة تجهز مشروع قانون بمد تحمل الخزانة العامة للضرائب العقارية على المشروعات الصناعية والداجنة لمدة عامين إضافيين.

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وكان قد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، بأن تتحمل“المالية” كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة 19 نشاطاً صناعياً، لمدة 3 سنوات بداية من مطلع يناير 2022.

فى الوقت نفسه، ذكرت المصادر أن مشروع قانون الضريبة الجديد على الدخل الذى تعكف“المالية” على إعداده يهدف إلى خلق قانون متماسك ومُبسط، لتنظيم الإجراءات الضريبية والعمليات المحاسبية وتنقيح المواد التى تم إلغائها من قانونى الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة 67 لسنة 2016.

أضاف أن المواد الإجرائية فى كل من القانونين تم إحالتها لقانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020، وجرى تعديلها أكثر من مرة.

وأوضحت أن المشروع من المقرر الانتهاء منه خلال شهرين، وسيتم عرضه على المجتمع الضريبى فور الانتهاء منه.

وذكرت أن المشروع لا يفرض أسعارا جديدة للضريبة، فى ظل حرص“المالية” على استقرار سعر الضريبة.

وأوضحت أن القانون سيتضمن أيضا تعديل المادة 8، والتى تفيد بتعديل شرائح الضريبة على الدخل، ليتماشى مع التوجيهات الرئاسية برفع حد الإعفاء الضريبى.

وقال معيط فى البيان إن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

وذكر المصدر أن الهدف من تعديل القانون هو تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور.

وفى العام الماضى، تم رفع إجمالى الدخل للعاملين الحكوميين وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتين ماليتين فى أبريل وأكتوبر الماضيين، وبلغت تكلفتهما 210 مليارات جنيه.